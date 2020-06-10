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"Исполнительные каникулы". Вместо реальной помощи власти установят мораторий на действия приставов

10 Июня 2020 156 0 Общество
"Исполнительные каникулы". Вместо реальной помощи власти установят мораторий на действия приставов
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Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект, призванный оказать помощь наиболее пострадавшим от коронавируса пенсионерам и представителям бизнеса. Помощь властей будет заключаться в отсрочке платежей по задолженностям и введении моратория на действия судебных приставов.

В чем суть

  • Депутаты "Единой России" решили помочь пережить тяжелые времена представителям малого и среднего бизнеса и пенсионерам. Был разработан и внесен в Государственную думу законопроект об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
  • Авторами проекта выступили вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов и глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
  • Согласно документу пенсионерам может быть предоставлена рассрочка по взысканию задолженности по кредитам, не превышающим 1 млн рублей. Отсрочка будет предоставлена только на 2 года и не позднее 1 июня 2022 года. А до 1 октября 2020 года будет введен мораторий на действия судебных приставов, которые не смогут "выносить вещи" пенсионеров до окончания этого периода. 
  • Но отсрочку смогут получить только те пенсионеры, доход которых не превышает двух прожиточных минимумов, а источником их доходов являются только пенсионные выплаты. 
  • Предпринимателям предоставляются практически такие же условия, только сумма кредита ограничивается 15 млн рублей, а срок рассрочки уменьшается до 1 года и не позднее 1 августа 2021 года. 
  • Получить льготу смогут индивидуальные предприниматели и представители малого и среднего предпринимательства из наиболее пострадавших отраслей экономики от коронавируса. 
  • При этом, если будет обнаружено, что должник каким-либо образом скрывал наличие у него того или иного имущества, или уклонялся от уплаты налоговых обязательств, то он не сможет получить рассрочку, предусмотренную законопроектом. 
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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