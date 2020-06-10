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"Исполнительные каникулы". Вместо реальной помощи власти установят мораторий на действия приставов
10 Июня 2020 156 0 Общество
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Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект, призванный оказать помощь наиболее пострадавшим от коронавируса пенсионерам и представителям бизнеса. Помощь властей будет заключаться в отсрочке платежей по задолженностям и введении моратория на действия судебных приставов.
В чем суть
- Депутаты "Единой России" решили помочь пережить тяжелые времена представителям малого и среднего бизнеса и пенсионерам. Был разработан и внесен в Государственную думу законопроект об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
- Авторами проекта выступили вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов и глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
- Согласно документу пенсионерам может быть предоставлена рассрочка по взысканию задолженности по кредитам, не превышающим 1 млн рублей. Отсрочка будет предоставлена только на 2 года и не позднее 1 июня 2022 года. А до 1 октября 2020 года будет введен мораторий на действия судебных приставов, которые не смогут "выносить вещи" пенсионеров до окончания этого периода.
- Но отсрочку смогут получить только те пенсионеры, доход которых не превышает двух прожиточных минимумов, а источником их доходов являются только пенсионные выплаты.
- Предпринимателям предоставляются практически такие же условия, только сумма кредита ограничивается 15 млн рублей, а срок рассрочки уменьшается до 1 года и не позднее 1 августа 2021 года.
- Получить льготу смогут индивидуальные предприниматели и представители малого и среднего предпринимательства из наиболее пострадавших отраслей экономики от коронавируса.
- При этом, если будет обнаружено, что должник каким-либо образом скрывал наличие у него того или иного имущества, или уклонялся от уплаты налоговых обязательств, то он не сможет получить рассрочку, предусмотренную законопроектом.
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