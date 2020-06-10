"Исполнительные каникулы". Вместо реальной помощи власти установят мораторий на действия приставов 156 0 Общество img_copyright

Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект, призванный оказать помощь наиболее пострадавшим от коронавируса пенсионерам и представителям бизнеса. Помощь властей будет заключаться в отсрочке платежей по задолженностям и введении моратория на действия судебных приставов.