ENGLISH
Меню
Главное Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
07 ФЕВ, 20:07 МСК
USD (ЦБ)    74.29
EUR (ЦБ)    84.07

07 ФЕВ, 20:07 МСК
USD (ЦБ)    74.29
EUR (ЦБ)    84.07
Поиск на КС
16+
﻿

«Говорят – катастрофа»: Правительство начало обсуждать готовность России к санкциям за Украину

7 Февраля 2022 2546 5 Экономика
«Говорят – катастрофа»: Правительство начало обсуждать готовность России к санкциям за Украину

Правительство России на прошлой неделе провело серию совещаний, на которых чиновники и представители крупнейших компаний обсудили готовность России к жестким санкциям за возможное вторжение на Украину. «Отчитываются все бодро, но в частных разговорах говорят – катастрофа», – поделился участник совещаний.

Правительство готовится к санкциям

  • Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на прошлой неделе провел серию совещаний с крупным бизнесом и обсудил готовность России к жестким санкциям Запада за возможное вторжение на Украину, пишет The Bell со ссылкой на участников встреч.
  • Совещания проводились по итогам стресс-тестов, или «учений». Отчитывались «Почта России», «Аэрофлот», РЖД, а также представители финансового сектора. Компании моделировали ситуацию отключения от SWIFT, запрет на поставку западного программного оборудования, чипов и серверов.
  • «Отчитываются все бодро, но в частных разговорах говорят – катастрофа», – сказал один из участников совещаний. По словам другого источника, у российских банков возникнут проблемы с рефинансированием внешнего долга, если США запретят конвертировать рубли в доллары, евро и британский фунт.
  • О стресс-тестах стало известно на прошлой неделе, когда «Сбербанк» провел «учения» и попробовал работать без поддержки Microsoft, Nvidia, VMware, SAP и других. После этого банк решил закупить больше серверов и иностранной техники на случай санкций. Вместе со «Сбербанком» такие учения провели все системно-значимые банки. «В части инфраструктуры мы смотрим только на китайских подрядчиков», – отметили в одном из госбанков. Рекомендация властей – переходить на Huawei.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале или Вступайте в группу в «Одноклассниках»

  • Глава Госдепа США Энтони Блинкен пообещал, что если Россия вторгнется на Украину, ее экономику «искалечат». Россию отключат от SWIFT, заблокируют корсчета российских банков в США, запретят поставку технологий в Россию, в том числе для оборонной и потребительской промышленности. Для страны это грозит валютным шоком и остановкой производств.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
Г
16:54 1 1
Гость 1:

А кто вам сказал что амерская экономика хилая? Полная чушь! Она живее всех живых. Потому как не зависит от "бидона" и еже с ним. В отличии от российской которая работает по принципу а что "начальник" скажет и это прекрасно все знают.

Г
14:44 9 3
Гость27:

В России уже и так производства нет. Пример много более 25 заводов уничтожили только в Москве. И местные жители сейчас без работы. Потому миграиеые директора руководители отказывают в устройстве с местной пропиской. Отдают преподсчение мигрантов землякам без регистрации ....

Г
13:39 8 10
гость:

Я умоляю, какая катастрофа, никаких серьёзных санкций не будет. Россию от SWIFT не отключат, долларовые операции не запретят, об этом уже официально заявили в США и Германии, для Запада это нанесет куда большие потери и в перспективе переход на другие межбанковские системы передачи информации, а доллар может лишиться статуса мировой валюты. Как раз сейчас в Китае Си Цзиньпин заключает торговые контракты со многие странами и там прописаны расчеты в национальных валютах, сегодня с Аргентиной договор заключили. А что такое лишение доллара статуса мировой валюты? В то же мгновение рухнет вся американская экономика, держащаяся исключительно на долларе. Что касается запрета поставок микроэлектроники, то наибольшие потери понесут западные фирмы, а Россия всё будет получать через серый рынок. В США думают ввести запрет на поставки американской микроэлектроники в Россию. Если это произойдёт, потери Apple, Samsung, Xiaomi и Realme могут составить 760 млрд рублей ежегодно. Но мы-то с вами знаем, что если запретят айфоны и иже с ними, серый рынок расцветёт, а на Горбушке очереди будут как в Cartier на Новый год. Вся эта паника затеяна какими-то продажными российскими чиновниками, сидящими на американских дотациях. Настоящая паника сейчас на нью-йоркской бирже, где боятся как огня вторжения России на Украину, тогда все американские акции тут же рухнут как карточный домик. Кого пиндосы испугать хотели, своих холуев из российского правительства? Ну, дык, потеряют российские чиновники из-за санкций, россиянам это только на пользу. Приходится признать, что никаких реальных санкции США не введут, ибо это тотчас же обрушит из без того хилую американскую экономику.

Х
13:13 5 3
Хулио:

да введут, введут. Нет сегодня - это да завтра.

И
12:55 11 6
И.И..:

каким местом думают те, от имени народа управляющие??? что ни делают-всегда жопа.

«Если танки перейдут границу, нефть пойдет выше 100 долларов»: Российская нефть в Европе резко подорожала
«Если танки перейдут границу, нефть пойдет выше 100 долларов»: Российская нефть в Европе резко подорожала
Экономика
Комментарии 1
Из-за политики властей Россию покинули почти 3 тысячи немецких компаний
Из-за политики властей Россию покинули почти 3 тысячи немецких компаний
Экономика
Эксперт: У «Газпрома» нет газа, который он пообещал Китаю
Эксперт: У «Газпрома» нет газа, который он пообещал Китаю
Экономика
Комментарии 4
«Росатом» предложил «Газпрому» построить АЭС в Западной Сибири, чтобы удовлетворить ЕС
«Росатом» предложил «Газпрому» построить АЭС в Западной Сибири, чтобы удовлетворить ЕС
Экономика
Комментарии 2
Интеллектуальные транспортные системы обойдутся россиянам в 7,35 млрд рублей в год
Интеллектуальные транспортные системы обойдутся россиянам в 7,35 млрд рублей в год
Узнай, страна!
ТОП-10 достижений недели: регионы России разрабатывали авиакосмические двигатели и новые технологии
ТОП-10 достижений недели: регионы России разрабатывали авиакосмические двигатели и новые технологии
Узнай, страна!
Комментарии 1
Мантуров: Россия будет полностью обеспечена редкими и редкоземельными металлами к 2030 году
Мантуров: Россия будет полностью обеспечена редкими и редкоземельными металлами к 2030 году
Узнай, страна!


Новости дня

19:27 В Кремле стартовали переговоры Путина и Макрона В Кремле стартовали переговоры Путина и Макрона
«Если танки перейдут границу, нефть пойдет выше 100 долларов»: Российская нефть в Европе резко подорожала
«Если танки перейдут границу, нефть пойдет выше 100 долларов»: Российская нефть в Европе резко подорожала
18:44 Боррель: Евросоюз обратился к экспортерам энергоносителей по поставкам газа Боррель: Евросоюз обратился к экспортерам энергоносителей по поставкам газа
18:23 На Украине прокомментировали информацию о прибытии польских наемников в Донбасс На Украине прокомментировали информацию о прибытии польских наемников в Донбасс
17:32 Грабители в Подмосковье взорвались при попытке вскрыть банкомат Грабители в Подмосковье взорвались при попытке вскрыть банкомат
17:22 Эксперт: Китай не поддержит Россию в случае санкций США Эксперт: Китай не поддержит Россию в случае санкций США
16:56 «И что мне делать?»: Лукашенко заявил, что белорусскую оппозицию финансируют российские бизнесмены «И что мне делать?»: Лукашенко заявил, что белорусскую оппозицию финансируют российские бизнесмены
Из-за политики властей Россию покинули почти 3 тысячи немецких компаний
Из-за политики властей Россию покинули почти 3 тысячи немецких компаний
16:30 Песков: Путин и Миллер обсуждают возможность увеличения поставок газа в Венгрию Песков: Путин и Миллер обсуждают возможность увеличения поставок газа в Венгрию

Узнай, страна!

16:21 Интеллектуальные транспортные системы обойдутся россиянам в 7,35 млрд рублей в год Интеллектуальные транспортные системы обойдутся россиянам в 7,35 млрд рублей в год
Эксперт: У «Газпрома» нет газа, который он пообещал Китаю
Эксперт: У «Газпрома» нет газа, который он пообещал Китаю
04 ФЕВ, 15:11 ТОП-10 достижений недели: регионы России разрабатывали авиакосмические двигатели и новые технологии ТОП-10 достижений недели: регионы России разрабатывали авиакосмические двигатели и новые технологии
03 ФЕВ, 17:54 Мантуров: Россия будет полностью обеспечена редкими и редкоземельными металлами к 2030 году Мантуров: Россия будет полностью обеспечена редкими и редкоземельными металлами к 2030 году
03 ФЕВ, 16:04 Сколько стоят олимпийские медали? Правительство утвердило премии победителям Олимпиады в Пекине Сколько стоят олимпийские медали? Правительство утвердило премии победителям Олимпиады в Пекине
03 ФЕВ, 12:47 «Продэкспо-2022»: Экспоцентр приглашает на выставку продуктов питания и напитков «Продэкспо-2022»: Экспоцентр приглашает на выставку продуктов питания и напитков
03 ФЕВ, 12:36 В России появится новое научно-исследовательское судно стоимостью более 23 млрд рублей В России появится новое научно-исследовательское судно стоимостью более 23 млрд рублей
«Росатом» предложил «Газпрому» построить АЭС в Западной Сибири, чтобы удовлетворить ЕС
«Росатом» предложил «Газпрому» построить АЭС в Западной Сибири, чтобы удовлетворить ЕС
03 ФЕВ, 00:22 Более 63 млрд рублей получат регионы на бесплатное горячее питание для школьников Более 63 млрд рублей получат регионы на бесплатное горячее питание для школьников
02 ФЕВ, 23:09 На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе построят цифровую верфь На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе построят цифровую верфь
01 ФЕВ, 19:16 Кто получит больше всех? Какие регионы станут самыми дотационными в 2022 году Кто получит больше всех? Какие регионы станут самыми дотационными в 2022 году
01 ФЕВ, 15:24 До 150 млрд рублей выделят регионам на модернизацию коммунальной инфраструктуры До 150 млрд рублей выделят регионам на модернизацию коммунальной инфраструктуры
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter