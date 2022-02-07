«Говорят – катастрофа»: Правительство начало обсуждать готовность России к санкциям за Украину
7 Февраля 2022 2546 5 Экономика
Правительство России на прошлой неделе провело серию совещаний, на которых чиновники и представители крупнейших компаний обсудили готовность России к жестким санкциям за возможное вторжение на Украину. «Отчитываются все бодро, но в частных разговорах говорят – катастрофа», – поделился участник совещаний.
Правительство готовится к санкциям
- Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на прошлой неделе провел серию совещаний с крупным бизнесом и обсудил готовность России к жестким санкциям Запада за возможное вторжение на Украину, пишет The Bell со ссылкой на участников встреч.
- Совещания проводились по итогам стресс-тестов, или «учений». Отчитывались «Почта России», «Аэрофлот», РЖД, а также представители финансового сектора. Компании моделировали ситуацию отключения от SWIFT, запрет на поставку западного программного оборудования, чипов и серверов.
- «Отчитываются все бодро, но в частных разговорах говорят – катастрофа», – сказал один из участников совещаний. По словам другого источника, у российских банков возникнут проблемы с рефинансированием внешнего долга, если США запретят конвертировать рубли в доллары, евро и британский фунт.
- О стресс-тестах стало известно на прошлой неделе, когда «Сбербанк» провел «учения» и попробовал работать без поддержки Microsoft, Nvidia, VMware, SAP и других. После этого банк решил закупить больше серверов и иностранной техники на случай санкций. Вместе со «Сбербанком» такие учения провели все системно-значимые банки. «В части инфраструктуры мы смотрим только на китайских подрядчиков», – отметили в одном из госбанков. Рекомендация властей – переходить на Huawei.
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- Глава Госдепа США Энтони Блинкен пообещал, что если Россия вторгнется на Украину, ее экономику «искалечат». Россию отключат от SWIFT, заблокируют корсчета российских банков в США, запретят поставку технологий в Россию, в том числе для оборонной и потребительской промышленности. Для страны это грозит валютным шоком и остановкой производств.
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А кто вам сказал что амерская экономика хилая? Полная чушь! Она живее всех живых. Потому как не зависит от "бидона" и еже с ним. В отличии от российской которая работает по принципу а что "начальник" скажет и это прекрасно все знают.
В России уже и так производства нет. Пример много более 25 заводов уничтожили только в Москве. И местные жители сейчас без работы. Потому миграиеые директора руководители отказывают в устройстве с местной пропиской. Отдают преподсчение мигрантов землякам без регистрации ....
Я умоляю, какая катастрофа, никаких серьёзных санкций не будет. Россию от SWIFT не отключат, долларовые операции не запретят, об этом уже официально заявили в США и Германии, для Запада это нанесет куда большие потери и в перспективе переход на другие межбанковские системы передачи информации, а доллар может лишиться статуса мировой валюты. Как раз сейчас в Китае Си Цзиньпин заключает торговые контракты со многие странами и там прописаны расчеты в национальных валютах, сегодня с Аргентиной договор заключили. А что такое лишение доллара статуса мировой валюты? В то же мгновение рухнет вся американская экономика, держащаяся исключительно на долларе. Что касается запрета поставок микроэлектроники, то наибольшие потери понесут западные фирмы, а Россия всё будет получать через серый рынок. В США думают ввести запрет на поставки американской микроэлектроники в Россию. Если это произойдёт, потери Apple, Samsung, Xiaomi и Realme могут составить 760 млрд рублей ежегодно. Но мы-то с вами знаем, что если запретят айфоны и иже с ними, серый рынок расцветёт, а на Горбушке очереди будут как в Cartier на Новый год. Вся эта паника затеяна какими-то продажными российскими чиновниками, сидящими на американских дотациях. Настоящая паника сейчас на нью-йоркской бирже, где боятся как огня вторжения России на Украину, тогда все американские акции тут же рухнут как карточный домик. Кого пиндосы испугать хотели, своих холуев из российского правительства? Ну, дык, потеряют российские чиновники из-за санкций, россиянам это только на пользу. Приходится признать, что никаких реальных санкции США не введут, ибо это тотчас же обрушит из без того хилую американскую экономику.
да введут, введут. Нет сегодня - это да завтра.
каким местом думают те, от имени народа управляющие??? что ни делают-всегда жопа.