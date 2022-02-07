«Говорят – катастрофа»: Правительство начало обсуждать готовность России к санкциям за Украину 2546 5 Экономика

Правительство России на прошлой неделе провело серию совещаний, на которых чиновники и представители крупнейших компаний обсудили готовность России к жестким санкциям за возможное вторжение на Украину. «Отчитываются все бодро, но в частных разговорах говорят – катастрофа», – поделился участник совещаний.