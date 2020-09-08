Готовьтесь к евро по 100 рублей. В Совете Федерации уже готовы 424 0 Экономика

Россиянам стоит приготовиться к затяжной девальвации рубля, поскольку экономическая ситуация в стране не становится лучше, честно и откровенно заявил «Парламентской газете» зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников. Комментарий сенатора появился в момент, когда евро поднялся выше 90 рублей из-за возможного отказа Германии от «Северного потока-2» за отравление оппозиционера Алексея Навального.