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Готовьтесь к евро по 100 рублей. В Совете Федерации уже готовы
8 Сентября 2020 424 0 Экономика
Россиянам стоит приготовиться к затяжной девальвации рубля, поскольку экономическая ситуация в стране не становится лучше, честно и откровенно заявил «Парламентской газете» зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников. Комментарий сенатора появился в момент, когда евро поднялся выше 90 рублей из-за возможного отказа Германии от «Северного потока-2» за отравление оппозиционера Алексея Навального.
Евро еще развернется в полную силу
- С начала 2020 года евро стал самым доходным активом, подорожав на 30%. Ему уступает даже доллар, который принес его держателям доход в 21%. Для россиян, думающих, во что вложить деньги, когда ставки по банковским депозитам оказались ниже инфляции, лучший совет – вкладываться в валюту. Тем более, сами представители власти считают, что тот же евро еще сильно нас удивит.
- По словам сенатора Калашникова, курс рубля сегодня является спекулятивным и на него влияют процессы в мировой экономике, а также интервенции ЦБ (они, кстати, сокращены до минимума этой осенью, чтобы за счет дешевого рубля пополнить бюджет). «Экономическая ситуация в России не улучшается, поэтому идет работа на понижение курса рубля», – заявил Калашников.
- Из-за фундаментальной слабости российской экономики «колебания курса евро прогнозируются в диапазоне от 90 до 100 рублей», пояснил сенатор. До конца года евро будет стоить 100 рублей. Следующий, 2021-ый, год принесет россиянам «новые радости». Но, видимо, лишь тем, у кого сбережения будут номинированы в спасительных евро.
- Для всех остальных, по словам Калашникова, это будет больно: продукты подорожают из-за высокого процента импортной продукции (еще одно косвенное признание провала импортозамещения, которым мучают россиян с 2014 года).
- Евро уже стоил больше 100 рублей в истории «черных» дней российской валюты - 16 декабря 2014 года. Но продолжалось абсолютное превосходство евро недолго – пару часов. С 7 сентября евро преодолел планку в 90 рублей, но откатился на позицию в 89-ть. За последние 12 лет европейская валюта подорожала к рубля в 2,5 раза. Что говорит о неизменной траектории рубля на протяжении длительного периода времени – падении.
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