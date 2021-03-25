Госкомпании запаслись миллиардами долларов на случай санкций 210 2 Экономика

Российские компании наращивают запасы валюты на банковских счетах в преддверии санкций США. По данным Центробанка, в феврале «валютная подушка» корпораций выросла на 3,4 млрд долларов, а за последний четыре месяца компании отложили 30,1 млрд долларов. Как отмечают аналитики, это усиливает отток капитала, который за первые два месяца 2021 года уже достиг 12 млрд долларов.