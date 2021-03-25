Капитал страны
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Госкомпании запаслись миллиардами долларов на случай санкций
25 Марта 2021 210 2 Экономика
Российские компании наращивают запасы валюты на банковских счетах в преддверии санкций США. По данным Центробанка, в феврале «валютная подушка» корпораций выросла на 3,4 млрд долларов, а за последний четыре месяца компании отложили 30,1 млрд долларов. Как отмечают аналитики, это усиливает отток капитала, который за первые два месяца 2021 года уже достиг 12 млрд долларов.
Доллары на случай санкций
- Российские компании остаются верными курсу на увеличение валютных запасов. Это следует из «Обзора банковского сектора» Центробанка, на который ссылается портал finanz.ru. За февраль корпоративный сектор скопил еще 3,4 млрд долларов на банковских счетах.
- Расти счета стали с ноября, когда компании отложили 13 млрд долларов. Затем в декабре они пополнились на 9,4 млрд, а в январе – на 4,3 млрд. В общей сложности крупный российский бизнес скопил 30,1 млрд долларов за четыре месяца и побил рекорд 2014 года по скорости накачивания «валютной подушки».
- На сегодняшний день у крупных компаний есть в распоряжении 272, 4 млрд долларов – это максимальный уровень за последние четыре года. Как отмечает ЦБ, приток обеспечили «главным образом компании нефтегазовой и энергетической отраслей». Деньги были размещены на счетах системно значимых банков из числа крупнейших.
- Половина притока валюты пришлась на «Роснефть», которая увеличила активы на 8,7 млрд долларов и 0,9 млрд евро в четвертом квартале 2020 года, и на «Газпром», который нарастил резервы до 248 млрд руб.
- Тяга создавать валютные резервы может объясняться «на фоне усиления риска санкций», объясняет аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. По его словам, компании с 2014 года следовали курсу дедолларизации, но с приходом на пост президента Джо Байдена кардинально изменили поведение.
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- При этом накопление валюты на счетах крупными компаниями усиливает отток капитала, который достиг 47,8 млрд долларов в 2020 году, а только за два месяца 2021 года составил 12 млрд долларов. Банки, получая валюту от компаний, размещают ее за границей на корсчетах и депозитах. Отток капитала давит на рубль и способствует его ослаблению, а в критические моменты – девальвации. Именно из-за этого фактора рубль не может укрепляться вместе с нефтью.
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нет чувачек, они просто в курсе что рублю пришел белый зверек...
система и чиновники обожают твердую валюту, а россиянам и китайцам рассказывают что от нее хотелось бы отказаться. только вот не могут никак...