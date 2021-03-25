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«Газпром» стал убыточным впервые с дефолта 1998 года. Потери составили 700 млрд рублей
25 Марта 2021 417 1 Экономика
Российская газовая монополия впервые в новейшей истории получила годовой убыток. Согласно отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), компания сработала в 2020 году в минус 706,925 млрд руб. Годом ранее монополия, наоборот, заработала прибыль в 734 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документы компании.
«Газпром» понес рекордные убытки
- Концерн «Газпром», обладающий монопольным правом на экспорт трубопроводного газа из России, завершил 2020 год с худшим за 22 года результатом. Чистый убыток составил 706,925 млрд руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчетность компании по РСБУ. Такие потери почти перекрыли прибыль 2019 года – 734 млрд руб. Более того, последний раз монополия показывала убыток в 1998 году, когда в России произошел дефолт.
- «Газпром» выручил от продажи газа на 20,4% меньше – 2,636 трлн руб. Валовая прибыль монополии сократилась на 25%, до 1,573 трлн руб. А прибыль от продаж обрушилась с 629,11 до 11 млрд руб. При этом большую часть убытка – 466 млрд руб. – «Газпрому» обеспечило падение стоимости акций «Газпром нефти». В прошлом году они упали на 25%. Среди других причин убытка – девальвация рубля и обвал экспортных доходов.
- Также в 2020 году «Газпром» экспортировал минимальный за пять лет объем газа – 179,3 млрд кубометров. Сокращение экспорта составило 10% в физическом и 40% в денежном выражении. Причиной этого стало обрушение цен на газ в Европе из-за пандемии. В отдельные месяцы «Газпром» торговал топливом по цене ниже его себестоимости в 105 долларов за тысячу кубометров.
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- До этого Центробанк сообщал, что экспорт газа принес России минимум с 2004 года – 25,1 млрд долларов. Тем не менее, «Газпрому» удалось удвоить запасы денег на своих счетах – с 303 до 648 млрд руб. При этом запасы валюты у монополии выросли с 32 до 248 млрд руб.
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Отвечу фразой из к/ф Свадьба в Малиновке: "Понятно! Значит будут грабить!"