«Газпром» стал убыточным впервые с дефолта 1998 года. Потери составили 700 млрд рублей 417 1 Экономика

Российская газовая монополия впервые в новейшей истории получила годовой убыток. Согласно отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), компания сработала в 2020 году в минус 706,925 млрд руб. Годом ранее монополия, наоборот, заработала прибыль в 734 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документы компании.