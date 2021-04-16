Госкомпании не дали рублю упасть под ударом новых санкций 657 2 Экономика

Рубль парадоксальным образом отреагировал на санкции США против суверенного долга России: сначала он упал до 77,3 руб. за доллар, а в течение следующих трех часов укрепился до 76,07 руб. и более не снижался, несмотря на новости из Вашингтона. По данным агентства Reuters, крупные российские экспортеры вышли на биржу в начале основной сессии в 10 утра и начали продавать валюту. Тем самым они укрепили рубль во время распродаж российского госдолга и выхода инвесторов из рублевых активов.