Госкомпании не дали рублю упасть под ударом новых санкций
16 Апреля 2021 657 2 Экономика
Рубль парадоксальным образом отреагировал на санкции США против суверенного долга России: сначала он упал до 77,3 руб. за доллар, а в течение следующих трех часов укрепился до 76,07 руб. и более не снижался, несмотря на новости из Вашингтона. По данным агентства Reuters, крупные российские экспортеры вышли на биржу в начале основной сессии в 10 утра и начали продавать валюту. Тем самым они укрепили рубль во время распродаж российского госдолга и выхода инвесторов из рублевых активов.
Секрет стойкости рубля
- Российский рубль укрепился к доллару и евро после появления новости о новых санкциях против государственного долга России, пишет The Bell. Еще утром 15 апреля рубль снижался и терял 1,7 руб. к доллару и 2 руб. к евро, а потом неожиданно укрепился на 1,31 руб. к доллару и на 1,67 копеек к евро. Издание связало это с «исчезновением неопределенности» в отношении госдолга.
- В действительности рублю помогли сырьевые госкорпорации. По данным источника Reuters в одном крупном российском банке, после публикаций в СМИ о готовящихся санкциях на биржу вышли крупные продавцы валюты и стали поддерживать рубль. Как предполагает источник, возможно, они сделали это по собственной инициативе, чтобы заработать на высоком курсе, но есть вероятность и того, что их «попросили» поддержать рубль для снижения волатильности.
- Рубль не мог не падать: с утра на рынке шла массовая распродажа 8-летних долговых облигаций России. Из-за этого их доходность резко выросла на 32 базисных пункта. В целом индекс российского долга (RGBI) упал на 0,5%. При этом, как отмечают аналитики, нерезидентов никто не заставляет «идти на выход», санкции приняты в «легком режиме».
- Но желания покупать российский долг у иностранцев нет с прошлого лета. С начала года Минфин продал долговых обязательств на 17 млрд долларов и иностранцы не купили ни цента, более того, они продали старые облигации на 3,3 млрд долларов. Аналитики говорят, что госдолг России «стал токсичным активом», в том числе из-за ситуации на Донбассе и в экономике страны.
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- Это означает, что у иностранцев нет повода менять доллары на рубли, чтобы занимать правительству России деньги. Кроме того, иностранцы держат около 3 трлн руб. в госдолге России. Если они сбросят этот объем и попытаются вывести его в валюту, то рубль и российский рынок рухнут. Поэтому рубль остается заложником геополитики и еще может улететь к минимумам ноября прошлого года – 81 руб. за доллар и 94 руб. за евро. Госкорпорации в критическом сценарии помочь уже не смогут.
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Наш рубль как Байден. Не поймёшь чего хочет:)
сколько продали на бирже твердой валюты? кто был продавцом? кто был покупателем? т.е. данных никаких не, больше похоже на ответ на санкции и серые схемы, кто покупателем и продавцом является государство, проделывая финансовые манипуляции через свою монополию.