США запретят занимать России деньги. Санкции могут ударить по госдолгу с 14 июня 1110 4 Экономика

США переходят от слов к делу: с 14 июня против суверенного долга России начнут действовать новые санкции. Как пишут The Wall Street Journal и агентство Reuters, американским инвесторам запретят покупать облигации федерального займа у Минфина и Центробанка. Фактически это означает запрет для всех иностранцев занимать России деньги. О санкциях администрация США объявит уже в четверг, 15 апреля. Рубль на этой новости обрушился с 75,8 до 77 рублей за доллар.