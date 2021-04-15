США запретят занимать России деньги. Санкции могут ударить по госдолгу с 14 июня
15 Апреля 2021 1110 4 Экономика
США переходят от слов к делу: с 14 июня против суверенного долга России начнут действовать новые санкции. Как пишут The Wall Street Journal и агентство Reuters, американским инвесторам запретят покупать облигации федерального займа у Минфина и Центробанка. Фактически это означает запрет для всех иностранцев занимать России деньги. О санкциях администрация США объявит уже в четверг, 15 апреля. Рубль на этой новости обрушился с 75,8 до 77 рублей за доллар.
США бьют по госдолгу России
- Звонок президента США Джо Байдена президенту Владимиру Путину был ложной разрядкой: Вашингтон не собирается сворачивать с жесткого курса в отношении России. По данным The Wall Street Journal, 15 апреля США объявят о санкциях за хакерские атаки на американское правительство и вмешательство в последние выборы президента США.
- Санкции ударят по суверенному долгу России – инвесторам из США (косвенно это коснется всех иностранных инвесторов) запретят покупать новые выпуски облигаций федерального займа (ОФЗ) у Минфина, Центробанка или Фонда национального благосостояния России. Покупать ОФЗ инвесторы смогут только на вторичном рынке.
- По данным Центробанка, иностранцы держат 23,3% всего долга России. При этом на три фонда из США и Великобритании (там расположены дочерние структуры США) приходится 13,8% всех долговых обязательств российского правительства. В денежном выражении инвесторы, связанные с США, заняли России 1,579 трлн руб., или 21,3 млрд долларов. ЦБ отмечал, что это может «способствовать уязвимости российского рынка и ухудшению геополитических факторов».
- Запрет на покупку госдолга России вступит в силу с 14 июня. WSJ отмечает, что в прошлый раз, когда инвесторам запретили занимать российскому правительству в долларах, это «потрясло» рынки и добавило Москве финансовых трудностей. Рынок трясет и сейчас: рубль обвалился с 75,8 руб. до 77 руб. за доллар.
- Агентство Reuters подтверждает информацию о введении санкций против госдолга и добавляет: США также расширят черные списки, в которые попадут около 30 российских структур. Более того, 10 российских дипломатов будут высланы из США. Как писала The New York Times, президент Джо Байден и его администрация хотели нанести ощутимый ущерб Москве за хакерские атаки и вмешательство в выборы. Выбранные санкции, с их точки зрения, приведут к «существенным издержкам».
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- Кремль отрицает «одну из крупнейших» кибератак на правительственные учреждения США, которая произошла в конце прошлого года. Также Москва не признает участие в кампании по очернению Джо Байдена во время предвыборной гонки в социальных сетях. Кремль призывает «не обвинять русских голословно».
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В качестве ответных мер что будет? Подозреваю, что личные (свои) доллары выкинут:))
" Покупать ОФЗ инвесторы смогут только на вторичном рынке." Всё равно СМОГУТ.
зачем супер державе кредиты, вечно и постоянно??? почему стремясь занять как можно больше у одних, другим выдают кредиты в т.ч. и в нарушении законов РФ? где 700 млрд которые заняли на западе под технологический рывок и не прошедши ни в одном бюджете? осталось выплатить всего то ничего- где то 450 млрд долларов...если занимать будет не у кого, то проблемы с тем что бы отдать падающий доллар от которого вот вот откажутся все и который скоро рухнет-будет проблематично. есть еще государственный долг в долларах внешним инвесторам, плюс внутренние долги которые накапливаются стремительно. по сути, РФ заемщик банкрот, которая выживает не за счет собственного труда, а за счет реструктуризации собственных долгов и бесконечной добычи у природы полезных ископаемых. если бы не это, она давно была бы уже нищей и пошла по миру с протянутой рукой. а тут еще демонстрация флагов и возможностей с перемещением устаревшей техники из всех регионов в одну точку. за все это придется платить населению. называется это долговое рабство и растянуто оно на десятилетия.потому, никогда в России не жили хорошо и жить не будут, ибо его руководству во все времена не до экономики и своего населения. важнее при любой власти набирать политический вес, вешая лапшу про защиту братьев и систер, а так же к лозунгам миру - мир. на самом деле производятся горы устаревшего военного хлама, который потом то сокращают, то от старости плавят в мартене, переводя труд поколений и время в песок. наличие постоянных и множившиеся врагов, а так же отсутствие союзников, говорит о недальновидности и порочной практике политической линии на демонстрацию противостояния всему миру, путем создания угроз и участия в них наемным контингентом с финансированием по всему миру подрывной деятельности. на то никаких денег не жалко. для люмпен пролетариата достаточно показа пусков ракет, заявлений о не имеющих аналогов в мире и воспоминаний о 45 годе...
Спасибо товарищу Байдену за то, что так заботится о России. Взял и добавил полезных санкций. Теперь вставание скален станет еще более лучшим.