Госдума разрешила чиновникам править без возрастных ограничений 91 1 Политика

Госдума приняла законопроект президента Владимира Путина и разрешила федеральным чиновникам, которых назначает глава государства работать на своем посту без оглядки на возраст. До сих пор предельным возрастом пребывания на госслужбе были 65 лет, а для отдельных лиц – до 70 лет.