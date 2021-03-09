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Госдума разрешила чиновникам править без возрастных ограничений

9 Марта 2021 91 1 Политика
Госдума разрешила чиновникам править без возрастных ограничений

Госдума приняла законопроект президента Владимира Путина и разрешила федеральным чиновникам, которых назначает глава государства работать на своем посту без оглядки на возраст. До сих пор предельным возрастом пребывания на госслужбе были 65 лет, а для отдельных лиц – до 70 лет.

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  • Федеральные чиновники, назначаемые президентом, отныне в России смогут занимать свои посты без возрастных ограничений. Госдума сегодня приняла соответствующий закон во втором и основном чтении. Проект закона предложил Владимир Путин, сообщает ТАСС.
  • Предельный возраст для федеральных чиновников до принятия закона составлял 65 лет. Он мог быть увеличен для отдельных лиц до 70 лет. Но теперь никаких ограничений не будет. Путин обосновал свое предложением тем, что «в отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям».
  • Правительство поддержало законопроект Путина, за его принятие выступили в профильном комитете Госдумы по федеральному устройству и вопросам местного самоуправления. При этом полпред президента в Госдуме Гарри Минх отметил, что открывающейся возможностью сможет воспользоваться «очень узкий круг людей».

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  • По словам Минха, на первый план будет выходить «уровень задач и требований, который у этих лиц имеется». «И президент как глава государства будет ориентироваться на это», – подчеркнул полпред главы государства.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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20:17 0 0
Александр Н:

Однозначно … Раньше чиновники своих детей и внуков на Теплые места пристраивали, а теперь и внуков и правнуков и детей правнуков (если доживут) тоже пристраивать станут … Потому что преемственность(чиновничьих) поколений еще никто не отменял... а потом глядишь и в Думе сенаторы по наследству свои места передавать будут ... потому что свои родные человечки рядом лучше и спокойней чем чужие злые и ушлые которые и от кормушки оттолкнуть могут и своих на эти места поставить ...а это смута ...это плохо особенно для чиновников. Опять же пенсия выслуга и другие льготы которые мимо своего в чужой карман улететь могут

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