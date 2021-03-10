Капитал страны
ENGLISH
10 МАР, 22:55 МСК
USD (ЦБ) 75,5379
EUR (ЦБ) 88,9960
16+
Госдума освободила чиновников от наказания за коррупцию в «непреодолимых обстоятельствах»
10 Марта 2021 453 5 Политика
Госдума России приняла в первом чтении законопроект правительства Михаила Мишустина, который освобождает чиновников от наказания за совершение коррупционных преступлений в случае, если они были совершены «по не зависящим от них обстоятельствам», пишет ТАСС. Оценивать характер обстоятельств в коррупционных преступлениях будут другие чиновники – Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению. Независимой оценки, согласно закону, не предполагается.
Чиновники будут пользоваться непреодолимыми обстоятельствами
- Госдума приняла в первом чтении законопроект, освобождающий чиновников от наказания за коррупцию, пишет ТАСС. Закон будет действовать в ситуациях, когда чиновники нарушат антикоррупционное законодательство «по не зависящим от них обстоятельствам».
- В пояснительной записке к документу говорится, что физическое лицо освобождается от ответственности в случае, если «несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей», которые устанавливает антикоррупционное законодательство, будет признано «не зависящим от него обстоятельствам».
- Соответствующими обстоятельствами могут быть признаны те, которые находятся «вне контроля затронутого ими физического лица» и которых «нельзя было ожидать или избежать либо которые не было возможности преодолеть». Это стихийные бедствия, пожары, эпидемии, забастовки, военные действия, террористические акты, запретительные и ограничительные меры, в том числе иностранные санкции.
- Однако коррупцию нельзя будет списать на «регулярно повторяющиеся и прогнозируемые события и явления, а также обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий физического лица», которое будет ссылаться на них.
- Оценивать обстоятельства будет Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению. То есть другие чиновники будут устанавливать причинно-следственную связь между возникновением обстоятельств непреодолимой силы и невозможностью соблюдения антикоррупционных ограничений. По решению Комиссии чиновник может быть освобожден от ответственности. Через месяц после прекращения действия не зависящих от него обстоятельств чиновник должен обеспечить соблюдение закона.
Читайте первыми эксклюзивные материалы в Telegram-канале «Капитала страны»
- Действие закона коснется судей, сенаторов и депутатов Госдумы, генпрокурора, сотрудников таможни, военнослужащих, госслужаших в субъектах РФ, глав муниципальных образований, местных депутатов, депутатов заксобраний и выборных органов местного самоуправления, а также государственных и муниципальных служащих. Кроме этого, закон предлагается распространить на сотрудников МВД, Следственного комитета, Счетной палаты, сотрудников противопожарной службы, послов и постоянных представителей РФ при международных организациях, финансовых уполномоченных и других чиновников.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
05 МАР, 19:58 На Чограйском водохранилище начинается реконструкция
04 МАР, 19:48 Липецкие пчеловоды собрали около 650 тонн меда
Написать комментарий
Наверное для тех кто не понимает это борьба с коррупцией по Путински, ну а виноват конечно Навальный
Интересно бы услышать парочку примеров.
Совершенно непонятно! Получается, что чиновник взял взятку, а случился пожар, то его освобождают? Какая связь между наводнением и воровством? Как можно брать взятки по независящим от берущего обстоятельствам? Или его насильно заставили воровать?
Ну если пару лямов суют, и нмчего за это не будет,тут любые обстоятельства будут преодолимы.
Маразм власти крепчает.Если добавить к этому уголовную статью за сообщение о поднявшейся цене на какой то продукт,то сказка о Чиполине бледнеет на фоне Российской действительности.