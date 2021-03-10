Госдума освободила чиновников от наказания за коррупцию в «непреодолимых обстоятельствах» 453 5 Политика

Госдума России приняла в первом чтении законопроект правительства Михаила Мишустина, который освобождает чиновников от наказания за совершение коррупционных преступлений в случае, если они были совершены «по не зависящим от них обстоятельствам», пишет ТАСС. Оценивать характер обстоятельств в коррупционных преступлениях будут другие чиновники – Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению. Независимой оценки, согласно закону, не предполагается.