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Госдума освободила чиновников от наказания за коррупцию в «непреодолимых обстоятельствах»

10 Марта 2021 453 5 Политика
Госдума освободила чиновников от наказания за коррупцию в «непреодолимых обстоятельствах»

Госдума России приняла в первом чтении законопроект правительства Михаила Мишустина, который освобождает чиновников от наказания за совершение коррупционных преступлений в случае, если они были совершены «по не зависящим от них обстоятельствам», пишет ТАСС. Оценивать характер обстоятельств в коррупционных преступлениях будут другие чиновники – Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению. Независимой оценки, согласно закону, не предполагается.

Чиновники будут пользоваться непреодолимыми обстоятельствами

  • Госдума приняла в первом чтении законопроект, освобождающий чиновников от наказания за коррупцию, пишет ТАСС. Закон будет действовать в ситуациях, когда чиновники нарушат антикоррупционное законодательство «по не зависящим от них обстоятельствам».
  • В пояснительной записке к документу говорится, что физическое лицо освобождается от ответственности в случае, если «несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей», которые устанавливает антикоррупционное законодательство, будет признано «не зависящим от него обстоятельствам».
  • Соответствующими обстоятельствами могут быть признаны те, которые находятся «вне контроля затронутого ими физического лица» и которых «нельзя было ожидать или избежать либо которые не было возможности преодолеть». Это стихийные бедствия, пожары, эпидемии, забастовки, военные действия, террористические акты, запретительные и ограничительные меры, в том числе иностранные санкции.
  • Однако коррупцию нельзя будет списать на «регулярно повторяющиеся и прогнозируемые события и явления, а также обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий физического лица», которое будет ссылаться на них.
  • Оценивать обстоятельства будет Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению. То есть другие чиновники будут устанавливать причинно-следственную связь между возникновением обстоятельств непреодолимой силы и невозможностью соблюдения антикоррупционных ограничений. По решению Комиссии чиновник может быть освобожден от ответственности. Через месяц после прекращения действия не зависящих от него обстоятельств чиновник должен обеспечить соблюдение закона.

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  • Действие закона коснется судей, сенаторов и депутатов Госдумы, генпрокурора, сотрудников таможни, военнослужащих, госслужаших в субъектах РФ, глав муниципальных образований, местных депутатов, депутатов заксобраний и выборных органов местного самоуправления, а также государственных и муниципальных служащих. Кроме этого, закон предлагается распространить на сотрудников МВД, Следственного комитета, Счетной палаты, сотрудников противопожарной службы, послов и постоянных представителей РФ при международных организациях, финансовых уполномоченных и других чиновников.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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22:43 0 0
Александр:

Наверное для тех кто не понимает это борьба с коррупцией по Путински, ну а виноват конечно Навальный

20:56 0 0
Не всё понятно:

Интересно бы услышать парочку примеров.

19:28 0 0
Ольга:

Совершенно непонятно! Получается, что чиновник взял взятку, а случился пожар, то его освобождают? Какая связь между наводнением и воровством? Как можно брать взятки по независящим от берущего обстоятельствам? Или его насильно заставили воровать?

18:58 0 0
Валерий :

Ну если пару лямов суют, и нмчего за это не будет,тут любые обстоятельства будут преодолимы.

18:40 5 0
Сергей Рудов:

Маразм власти крепчает.Если добавить к этому уголовную статью за сообщение о поднявшейся цене на какой то продукт,то сказка о Чиполине бледнеет на фоне Российской действительности.

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