Главу «Газпрома» в 2021 году может ждать отставка 106 0 Политика

Пятилетний контракт главы «Газпрома» Алексея Миллера истекает в мае 2021 года, и продлевать его Кремль не собирается. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. Миллер руководит газовой монополией 20 лет. В 2020 году «Газпром» заработал рекордный убыток – за 10 месяцев он составил 592 млрд руб.