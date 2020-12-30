Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
30 ДЕК, 15:57 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

30 ДЕК, 15:57 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Главу «Газпрома» в 2021 году может ждать отставка

30 Декабря 2020 106 0 Политика
Главу «Газпрома» в 2021 году может ждать отставка

Пятилетний контракт главы «Газпрома» Алексея Миллера истекает в мае 2021 года, и продлевать его Кремль не собирается. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. Миллер руководит газовой монополией 20 лет. В 2020 году «Газпром» заработал рекордный убыток – за 10 месяцев он составил 592 млрд руб.

Миллер уйдет по истечению контракта

  • Отставку главы «Газпрома» Алексея Миллера прогнозировали в ноябре-декабре. Но, как пишет «Коммерсант», к маю 2021 года он должен достроить «Северный поток-2». Завершение газопровода станет «финальным аккордом его карьеры» и «поставит точку в украинской газовой проблеме».
  • Миллера называют самым большим долгожителем среди глав госкомпаний – он пришел на свой пост в 2001 году по назначению Владимира Путина, которому нужен был свой человек в «Газпроме». Сравниться с ним может только глава «Транснефти» Николай Токарев, но он пришел на свою должность в 2007 году. Также глава «Ростеха» Сергей Чемезов занимает свой пост с 2007 года.
  • Слухи об отставке Миллера спровоцировала ротация губернаторов и глав госкомпаний в ноябре – декабре этого года. Однако еще летом 2019-го от оперативного руководства «Газпрома» были отстранены ключевые фигуры в окружении Миллера, с которыми он работал в 1990-х в Петербурге.
  • Миллер называл 2020 год «одним из пятерки лучших» по показателям на встрече с Владимиром Путиным. При этом убыток по РСБУ за 10 месяцев (последние данные) составил 592 млрд руб. против прибыли в 1,1 трлн руб. в 2019 году. Фактически летом «Газпром» продавал газ себе в убыток, а цены на внутреннем рынке России были выше, чем в Европе.

Читайте первыми эксклюзивные материалы в Telegram-канале «Капитала страны»

  • В конце декабря российские суда возобновили строительство газопровода «Северный поток-2», который находится под санкциями США, Завершение его будет для Миллера финальной точкой в карьере, говорит собеседник «Коммерсанта». Закончить проект предполагалось в 2019 году, и сделать прокачку газа через Украину необязательной. К этому моменту готовилась и отставка Миллера, начавшаяся с отставок в его ближайшем окружении. Но санкции США отложили решение задачи и продлили карьеру ставленника Путина до 2021 года.
  • Однако если Миллер выполнит задачу по обходу Украины, то своему сменщику он оставит две стратегические цели. Во-первых, это газификация страны, в том числе за пределами Новосибирска, где обрывается единая система газоснабжения, а вместе с этим увеличения поставок на рынок Китая для балансировки поставок между Европой и Азией. Вторая цель – разделение монополии на добычную и транспортную составляющие. Нынешнее руководство «Газпрома» выступает против этого, но идею поднимали в правительстве в 2019 году.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Население России сократилось максимально за 14 лет

Население России сократилось максимально за 14 лет
Исследования 1

Чубайс поставил Путину условие перед увольнением из «Роснано»

Чубайс поставил Путину условие перед увольнением из «Роснано»
Политика 1

Холода могут вынудить Украину вернуться к прямым поставкам газа из России

Холода могут вынудить Украину вернуться к прямым поставкам газа из России
Экономика 2

Силуанов объяснил, почему власти отказались тратить ФНБ

Силуанов объяснил, почему власти отказались тратить ФНБ
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Завершена благотворительная акция «С любовью из России»

Завершена благотворительная акция «С любовью из России»

Якутия открывает животноводческий комплекс с солнечными батареями

Якутия открывает животноводческий комплекс с солнечными батареями

Новости дня

15:37 Украина будет давить на Россию из-за Крыма Украина будет давить на Россию из-за Крыма
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
14:20 Силуанов оценил перспективы экономики России в новом году Силуанов оценил перспективы экономики России в новом году
13:51 Песков рассказал, как Путин относится к ситуации с Навальным Песков рассказал, как Путин относится к ситуации с Навальным
11:51 В РФ число заболевших коронавирусом выросло на 26513 человека В РФ число заболевших коронавирусом выросло на 26513 человека
11:13 В ВОЗ предсказали будущее COVID-19 В ВОЗ предсказали будущее COVID-19
10:50 Голикова рассказала, какая российская вакцина от COVID-19 лучше Голикова рассказала, какая российская вакцина от COVID-19 лучше
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
29 ДЕК, 19:56 В СФ считают, что "Северный поток-2" будет достроен в 2021 году В СФ считают, что "Северный поток-2" будет достроен в 2021 году

Узнай, страна!

10:00 Завершена благотворительная акция «С любовью из России» Завершена благотворительная акция «С любовью из России»
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
29 ДЕК, 19:22 Якутия открывает животноводческий комплекс с солнечными батареями Якутия открывает животноводческий комплекс с солнечными батареями
29 ДЕК, 17:07 Новый прибор, разработанный томскими учеными, выявляет COVID-19 Новый прибор, разработанный томскими учеными, выявляет COVID-19
29 ДЕК, 15:57 Первый комбикормовый завод открыли на Сахалине Первый комбикормовый завод открыли на Сахалине
28 ДЕК, 19:59 Еще три газонаполнительные станции появились в Калининградской области Еще три газонаполнительные станции появились в Калининградской области
28 ДЕК, 18:21 В Мордовии внедрили новую технологию по производству яичных продуктов В Мордовии внедрили новую технологию по производству яичных продуктов
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
28 ДЕК, 17:38 Строительство комплекса по производству бензина стартовало в Ростовской области Строительство комплекса по производству бензина стартовало в Ростовской области
27 ДЕК, 17:03 ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали новые производства и строили самолеты ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали новые производства и строили самолеты
26 ДЕК, 18:42 Ушел из жизни выдающийся ученый Виктор Леонидович Афанасьев Ушел из жизни выдающийся ученый Виктор Леонидович Афанасьев
25 ДЕК, 19:11 Технология мирового уровня создана тюменскими специалистами Технология мирового уровня создана тюменскими специалистами
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter