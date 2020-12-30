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Главу «Газпрома» в 2021 году может ждать отставка
30 Декабря 2020 106 0 Политика
Пятилетний контракт главы «Газпрома» Алексея Миллера истекает в мае 2021 года, и продлевать его Кремль не собирается. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. Миллер руководит газовой монополией 20 лет. В 2020 году «Газпром» заработал рекордный убыток – за 10 месяцев он составил 592 млрд руб.
Миллер уйдет по истечению контракта
- Отставку главы «Газпрома» Алексея Миллера прогнозировали в ноябре-декабре. Но, как пишет «Коммерсант», к маю 2021 года он должен достроить «Северный поток-2». Завершение газопровода станет «финальным аккордом его карьеры» и «поставит точку в украинской газовой проблеме».
- Миллера называют самым большим долгожителем среди глав госкомпаний – он пришел на свой пост в 2001 году по назначению Владимира Путина, которому нужен был свой человек в «Газпроме». Сравниться с ним может только глава «Транснефти» Николай Токарев, но он пришел на свою должность в 2007 году. Также глава «Ростеха» Сергей Чемезов занимает свой пост с 2007 года.
- Слухи об отставке Миллера спровоцировала ротация губернаторов и глав госкомпаний в ноябре – декабре этого года. Однако еще летом 2019-го от оперативного руководства «Газпрома» были отстранены ключевые фигуры в окружении Миллера, с которыми он работал в 1990-х в Петербурге.
- Миллер называл 2020 год «одним из пятерки лучших» по показателям на встрече с Владимиром Путиным. При этом убыток по РСБУ за 10 месяцев (последние данные) составил 592 млрд руб. против прибыли в 1,1 трлн руб. в 2019 году. Фактически летом «Газпром» продавал газ себе в убыток, а цены на внутреннем рынке России были выше, чем в Европе.
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- В конце декабря российские суда возобновили строительство газопровода «Северный поток-2», который находится под санкциями США, Завершение его будет для Миллера финальной точкой в карьере, говорит собеседник «Коммерсанта». Закончить проект предполагалось в 2019 году, и сделать прокачку газа через Украину необязательной. К этому моменту готовилась и отставка Миллера, начавшаяся с отставок в его ближайшем окружении. Но санкции США отложили решение задачи и продлили карьеру ставленника Путина до 2021 года.
- Однако если Миллер выполнит задачу по обходу Украины, то своему сменщику он оставит две стратегические цели. Во-первых, это газификация страны, в том числе за пределами Новосибирска, где обрывается единая система газоснабжения, а вместе с этим увеличения поставок на рынок Китая для балансировки поставок между Европой и Азией. Вторая цель – разделение монополии на добычную и транспортную составляющие. Нынешнее руководство «Газпрома» выступает против этого, но идею поднимали в правительстве в 2019 году.
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