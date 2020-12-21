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Минфин потребовал от «Газпрома» отказаться от премий руководству ради газификации
21 Декабря 2020 191 0 Экономика
Президент Владимир Путин на пресс-конференции пообещал к 2025 году завершить газификацию России на 90%. На сентябрьской встрече глава «Газпрома» Алексей Миллер называл более скромную цифру – он говорил о планах газифицировать 74,7% страны в ближайшую пятилетку. По собственным расчетам монополии, на это ей понадобится 526,1 млрд руб. Эксперты отмечали, что заявленных средств будет недостаточно, хотя и их у монополии нет. Пока она просит Минфин разрешить ей выпуск бессрочных облигаций на 120 млрд руб. для финансирования газификации. Но Минфин не намерен давать деньги монополии, пока она при плохих операционных результатах выплачивает топ-менеджерам премии на миллиарды рублей в год.
Либо деньги на газификацию, либо – на премии
- «Газпром» столкнулся с принципиальной позицией Минфин при попытке выпустить бессрочные облигации на 120 млрд руб. Правительство по сути отказало монополии в государственной поддержке займа при ее текущей финансовой политике. По данным VTimes, Минфин подготовил проект постановления правительства, в котором говорится, что «Газпром» не получит компенсацию процентов по кредиты от правительства, если не будут соблюдены два условия.
- Прежде всего, Минфин требует, чтобы «Газпром» отказался от выплат премий руководству. Если монополия не может платить проценты по долговым облигациям, то ее дела идут плохо, а значит, никаких премий не может быть. Однако «Газпром» допустил в этом году премирование высшего руководства на 1,4 млрд руб. при убытках в 592 млрд руб. Минфин считает это неприемлемым и приводит в пример РЖД – железнодорожная монополия получила от государства поддержку бессрочного выпуска облигаций на 80 млрд руб. и отказалась от выплат премий правлению.
- Также «Газпром» должен выплатить государству дополнительные дивиденды на сумму купона – это 7-7,5% от 526 млрд руб. То есть, Минфин планирует получить от монополии около 40 млрд руб. в виде дивидендов сверх того, что «Газпром» обязан заплатить государству. Для монополии это (как ни странно) большая сумма – в газификацию страны до этого вкладывалось не более 37 млрд руб. (при премиях в миллиарды рублей руководству).
- В самой монополии подчеркивают – газификация в 2021-2025 годах будет социально ориентированной и 88% инвестиций в нее будут экономически неэффективными. Поэтому монополии крайне важна поддержка государства в виде вечных облигаций, которые формально не приведут к росту долговой нагрузки компании. Аналитики считают, что требование отказаться от бонусов руководству неприемлемо для «Газпрома». Но как тогда будет исполнен приказ Путина – вопрос.
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