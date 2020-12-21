Минфин потребовал от «Газпрома» отказаться от премий руководству ради газификации 191 0 Экономика

Президент Владимир Путин на пресс-конференции пообещал к 2025 году завершить газификацию России на 90%. На сентябрьской встрече глава «Газпрома» Алексей Миллер называл более скромную цифру – он говорил о планах газифицировать 74,7% страны в ближайшую пятилетку. По собственным расчетам монополии, на это ей понадобится 526,1 млрд руб. Эксперты отмечали, что заявленных средств будет недостаточно, хотя и их у монополии нет. Пока она просит Минфин разрешить ей выпуск бессрочных облигаций на 120 млрд руб. для финансирования газификации. Но Минфин не намерен давать деньги монополии, пока она при плохих операционных результатах выплачивает топ-менеджерам премии на миллиарды рублей в год.