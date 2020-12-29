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Россия достроила «Северный поток-2» в Германии
29 Декабря 2020 219 0 Экономика
В 2020 году Россия готовилась достраивать газопровод «Северный поток-2» после введения санкций США. Почти весь год ушел на подготовку строительного флота, регистрацию судов на неизвестные компании во избежание санкций, а также на получение последних разрешений, в частности от Дании. За год дочке «Газпрома» компании Nord Stream 2 AG удалось завершить строительство в исключительной экономической зоне ФРГ. Баржа «Фортуна» проложила 2,6 км труб под водой. В 2021 году она и другие российские суда должны достроить около 160 км газопровода в территориальных водах Дании.
В Германии работы по «Северному потоку-2» завершены
- Россия завершила строительство газопровода «Северный поток-2» в особой экономической зоне Германии в Балтийском море. До конца года трубоукладочная баржа «Фортуна» смогла проложить участок длиной 2,6 км. Работы продолжались с 11 по 28 декабря. По данным «Интерфакса», после завершения работ баржа встала на рейд в порту Висмара. Там же находятся суда снабжения – «Катунь» и «Умка».
- По информации Spiegel, в январе «Фортуна» начнет укладку труб в территориальных водах Дании. Помогать ей в этом будут и другие российские корабли, среди которых нет «Академика Черского». В частности, СМИ называют «Мурман» и «Балтийского исследователя».
- Как писал РБК, Морское управление Дании уже сообщило, что вокруг судов создается временная запрещенная для мореплавания зона. Власти Дании запрещают в этом районе плавание, ныряние, постановку на якорь, рыбную ловлю и так далее.
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- Предположительно строительство возобновится 15 января 2021 года. Однако в компании Nord Stream 2 AG агентству DPA заявили, что не могут сообщить о деталях, но «в надлежащий срок проинформируют» о дальнейших планах.
- Газопровод «Северный поток-2» будет состоять из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Он пройдет по дну Балтийского моря из России в Германию. На текущий момент объект достроен на 94%. Работы по нему были приостановлены в декабре 2019 года, когда США ввели санкции против газопровода, и швейцарская компания Allseas вышла из проекта.
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