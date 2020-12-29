Россия достроила «Северный поток-2» в Германии 219 0 Экономика

В 2020 году Россия готовилась достраивать газопровод «Северный поток-2» после введения санкций США. Почти весь год ушел на подготовку строительного флота, регистрацию судов на неизвестные компании во избежание санкций, а также на получение последних разрешений, в частности от Дании. За год дочке «Газпрома» компании Nord Stream 2 AG удалось завершить строительство в исключительной экономической зоне ФРГ. Баржа «Фортуна» проложила 2,6 км труб под водой. В 2021 году она и другие российские суда должны достроить около 160 км газопровода в территориальных водах Дании.