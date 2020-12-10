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Доходы «Газпром» упали почти вдвое
10 Декабря 2020 304 0 Экономика
За десять месяцев 2020 года российская газовая монополия сократила объемы экспорта и потеряла почти половину дохода. Главным вызовом для компании стали падавшие ниже рентабельности цены на топливо. Концерн работает в убыток – только от прямых продаж он составил 180,62 млрд руб. за девять месяцев.
Газовые доходы резко сократились
- С января по октябрь включительно «Газпром» заработал 19,038 млрд долларов, следует из материалов Федеральной таможенной службы России. Это на 44,4% меньше, чем за тот же период 2019 года, отмечает агентство ТАСС. В среднем в месяц «Газпром» зарабатывал 1,9 млрд долларов, а, к примеру, продажа золота давала 1,5 млрд долларов.
- Вместе с тем объем экспорта приближается к цели, заложенной в прогнозе – за десять месяцев «Газпром» экспортировал 159 млрд кубометров при задаче выйти на 170 млрд по итогам года. Однако это все равно на 11,4% меньше, чем было в 2019 году. В октябре экспорт резко ускорился – до 17,9 млрд кубометров, что принесло «Газпрому» 2,603 млрд долларов.
- Главной проблемой для российской монополии в 2020 году были цены на топливо: если в феврале газ стоил в Европе 140 долларов за тысячу кубометров, то в мае цена упала ниже рентабельности (105 долларов) – до 94 долларов. В июле цены достигли нижней отметки – 86 долларов, а уже в сентябре газ продавался по 123 доллара. Тем не менее, в октябре цена составила 145 долларов за тысячу кубометров, и для ее дальнейшего роста нет стимулов.
- В ноябре «Газпром» отчитался по российским стандартам бухгалтерской отчетности об общем убытке в 592 млрд руб. От продаж убыток достиг 180,62 млрд руб. Это произошло как из-за снижения цены, так и по причине падения экспорта: Западная Европа сократила закупки российского газа на 13%, Центральная Европа – 11,5%, Турция – на 25% и на столько же Китай.
- При этом доходы «Газпрома» упали сильнее, чем доходы России от продажи нефтепродуктов. Если газовая монополия потеряла 44%, то доходы от продажи нефтепродуктов просели на 32%. В частности выручка от продажи бензина за рубеж упала на 9,2%, а дизельного топлива – на 30%.
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