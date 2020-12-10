Доходы «Газпром» упали почти вдвое 304 0 Экономика

За десять месяцев 2020 года российская газовая монополия сократила объемы экспорта и потеряла почти половину дохода. Главным вызовом для компании стали падавшие ниже рентабельности цены на топливо. Концерн работает в убыток – только от прямых продаж он составил 180,62 млрд руб. за девять месяцев.