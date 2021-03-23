Глава «Газпрома» предупредил Мишустина о миллиардных потерях из-за российского ПО 282 0 Экономика

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер оценил стоимость перехода на отечественное программное обеспечение для российских компаний в сумму «от 180 млрд руб.». Об этом он проинформировал премьер-министра Михаила Мишустина в письме от 5 марта, на которое ссылается РБК. В связи с ощутимым ухудшением финансового состояния компаний Миллер попросил исключить конкретные сроки перехода на российский софт и оборудование.