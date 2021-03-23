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Глава «Газпрома» предупредил Мишустина о миллиардных потерях из-за российского ПО
23 Марта 2021 282 0 Экономика
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер оценил стоимость перехода на отечественное программное обеспечение для российских компаний в сумму «от 180 млрд руб.». Об этом он проинформировал премьер-министра Михаила Мишустина в письме от 5 марта, на которое ссылается РБК. В связи с ощутимым ухудшением финансового состояния компаний Миллер попросил исключить конкретные сроки перехода на российский софт и оборудование.
Российское ПО может испортить финансовые показатели
- Глава «Газпрома» Алексей Миллер оценил общий объем затрат на переход его компании на российское программное обеспечение и радиоэлектронное и телекоммуникационное оборудование в сумму «от 180 млрд руб.».
- В письме премьеру Михаилу Мишустину от 5 марта, на которое ссылается РБК, Миллер попросил исключить из указа «О мерах экономического характера по обеспечению технологической независимости и безопасности объектов критической информационной инфраструктуры» конкретные сроки перехода на отечественный софт и оборудование.
- Сейчас компании должны полностью перейти на российское ПО к 1 января 2024 году, а на оборудование – к началу 2025 года. Однако исполнение указа приведет к «существенной единовременной финансовой нагрузку и рискам негативного влияния на экономические показатели», отметил глава «Газпрома». При этом затраты монополии на выполнение требования властей будут сопоставимы с убытком за первые девять месяцев 2020 года – 218 млрд руб.
- Вместо сроков, спущенных из правительства, «Газпром» предлагает самостоятельно утвердить их и принять план перехода на преимущественное использование российского ПО и оборудования. Более того, у «Газпрома» есть опасные производственные объекты, которые тоже должны совершить переход, но будет возможен только при полной остановке работы.
- Эксперты считают, что в течение 3-4 лет российским компаниям нереально перейти на отечественный софт. За это время можно заменить только офисное ПО. По мнению независимого эксперта в области информационной безопасности Алексея Лукацкого, пока зарубежное оборудование и софт работают, необходимо тестировать отечественные решения, чтобы в последующем не было сбоев. Это застрахует компании от экологических и техногенных катастроф в будущем.
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- «Газпрому» не по плечу требуемые расходы без увеличения долговой нагрузки или урезания важных статей расходов, говорит замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Так, к примеру, на газификацию регионов монополии предстоит потратить за пять лет 526 млрд руб. И это сейчас ее основной приоритет.
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