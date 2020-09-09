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Германия заменит российский газ на норвежский. Польша поможет
9 Сентября 2020 304 0 Экономика
Польша призвала Германию оценить риск завершения «Северного потока-2», посмотрев на Белоруссию и Украину. Если Берлин примет «правильное» решение и откажется от проекта, Варшава готова заменить Германии российский газ норвежским. Для этого она может использовать новый газопровод Baltic Pipe.
Польша все еще носится со своей солидарностью
- Давний противник российского газопровода «Северный поток-2», Польша выступила за его закрытие. По мнению Варшавы, которая импортирует большую часть природного газа из России, завершение проекта укрепит доминирующее положение России на европейском газовом рынке.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию остановить строительство газопровода после отравления оппозиционера Алексея Навального. По словам Моравецкого, новый газопровод «помогает президенту Путину строить военную державу, помогает запугивать другие страны». Польский премьер обратил внимание Берлина на то, что происходит в Белоруссии, что происходит на Украине. «Какой риск завершение этого проекта создаст на Украине?» – задался вопросом пан Моравецкий.
- Как заявил в эфире Польского телевидения пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, Варшава готова заменить российский газ для Германии на норвежский. Для этого Польша может предложить свою инфраструктуру транспортировки газа. «Польша с самого начала подчеркивала, что европейская солидарность в этой области должна быть однозначной», – заявил Мюллер.
- Польша предложит Германии возможности газопровода Baltic Pipe, идущего из Норвегии, если Берлин откажется от «Северного потока-2». Варшава не против использовать инфраструктуру, которую строит для собственной энергетической безопасности, поскольку придерживается в этом вопросе «общеевропейского подхода». В свою очередь, «Северный поток-2», на взгляд Польши, противоречит идее солидарности и безопасности.
- Газопровод Baltic Pipe должен связать месторождения Норвегии через Данию с Польшей. Строительство проекта должен быть завершено к 1 октябрю 2022 года. Мощность газопровода составит 10 млрд кубометров в год. Мощность «Северного потока-2», идущего из России в Германию, – 55 млрд кубометров.
- До этого в Германии звучало мнение, что страна ничего не потеряет от закрытия проекта, так как дефицит газа ей угрожает в худшем случае в 2030 году, а то и позже. Пока из-за пандемии Европа переполнена дешевым газом и не нуждается в дополнительных поставках в ближайшие годы.
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