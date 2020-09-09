Германия заменит российский газ на норвежский. Польша поможет 304 0 Экономика

Польша призвала Германию оценить риск завершения «Северного потока-2», посмотрев на Белоруссию и Украину. Если Берлин примет «правильное» решение и откажется от проекта, Варшава готова заменить Германии российский газ норвежским. Для этого она может использовать новый газопровод Baltic Pipe.