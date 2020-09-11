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Германия сократила закупки газа у России до минимума

11 Сентября 2020 772 1 Экономика
Германия сократила закупки газа у России до минимума

Крупнейший потребитель российского газа – Германия сократила закупки у России почти вдвое. Это стало сильнейшим ударом по «Газпрому» после отказа от поставок Турции и проблем с экспортом в Китай. На первое место по импорту газа из России вышла Италия, но и она снизила объемы на 16%.

Передел газового рынка в реальном времени

  • Падение экспорта российского газа в Европу не прекращается. Оно продолжилось и после снятия карантина и начала восстановления крупнейших экономик Евросоюза. Германия – ключевой рынок для «Газпрома» – сократила в июле импорт топлива на 43%, а по отношению к 2019 году – в 2,2 раза.
  • По данным Федеральной таможенной службы, которые приводит Интерфакс, за месяц «Газпром» продал Германии 1,469 млрд кубометров (в июне показатель был 2,576 млрд). При этом в июле 2019 года экспорт достигал 3,253 млрд. Объемы стали минимальными в текущему году – меньше даже, чем в апреле, когда российская монополия экспортировала 2,159 млрд кубометров клиентам в ФРГ.
  • Снижение поставок в Германию привело к тому, что впервые в истории ФРГ перестала быть крупнейшим клиентом «Газпрома». Этот статус перешел к Италии, закупившей 1,669 млрд кубометров. Хотя и Италия сократила закупки на 16% (правда, экспорт вырос по сравнению с июлем прошлого года на 35%).
  • Вместе с Германией импорт российского газа снижали все европейские клиенты. Австрия – на 33% относительно июня и на 23% по отношению к прошлому году (693 млн кубометров), Франция – на 31% относительно июня и втрое меньше, чем в 2019 году (364 млн кубометров). Общий экспорт в Европу составил 11,5 млрд кубометров, что на 2 млрд меньше июньского показателя. Спад в годовом измерении составляет 20%.
  • Место российского газа занимает газ из Норвегии и СПГ из США и Катара. Доля «Газпрома» в Европе сократилась до 27,8% – это минимум за 20 лет. Еще два года назад монополия занимала 36,6% рынка, а в 2008 году – 39%. Когда Путин пришел к власти, доля «Газпрома» составляла 48% в Европе. Но многочисленные газовые войны и агрессивная политика России привели к ее почти двукратному сжатию за 20 лет правления бессменного лидера.
  • Снижение зависимости от поставок газа из России позволяет Германии безболезненно отказаться от газопровода «Северный поток-2» в качестве санкций за отравление Алексея Навального. Замену ему уже нашли в Польше.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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19:18 0 0
Зер гут Вольдемар:

Северные папуасы долго махали своей нефтегазовой дубиной перед Западом. Однако белые люди на то и белые люди, что умеют просчитывать свои действия несколько дальше чем промежуток между двумя программами "Время". Медленно, но верно выперли российский газ, а дальше выпрут и нефть. P.S. Передайте специально для всех эффективных менеджеров песню московского военного хора "Украине и Европе перекроем газ" (солирует В. Соловьев)

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