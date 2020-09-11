Германия сократила закупки газа у России до минимума 772 1 Экономика

Крупнейший потребитель российского газа – Германия сократила закупки у России почти вдвое. Это стало сильнейшим ударом по «Газпрому» после отказа от поставок Турции и проблем с экспортом в Китай. На первое место по импорту газа из России вышла Италия, но и она снизила объемы на 16%.