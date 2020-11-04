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Германия променяла «Северный поток-2» на СПГ из США
4 Ноября 2020 36 0 Экономика
Германия сделала еще один шаг в сторону отказа от газопровода «Северный поток-2». Немецкий энергетический регулятор предоставил терминалу по приему сжиженного природного газа из США исключение из правил Третьего энергетического пакета Евросоюза. Это позволит компании-оператору самостоятельно назначать тарифы, не беспокоиться о конкуренции и ни с кем не делить газотранспортную систему. Новость об этом удивительна тем, что еще в мае власти Германии отказали «Северному потоку-2» в таком же исключении из директивы ЕС, обосновав это тем, что закон – превыше всего. Но, оказалось, законом легко пренебречь, когда в дело вступает «правильный партнер» – США.
Германия прогнулась под США
- В декабре 2019 года США решили защитить Европу от российского газа и зависимости от него – Вашингтон ввел санкции против газопровода «Северный поток-2». После этого строительство было остановлено и до сих пор не возобновилось, хотя осталось проложить всего 160 км труб по дну Балтийского моря.
- За прошедший год США трижды расширяли ограничения в отношении проекта: сначала они запретили судам строить его, потом страховать суда, которые все же осмелятся укладывать трубы, наконец, пригрозили тем, кто будет предоставлять услуги судам, задействованным в проекте.
- Однако куда важнее было те ограничения, которые против незавершенного газопровода ввела Германия. В мае 2020 года энергетический регулятор страны распространил на него действие Третьего энергетического пакета Евросоюза, который за год до этого был переписан с целью ударить по «Северному потоку-2» – до этого директива не распространялась на подводные газопроводы.
- Решение Германии, которое было продиктовано законодательством ЕС, значило следующее: по «Северному потоку-2» Россия сможет поставлять только 27,5 млрд кубометров вместо 55 млрд. Чтобы задействовать все мощности магистрали, требуется отменить монополию на экспорт газа, которая находится в руках «Газпрома», и предоставить половину мощностей второму поставщику. Для России это пока не возможно по политическим причинам.
- Таким образом, Германия обесценила проект и лишила его экономического смысла. И немцев можно было бы уважать за принципиальность, если бы они действительно исполняли закон. Но законом Германия пренебрегла – Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur) неожиданно сделало исключение из директивы ЕС для проекта German LNG Terminal.
- Строящийся терминал для приемки сжиженного природного газ (СПГ) из США получил не только свободу от жестких антимонопольных требований ЕС, но и широкие права. В частности, самостоятельно определять тарифы, использовать газотранспортную систему, не заботясь об обеспечении конкуренции. Более того, о тарифах разрешено договариваться не публично и не публиковать после информацию о них, а мощности распределять без всяких официальных процедур.
- Поразительно то, с какой легкостью Германия разрешила американскому проекту все то, что запрещает российским, прикрываясь законом и правилами ЕС. К примеру, продолжение газопровода «Северный поток» – проект Opal находится под ограничениями и используется только наполовину.
- СПГ-терминал для американского газа будет построен в Брунсбютелле и станет одним из двух подобных объектов. Завершение строительства запланировано на 2022 год. Мощность терминал – 8 млрд кубометров газа в год. Источники поставок прямо не называются, но известно, что это американские компании – крупнейшие производители СПГ: Sabine Pass и Corpus Christi LNG.
- Своим решением Германия доказала, что она не придерживается собственных законов и законов Евросоюза, а действует по принципу «своим – все, врагам – ничего». Дискриминация российского проекта – еще одно свидетельство того, что в Берлине отказались от «Северного потока-2» и променяли проект на бизнес с США без лишних проблем.
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