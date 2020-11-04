Германия променяла «Северный поток-2» на СПГ из США 36 0 Экономика

Германия сделала еще один шаг в сторону отказа от газопровода «Северный поток-2». Немецкий энергетический регулятор предоставил терминалу по приему сжиженного природного газа из США исключение из правил Третьего энергетического пакета Евросоюза. Это позволит компании-оператору самостоятельно назначать тарифы, не беспокоиться о конкуренции и ни с кем не делить газотранспортную систему. Новость об этом удивительна тем, что еще в мае власти Германии отказали «Северному потоку-2» в таком же исключении из директивы ЕС, обосновав это тем, что закон – превыше всего. Но, оказалось, законом легко пренебречь, когда в дело вступает «правильный партнер» – США.