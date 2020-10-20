США ударили по «Академику Черскому». «Северный поток-2» подорожает 474 0 Экономика

Госдепартамент США ввел третий пакет санкций против российского газопровода «Северный поток-2». На этот раз, по информации Wall Street Journal, ограничения будут распространяться на компании, которые предоставят услуги по установке оборудования на участвующие в проекте строительные суда. Это означает, что трубоукладчику «Академик Черский» придется все работы осуществлять в российских портах. Он как раз покинул немецкий порт Мукран и сейчас находится у берегов Калининградской области.