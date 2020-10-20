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США ударили по «Академику Черскому». «Северный поток-2» подорожает
20 Октября 2020 474 0 Экономика
Госдепартамент США ввел третий пакет санкций против российского газопровода «Северный поток-2». На этот раз, по информации Wall Street Journal, ограничения будут распространяться на компании, которые предоставят услуги по установке оборудования на участвующие в проекте строительные суда. Это означает, что трубоукладчику «Академик Черский» придется все работы осуществлять в российских портах. Он как раз покинул немецкий порт Мукран и сейчас находится у берегов Калининградской области.
Третий пакет санкций против «Северного потока-2»
- Госдеп США ввел санкции против компаний, предоставляющих услуги по установке оборудования на суда, которые будут задействованы в строительстве газопровода «Северный поток-2», а также против тех компаний, которые будут финансировать такую деятельность. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на директиву Госдепа.
- Из этого следует, что санкции затронут компании, задействованные в модернизации «Академик Черского», но также и те суда, которые будут обеспечивать бункеровку, поставку и снабжение трубами.
- Прибывший в мае из порта Находки в немецкий порт Мукран в Балтийском море трубоукладчик «Академик Черский» до сих пор проходил необходимую модернизацию для работы над укладкой «Северного потока-2». По последним данным, он ее завершил и отплыл к берегам Калининградской области, чтобы протестировать новые системы динамического позиционирования и монтажа трубопровода.
- В общей сложности США ввели три пакета санкций против «Северного потока-2». Первый остановил его строительство в декабре 2019 года и вынудил «Газпром» вызвать в Балтийское море с Дальнего Востока единственный российский трубоукладчик. Второй раунд санкций пришелся на июнь 2020 года, когда США решили наказывать страховые компании, которые будут предоставлять услуги судам, задействованным в проекте.
- Все это осложнило работу «Газпрому». Баржа «Фортуна» отказалась помогать «Академику Черскому» с завершением строительства, поскольку международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев, на которую приходится 90% страховых услуг в мире, рекомендовала не страховать корабли, участвующие в достройке «Северного потока-2».
- Новые санкции запирают «Академика Черского» в российских портах. Это означает, что проект газопровода может снова подорожать, а логистика работ по его завершению будет сильно усложнена. Впрочем, это не отменяет того, что он будет завершен. Но когда его труба коснется немецкого берега, может оказаться, что Германия не выдаст лицензию на его запуск из-за очередных санкций США. Никаких гарантий его ввода в строй нет.
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