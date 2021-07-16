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Меркель и Байден не договорились по «Северному потоку-2»

16 Июля 2021 497 0 Политика
Меркель и Байден не договорились по «Северному потоку-2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время своего визита в Вашингтон собиралась заключить сделку с президентом США Джо Байденом по поводу «Северного потока-2». В числе прочего Германия готова была предложить три варианта помощи Украине, которая может лишиться транзита газа после запуска российского газопровода. В обмен Берлин хотел получить гарантии от Вашингтона, что он не будет вводить санкции против проекта. Но вместо заключения сделки Меркель и Байден лишь зафиксировали разногласия.

«Хорошие друзья могут не соглашаться друг с другом»

  • После двух встреч с Меркель в Вашингтоне Байден заявил: «Хорошие друзья могут не соглашаться друг с другом», передает Reuters. По его словам, обсуждая «Северный поток-2», он с канцлером ФРГ нашел согласие только в одном – нельзя допустить, чтобы Россия использовала энергетику в качестве «оружия для принуждения и запугивания своих соседей». В остальном Байден лишь поделился опасениями из-за газопровода с Меркель.
  • Берлин спешил договориться с Вашингтоном о сделке по «Северному потоку-2» до официального визита Меркель в столицу США. Как писал журнал Der Spiegel, в обмен на отказ от санкций против газопровода Берлин предлагал три варианта помощи Украине. В том числе сотрудничество в области производства водорода, вложение миллиардов евро в ремонт изношенной газотранспортной сети Украины, а также компенсацию, если страна утратит роль транзитера газа в Европу.
  • Но сделка в предполагаемом формате не состоялась. Меркель после общения с Байденом со своей стороны еще раз заявила, что «Северный поток-2» – это «дополнительный проект» и он не заменит транзит газа через Украину. «Украина должна оставаться страной-транзитером природного газа», – заявила канцлер.
  • Также она заверила Байдена, что Германия отреагирует соответствующим образом, если России «будет лишать Украину права на транзит». По ее словам, Берлин может действовать как самостоятельно, так и через Евросоюз. Именно ЕС ввел санкции против России в связи с украинским конфликтом, напомнила она. Тем не менее Меркель выразила надежду, что ей «никогда не придется принимать подобные решения».
  • Байден в отсутствие сделки с Меркель по газопроводу объяснил, почему Вашингтон не ужесточает санкции. По его словам, он не видел в них дальнейшего смысла и предпочел работать с Германией. Главная задача США – обеспечить энергетическую безопасность Европы, а говоря о том, как на нее повлияет «Северный поток-2», Байден сказал: «Посмотрим».

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  • Газопровод стоимостью 11 млрд долларов завершен на 98%. Однако у «Газпрома», который реализует проект через дочернюю компанию Nord Stream 2 AG, возникли проблемы с ним помимо санкций. При мощности в 55 млрд кубометров в год он может использовать только 27,5 млрд – такое решение приняло энергетическое агентство ФРГ согласно антимонопольному законодательству ЕС. В связи с этим «дочка» «Газпрома» подала в суд на агентство и требует разрешить использовать газопровод на всю мощность.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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