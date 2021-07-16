Меркель и Байден не договорились по «Северному потоку-2» 497 0 Политика

Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время своего визита в Вашингтон собиралась заключить сделку с президентом США Джо Байденом по поводу «Северного потока-2». В числе прочего Германия готова была предложить три варианта помощи Украине, которая может лишиться транзита газа после запуска российского газопровода. В обмен Берлин хотел получить гарантии от Вашингтона, что он не будет вводить санкции против проекта. Но вместо заключения сделки Меркель и Байден лишь зафиксировали разногласия.