Где взять опору в период трансформаций?

Одна волна накрывает другую. Бизнес остановился. Страны закрывают границы. Удаленная работа стирает живой контакт. Почва уходит из под ног, а с ней исчезает и чувство уверенности. Возможно, вам это сейчас знакомо. И что делать? Что сейчас является опорой?

Если раньше ко мне на сессии приходили с запросом «дайте мне/моей команде точку опоры, и мы свернем мир!»

То сейчас чаще звучит, а где тот «спасательный круг», за который я смогу удержаться? Куда смотреть? Где искать?



Давайте выдохнем и спокойно разберемся. Посмотрим на происходящее с точки зрения системного подхода.

Мир, планета – это глобальные системы. Смотрим вглубь: государства, отрасли, бизнес, ваша организация, ваше дальнее окружение, ваше ближнее окружение, семья, родные и вот уже и вы. Любое изменение в большей системе влечет изменение на всех уровнях и наоборот: изменение в меньшей системе - повлияет на большую, но не так очевидно, не так быстро и кардинально.

Нам повезло, мы живем в период глобальных изменений самых больших систем. Проведите наблюдение, и лучше запишите, что изменилось, по-вашему в

В системе земли, в системе стран и мировых экономик, в системе вашей компании, в пространстве вашей семьи..

Вы, как система, что изменилось в ней? А на что вы можете повлиять прямо сейчас?

Давайте начнем с самого близкого. С себя.



Позвольте мне дать свою систему, через которую я, как профессионал в области развития человека, работаю – для меня человек – это его человеческий капитал. Это совокупность – его накопленных знаний, навыков, мотивация, здоровья, способностей. Это из общепринятого определения человеческого капитала. Как эксперт по интегральному развитию, от себя я добавляю духовность/ценностный профиль и окружение, люди и команды, в которых человек находится.



Начните с себя. Оцените свой человеческий капитал: какие знания и навыки я уже накопил, какие способности есть у меня, как дела с моим здоровьем и мотивацией. И наиболее важные вопросы: что ценно для меня сейчас в этом мире? Каков человеческий капитал моего окружения? Подумайте над этим. Запищите.

Мы можем управлять всем, что можем измерить. Подойдите к себе, как самой большой ценности. Помните про кислородную маску? Сначала на себя, потом на других. Станьте для себя опорой, чтобы стать опорой другим.

И тогда ключевые вопросы дня:

Что прямо сейчас я могу сделать для своей личной системы? Как я сейчас могу оценить свой человеческий капитал? Почему?

Какой шаг/действие я могу сделать, чтобы почувствовать большую опору? Как я могу позаботиться о себе? Проработайте эти вопросы сами или с профессиональным коучем. Почувствуйте свою систему, в чем ее уникальность. Где запас мощи. Это может быть, как и знания и навыки, приобретенные лично вами, так и память, и опыт вашего рода. Мы живем в такой стране, что в каждой семье, кто-то из родных ранее уже проходил период трансформаций. Что помогло им успешно справиться? Что для них в системе человеческого капитала было определяющим?

С высоты своего ресурса, задайте вопрос себе:

А что я могу прямо сейчас сделать для своих близких? Как я поддержать нашу общую систему?

Если вы руководитель, спросите себя: Что я, как руководитель нового времени, могу сделать для своего бизнеса, думая о человеческом капитале? Ведь в бизнесе сейчас те же люди, с теми же страхами и сомнениями. С удаленными процессами, и новыми задачами цифровой экономики. Но прежде всего это люди, которых также вышибло опору.

Я не зря дала это определение – руководитель нового времени.

Я уверенна что позже наше время назовут: время человечности. Я уверенна, что мир спасёт любовь. Любовь к человеку, в глобальном контексте и человеку, личности внутри себя. Если нам удастся разглядеть человека в себе, мы сможем увидеть его и в других. Я уверенна, что эффективными будут те бизнесы и те руководители, которые начнут жить от сердца. От вопроса, что я могу сделать для Человека?

Сейчас не период результатов и достижений, сейчас период углубления и осознания.

Удивительное время ясности и постоянного вопроса: Кто я? Для чего я живу? Что я могу дать этому миру?

Эффективность через любовь и заботу. К себе, своей системе, к близким. К команде, миру, планете. Сейчас много пишется про то, что наша планета изменила частоту вибраций. Мы начинаем жить в период высокочастотных вибраций любви и благодарности. Поддержки. Взаимопонимания и взаимовыручки.



Что нужно сделать каждому прямо сейчас?

Посмотрите на себя, как капитал. Ценность, которая уже есть.

Каков сейчас капитал моей команды? В чем его специфика? На что мы можем опереться? Что мы можем вместе чего не могу я один?

Помогите другому найти опору.

Понаблюдайте сейчас за детьми.

Мир сейчас-мир детского восприятия действительности: старый опыт не работает. Отнеситесь к изменениям как исследователи. Специфика нашего времени - время процесса. Фокус с результатов на процесс здесь и сейчас. Как в сёрфинге. Скользим, наслаждаемся.

Опытные серфингисты знают, если смотреть на волну, она накроет.

Возьмите под фокус внимания то, что вы можете изменить. Начните с себя. И по закону систем, изменения даже в самой малой системе приведут к тому, что мир вокруг вас изменится в вашу сторону. В квантовой физике есть пресупозиция – наблюдатель определяет систему. Пока нет наблюдателя – это неопределенное поле возможностей. Только вы, своим фокусом внимания сможете найти ту самую опору и встать на волну! На волну личного успеха и успеха ваших команд и бизнеса.



Талина Венгржновская, Ph.D.

Председатель подкомитета МТПП по инновационным технологиям развития и сохранения человеческого капитала.

Executive и командный коуч PCC ICF. Преподаватель магистерской программы «Психология в бизнесе» НИУ ВШЭ