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«Газпром» занял 2 млрд долларов. На выплату старых долгов уйдет больше половины
21 Января 2021 156 1 Экономика
Новый год «Газпром» начал с увеличения долга – газовая монополия заняла 2 млрд долларов для погашения старых долгов и финансирования инвестиционной программы. В прошлом году концерн оказался в тяжелой финансовой ситуации. Из-за рекордных убытков он был вынужден занимать. В общей сложности за год «Газпром» одолжил у инвесторов 3 млрд долларов и 3,4 млрд евро. На 2021 год в планах у компании сумма не меньше – 6 млрд евро.
Долги газового гиганта растут
- Российская газовая монополия вышла на международный рынок капитала и заняла 2 млрд долларов в среду, 20 января, пишет ТАСС. По информации агентства, концерну удалось собрать заявки от 250 инвесторов на сумму более 4 млрд долларов. «Газпром» взял половину от этой суммы под 2,95% годовых.
- Само размещение стало рекордным. Больше 75% долговых бумаг попали в реки инвесторов из США, Великобритании, Швейцарии, а также стран Азии. Об этом рассказал вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.
- По словам аналитика Сбербанк CIB Ольги Стериной, большая часть нового займа пойдет на погашение старых – в конце января «Газпром» выплатит 600 млн долларов по еврооблигациям, а в конце февраля еще 750 млн евро. Оставшиеся 650 млн долларов могут пойти на финансирование газификации и другие стройки, на которые «Газпром» должен потратить в этом году 902 млрд руб.
- В 2020 году доходы «Газпрома» от экспорта обрушились на 40%, до 25,1 млрд долларов. Цены на газ в Европе падали ниже 50 долларов за тысячу кубометров, а объемы экспорты оказались самыми низкими с 2016 года.
- Это привело к кассовому разрыву на 480 млрд руб. во втором и третьем квартале, который монополии пришлось закрывать займами. Концерн занял 3 млрд долларов и 3,4 млрд евро. Кроме этого были истрачены почти все запасы валюты – из 676 млрд руб. в начале 2020 года к концу у «Газпрома» осталось всего 67 млрд.
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- В 2021 году «Газпром» собирается занять 6 млрд евро. Эта сумма на 60% покрывает инвестиционную программу, в которую включена газификация. При этом в проспекте еврооблигаций газовая монополия предупредила инвесторов о возможном отказе от реализации газопровода «Северный поток-2» из-за санкций США. Это позволит компании сэкономить существенные ресурсы и, возможно, меньше занимать.
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половина займа уйдет на долги))) долговое рабство россиян ширится, отдавать задолженность можно лишь наступая на права граждан и обременяя их внутренней данью. для этого нужна монополия государства, которая некоторым кажется манной небесной и наступлением на права олигархов. как бы не так, качать активы будут с люмпенов.