«Газпром» занял 2 млрд долларов. На выплату старых долгов уйдет больше половины 156 1 Экономика

Новый год «Газпром» начал с увеличения долга – газовая монополия заняла 2 млрд долларов для погашения старых долгов и финансирования инвестиционной программы. В прошлом году концерн оказался в тяжелой финансовой ситуации. Из-за рекордных убытков он был вынужден занимать. В общей сложности за год «Газпром» одолжил у инвесторов 3 млрд долларов и 3,4 млрд евро. На 2021 год в планах у компании сумма не меньше – 6 млрд евро.