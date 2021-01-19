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«Газпром» лишили «Фортуны». США ударили по возможности достроить «Северный поток-2»

19 Января 2021 51 0 Экономика
«Газпром» лишили «Фортуны». США ударили по возможности достроить «Северный поток-2»

США объявили о введении санкций против основного трубоукладчика газопровода «Северный поток-2» – баржи «Фортуна». Именно она должна была уложить 127-километровый участок в территориальных водах Дании и завершить прокладку 17-километровой части в водах Германии. Вашингтон уведомил Берлин о своем решении за один день. В Берлине с сожалением «приняли это к сведению».

Газопровод остался без «Фортуны»

  • Несмотря на большое количество информационного шума по поводу трубоукладчика «Академик Черский», у «Газпрома» было лишь одно судно, способное справиться с поставленной задачей – баржа «Фортуна». Вместе со вспомогательными кораблями «Балтийский исследователь» и «Мурман» до конца мая баржа должна была завершить строительство 127-километрового участка в территориальных водах Дании, писало агентство Bloomberg со ссылкой на рабочий график.
  • Однако этому не суждено быть – США 19 января вводят санкции против «Фортуны» и владеющей судном компании «КВТ-Рус». По информации Handelsblatt, Вашингтон проинформировал об этом Берлин за сутки до введения ограничений. В Министерстве экономики и энергетики Германии отметили, что сожалеют о решении, но «приняли это к сведению».
  • Газпром получил разрешение на строительство газопровода в территориальных водах Дании с 15 января, но отложил на неопределенное время возобновление работ. В «дочке» Газпрома, компании Nord Stream 2 AG отмечали, что им необходимо «проверить оборудование». «Фортуна», между тем, стояла в немецком порту Висмар.
  • Источники газеты Handelsblatt объяснили задержку тем, что российская сторона дает властям ФРГ время договориться с новой администрацией президента Джо Байдена. Ситуацию осложняет то, что из проекта уходят почти все европейские партнеры.

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  • Так, 3 января работать над «Северным потоком-2» отказалась норвежская сертификационная и классификационная компания Det Norske Veritas, 13 января – датская инжиниринговая корпорация Ramboll, 16 января – швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group. В итоге суда, строящие газопровод, не могут получить страховку, а без нее им запрещено работать. Сам же газопровод не может быть сертифицирован и запущен. Теперь же, с 19 января, его просто нечем достраивать.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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