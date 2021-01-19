«Газпром» лишили «Фортуны». США ударили по возможности достроить «Северный поток-2» 51 0 Экономика

США объявили о введении санкций против основного трубоукладчика газопровода «Северный поток-2» – баржи «Фортуна». Именно она должна была уложить 127-километровый участок в территориальных водах Дании и завершить прокладку 17-километровой части в водах Германии. Вашингтон уведомил Берлин о своем решении за один день. В Берлине с сожалением «приняли это к сведению».