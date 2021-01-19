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Путин задал Миллеру вопрос многих россиян по поводу газификации
19 Января 2021 144 2 Экономика
Президент Владимир Путин провел рабочую онлайн-встречу с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. Главным вопросом стала газификация России. Путин довел до сведения главы госмонополии, что у многих россиян есть претензии к темпам, с которым газифицируется страна. Миллер в ответ пообещал завершить процесс «на 100%» к 2030 году, но только там, где «технически возможна газификация».
«Вопросов на этот счет у граждан очень много»
- Глава государства провел онлай-встречу с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером, сообщает сайт Кремля. В ходе общения Путин поднял вопрос газификации России, темпы которой «в какой-то момент» снизились. «Вопросов на этот счет у граждан очень много», – сообщил Миллеру президент.
- Глава «Газпрома» отрапортовал: до 2025 года компания выделит на строительство газопроводов более 500 млрд руб., а к 2030 году завершит «технически возможную газификацию» на 100%. Это будет соответствовать национальным целям страны. По словам Миллера, с 1 января «Газпром» и регионы «набирают совершенно новую скорость» газификации.
- В скрытой критике медленных темпов Путин мог опираться на аналитику, предоставленную ему Счетной палатой. Глава ведомства Алексей Кудрин в августе привел президенту цифры, которые свидетельствуют – за три последних года было выполнено только 15% от плана. Кудрин назвал основной причиной «несинхронизированность» действий монополии и глав регионов.
- Эксперты обращают внимание на формулировку главы «Газпрома» – газификация будет завершена там, где для этого будет возможность. Поэтому часть населенных пунктов может не рассчитывать на газовые трубы. Другая же часть может оказаться экономически нецелесообразной.
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- Показательно, что президент встретился с Миллером на волне слухов о его уходе с должности после истечения контракта в мае этого года. В ноябре, когда также было много разговоров об отставке Миллера, Путин поддержал своего назначенца личной встречей. Тогда Миллер обещал, что к 2026 году доведет уровень газификации до 74,7%. Впрочем, то же самое он обещал в 2008 году.
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Болтуны, что тот, что другой
судя по всему, международные и новые проекты для газпрома закрыты, пора переключиться на внутренние вопросы. то , что проектная документация на подключение личного имущества к газовым сетям будет кусаться, а строительные издержки от сети будут оплачиваться из собственного кармана никого не интересует. добавим сюда стоимость покупаемого оборудования и тарифы на газ...из сего будет ясно, что издержки никогда не окупятся и будет проще и дешевле отапливаться дровами и углем. очередной мега проект и деньги в никуда.