Путин задал Миллеру вопрос многих россиян по поводу газификации 144 2 Экономика

Президент Владимир Путин провел рабочую онлайн-встречу с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. Главным вопросом стала газификация России. Путин довел до сведения главы госмонополии, что у многих россиян есть претензии к темпам, с которым газифицируется страна. Миллер в ответ пообещал завершить процесс «на 100%» к 2030 году, но только там, где «технически возможна газификация».