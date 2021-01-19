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Путин задал Миллеру вопрос многих россиян по поводу газификации

19 Января 2021 144 2 Экономика
Путин задал Миллеру вопрос многих россиян по поводу газификации

Президент Владимир Путин провел рабочую онлайн-встречу с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. Главным вопросом стала газификация России. Путин довел до сведения главы госмонополии, что у многих россиян есть претензии к темпам, с которым газифицируется страна. Миллер в ответ пообещал завершить процесс «на 100%» к 2030 году, но только там, где «технически возможна газификация».

«Вопросов на этот счет у граждан очень много»

  • Глава государства провел онлай-встречу с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером, сообщает сайт Кремля. В ходе общения Путин поднял вопрос газификации России, темпы которой «в какой-то момент» снизились. «Вопросов на этот счет у граждан очень много», – сообщил Миллеру президент.
  • Глава «Газпрома» отрапортовал: до 2025 года компания выделит на строительство газопроводов более 500 млрд руб., а к 2030 году завершит «технически возможную газификацию» на 100%. Это будет соответствовать национальным целям страны. По словам Миллера, с 1 января «Газпром» и регионы «набирают совершенно новую скорость» газификации.
  • В скрытой критике медленных темпов Путин мог опираться на аналитику, предоставленную ему Счетной палатой. Глава ведомства Алексей Кудрин в августе привел президенту цифры, которые свидетельствуют – за три последних года было выполнено только 15% от плана. Кудрин назвал основной причиной «несинхронизированность» действий монополии и глав регионов.
  • Эксперты обращают внимание на формулировку главы «Газпрома» – газификация будет завершена там, где для этого будет возможность. Поэтому часть населенных пунктов может не рассчитывать на газовые трубы. Другая же часть может оказаться экономически нецелесообразной.

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  • Показательно, что президент встретился с Миллером на волне слухов о его уходе с должности после истечения контракта в мае этого года. В ноябре, когда также было много разговоров об отставке Миллера, Путин поддержал своего назначенца личной встречей. Тогда Миллер обещал, что к 2026 году доведет уровень газификации до 74,7%. Впрочем, то же самое он обещал в 2008 году.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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19:02 0 0
Владислав Васильевич Суховой:

Болтуны, что тот, что другой

18:27 0 0
И.И..:

судя по всему, международные и новые проекты для газпрома закрыты, пора переключиться на внутренние вопросы. то , что проектная документация на подключение личного имущества к газовым сетям будет кусаться, а строительные издержки от сети будут оплачиваться из собственного кармана никого не интересует. добавим сюда стоимость покупаемого оборудования и тарифы на газ...из сего будет ясно, что издержки никогда не окупятся и будет проще и дешевле отапливаться дровами и углем. очередной мега проект и деньги в никуда.

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