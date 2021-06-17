«Газпром» впервые назвал цену на газ для Китая. Она оказалась самой низкой
17 Июня 2021 240 0 Экономика
Российский газ для Китая в 2020 году стоил в среднем около 150,2 долларов за тысячу кубометров. При этом трубопроводный газ из Узбекистана обходился в 180 долларов, из Туркмении – по 210 долларов, а из Мьянмы – по 340 долларов. Средняя цена СПГ равнялась в прошлом году 230 долларам за тысячу кубометров. Таким образом, поставки «Газпрома» оказались самыми дешевыми для Китая.
Самый дешевый газ для Китая – у России
- Зампред «Газпрома» Фамил Садыгов раскрыл выручку от поставок трубопроводного газа в Китай. Российская газовая монополия экспортировала по трубопроводу «Сила Сибири» 4,1 млрд кубометров газа и заработала 44,3 млрд руб. «Коммерсант» подсчитал, что средняя стоимость тысячи кубометров составила 150,2 доллара.
- По данным таможни КНР, в первом квартале российский газ стоил 202 доллара за тысячу кубометров, во втором – 182 доллара, в третьем – 144 доллара, а в четвертом – 126. Однако источники «Коммерсанта» утверждают, что китайские данные не всегда точно отражают цены по контракту. Снижение цены отражало падение цен на нефть, к которым привязана стоимость газа. Поскольку падение было в апреле-мае, на газовых ценах оно отразилось с задержкой в полгода.
- «Газпром» и CNPC подписали 30-летний договор на поставки газа по трубопроводу «Сила Сибири». В первый год Китай должен был закупить 5 млрд кубометров или по принципу «бери или плати» оплатить 4,5 млрд. Но в итоге экспорт остановился на отметке 4,1 млрд кубометров. Оплатили ли китайцы 0,4 млрд, которые они не приняли, не уточняется.
- В 2021 году «Газпром» хочет поставить в Китай 10 млрд кубометров, а CNPC должна оплатить не менее 85% от этого объема (то есть 8,5 млрд кубометров). При текущей цене нефти в 74 доллара за баррель Китай должен будет платить 265 долларов за тысячу кубометров.
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- Пока же российский газ – самый дешевый для Китая. Узбекистану Пекин платил в 2020 году 180 долларов за тысячу кубометров, Туркмении – 210, Мьянме – 340, а за СПГ – 230, говорит аналитик по газу Центра энергетики МШУ «Сколково» Сергей Капитонов. Тем не менее, газ для Китая у «Газпрома» оказался дороже на 7,2 доллара, чем для Европы. Правда, поставки в Поднебесную в 40 раз меньше, чем экспорт в европейском направлении.
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