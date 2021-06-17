«Газпром» впервые назвал цену на газ для Китая. Она оказалась самой низкой 240 0 Экономика

Российский газ для Китая в 2020 году стоил в среднем около 150,2 долларов за тысячу кубометров. При этом трубопроводный газ из Узбекистана обходился в 180 долларов, из Туркмении – по 210 долларов, а из Мьянмы – по 340 долларов. Средняя цена СПГ равнялась в прошлом году 230 долларам за тысячу кубометров. Таким образом, поставки «Газпрома» оказались самыми дешевыми для Китая.