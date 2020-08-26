Евросоюз готовит удар по России. Медведев предупредил об угрозе 1228 0 Экономика

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил крайнюю обеспокоенность введением со стороны Евросоюза углеводородного налога. По его словам, это скрытый протекционизм под видом заботы об окружающей природе, к которому в Германии, США и Китая относятся насторожено. Россия потеряет от действий ЕС миллиарды евро и столкнется с «весьма серьезными последствиями».