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Евросоюз готовит удар по России. Медведев предупредил об угрозе
26 Августа 2020 1228 0 Экономика
Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил крайнюю обеспокоенность введением со стороны Евросоюза углеводородного налога. По его словам, это скрытый протекционизм под видом заботы об окружающей природе, к которому в Германии, США и Китая относятся насторожено. Россия потеряет от действий ЕС миллиарды евро и столкнется с «весьма серьезными последствиями».
Потери на миллиарды евро
- Бывший премьер-министр, а ныне замглавы Совбеза Дмитрий Медведев вплотную занялся вопросами безопасности России. С 2021 года экономической безопасности страны будет угрожать углеводородный налог, который Евросоюз собирается ввести для повышения экологичности производства и ограничения влияния промышленности на окружающую среду.
- Новый налог станет частью европейского закона о климате, который, как предполагается, будет принят в 2021 году, а полностью заработает к 2025-му. В ЕС считают, что такая мера позволит достичь главной цели Парижского соглашения по климату и удержать рост средней температуры в пределах 1,5-2 градусов по Цельсию.
- Однако в России не верят в провозглашенную европейскими политиками цель. Медведев провел совещание об обеспечении долгосрочных интересов России в условиях введения 2025 года углеродного налога в ЕС, на котором заявил: «По сути это такой скрытый протекционизм, правда, под очень благовидным предлогом».
- По мнению Медведева, налог будет мешать доступу российских товаров на рынок ЕС и повысит конкурентоспособность товаров из европейских стран по отношению ко всем другим. Финансовые потери России составят миллиарды евро. «Эту цифру пока невозможно в полном объеме, конечно, посчитать», – подчеркнул Медведев. Хотя все давно просчитано.
- Медведев предупредил о «весьма серьезных последствиях» для российской экономики от налога, в частности для черной, цветной металлургии, химической промышленности, энергетики, а также для экспорта нефти и угля.
- В начале августа стало известно, что ЕС уже заложил углеводородный налог в проект бюджета на 2021-2027 год. Он может дать от 5 до 14 млрд евро. В свою очередь, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) приводил оценку Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН о том, что потери России составят 2,8-3,6 млрд евро ежегодно, если за тонну СО2-эквивалента будет взиматься 20-25 евро.
- Введение налога – лишь первая часть для отказа ЕС от углеводородов. В декабре 2019 года Еврокомиссия запустила проект «Зеленая сделка». В рамках нее экономика Европы избавится от углеводородов к 2050 году и перейдет на водород. Углеводородный налог поможет снизить цену на водород и расширит его использование в промышленности. При этом потери России Евросоюз волнуют мало. Обсуждение с Москвой ее проблем в этой связи не предусмотрено. Медведев, хотя и поднял вопрос, не дал ни одного ответа, что российское руководство намерено с этим делать.
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