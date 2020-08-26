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Евросоюз готовит удар по России. Медведев предупредил об угрозе

26 Августа 2020 1228 0 Экономика
Евросоюз готовит удар по России. Медведев предупредил об угрозе

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил крайнюю обеспокоенность введением со стороны Евросоюза углеводородного налога. По его словам, это скрытый протекционизм под видом заботы об окружающей природе, к которому в Германии, США и Китая относятся насторожено. Россия потеряет от действий ЕС миллиарды евро и столкнется с «весьма серьезными последствиями».

Потери на миллиарды евро

  • Бывший премьер-министр, а ныне замглавы Совбеза Дмитрий Медведев вплотную занялся вопросами безопасности России. С 2021 года экономической безопасности страны будет угрожать углеводородный налог, который Евросоюз собирается ввести для повышения экологичности производства и ограничения влияния промышленности на окружающую среду.
  • Новый налог станет частью европейского закона о климате, который, как предполагается, будет принят в 2021 году, а полностью заработает к 2025-му. В ЕС считают, что такая мера позволит достичь главной цели Парижского соглашения по климату и удержать рост средней температуры в пределах 1,5-2 градусов по Цельсию.
  • Однако в России не верят в провозглашенную европейскими политиками цель. Медведев провел совещание об обеспечении долгосрочных интересов России в условиях введения  2025 года углеродного налога в ЕС, на котором заявил: «По сути это такой скрытый протекционизм, правда, под очень благовидным предлогом».
  • По мнению Медведева, налог будет мешать доступу российских товаров на рынок ЕС и повысит конкурентоспособность товаров из европейских стран по отношению ко всем другим. Финансовые потери России составят миллиарды евро. «Эту цифру пока невозможно в полном объеме, конечно, посчитать», – подчеркнул Медведев. Хотя все давно просчитано.
  • Медведев предупредил о «весьма серьезных последствиях» для российской экономики от налога, в частности для черной, цветной металлургии, химической промышленности, энергетики, а также для экспорта нефти и угля.
  • В начале августа стало известно, что ЕС уже заложил углеводородный налог в проект бюджета на 2021-2027 год. Он может дать от 5 до 14 млрд евро. В свою очередь, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) приводил оценку Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН о том, что потери России составят 2,8-3,6 млрд евро ежегодно, если за тонну СО2-эквивалента будет взиматься 20-25 евро.
  • Введение налога – лишь первая часть для отказа ЕС от углеводородов. В декабре 2019 года Еврокомиссия запустила проект «Зеленая сделка». В рамках нее экономика Европы избавится от углеводородов к 2050 году и перейдет на водород. Углеводородный налог поможет снизить цену на водород и расширит его использование в промышленности. При этом потери России Евросоюз волнуют мало. Обсуждение с Москвой ее проблем в этой связи не предусмотрено. Медведев, хотя и поднял вопрос, не дал ни одного ответа, что российское руководство намерено с этим делать.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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