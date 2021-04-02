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Европа закупила у «Газпрома» рекордный объем газа

2 Апреля 2021 379 1 Экономика
Европа закупила у «Газпрома» рекордный объем газа

Российская газовая монополия экспортировала рекордный за последние три года объем топлива в Европу. С января по март в европейском направлении ушло на 30% больше газа, чем год назад. Больше всего нарастили поставки Турция, Германия, Румыния, Финляндия и Польша. Эксперты Центра энергетики «Сколково» отмечают, что экспорт газа из России увеличился благодаря аномальным морозам в Европе.

Европа снова полюбила российский газ

  • «Газпром» нарастил на 30% поставки газа основным клиентам в Европе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на внутреннюю статистику компании. За три месяца – с января по март – компания экспортировала 52,7 млрд кубометров газа. Это на 12,4 млрд больше, чем в 2020 году и всего на 2,45 млрд меньше, чем в рекордном 2018-м. Таким образом, экспорт газа стал рекордным за последние три года.
  • Больше всего импорт российского газа как в относительных, так и в абсолютных величинах увеличили: Турция (106%, 7,76 млрд кубометров), Германия (на 30%, 15,54 млрд) и Польша (8,5%, 2,45 млрд). Помимо крупнейших потребителей импорт нарастили Румыния (90%), Финляндия (67%), Болгария (52%) и Греция (23%).
  • Эксперты Центра энергетики «Сколково» говорят о нескольких факторах, которые помогли максимально увеличить экспорт. Во-первых, это аномально холодная зима в Европе, которая вынуждала в отдельные дни января и февраля отбирать из подземных хранилищ более 1 млрд кубометров в сутки. Во-вторых, сказалось падение импорта СПГ из США – поставки были перенаправлены в Азию, где цены поднялись до 1 тыс. долларов за тысячу кубометров. В итоге Европа получила на 20% меньше СПГ.
  • Третий фактор – истощение запасов в подземных хранилищах, которые сейчас заполнены чуть более чем на четверть. Так, например, в Германии объем запасов упал до 26%, во Франции – до 17%, в Австрии – до 26%, в Нидерландах – до 23%. Это хорошая новость для «Газпрома» – компания сможет экспортировать летом дополнительный объем в 65-70 млрд кубометров.

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  • Однако если европейские цены на СПГ превысят азиатские или окажутся с ними на одном уровне, то «Газпрому» снова придется конкурировать с американским СПГ. Также препятствием может быть то обстоятельство, что для прокачки такого объема «Газпрому» придется бронировать дополнительные мощности у Украины.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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14:06 0 0
И.И..:

ПГХ ЕС обеспечивают резерв от 25 до 30% годового потребления, используются в холодное время года что бы сгладить скачки цен на рынке голубого топлива. не совсем понятно, как при использовании ПХГ ЕС и закупке газа в обычном режиме, газпрому удалось нарастить поставки на 30%. в то время как якобы аномальные холода не стояли полгода и ПХГ украины ЕС забронированы не были ??? кроме того, кроме РФ и США у ЕС много других поставщиков и недостатка в предложениях не было. дополнительно- в ЕС до недавнего времени были строгие карантинные мероприятия... дополнительные объемы прокачки должны были совпасть с увеличением стоимости транзита и согласованию новых объемов. это имеется в наличии??? где ответы на простейшие вопросы, прежде чем публиковать слухи?

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