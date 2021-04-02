Европа закупила у «Газпрома» рекордный объем газа 379 1 Экономика

Российская газовая монополия экспортировала рекордный за последние три года объем топлива в Европу. С января по март в европейском направлении ушло на 30% больше газа, чем год назад. Больше всего нарастили поставки Турция, Германия, Румыния, Финляндия и Польша. Эксперты Центра энергетики «Сколково» отмечают, что экспорт газа из России увеличился благодаря аномальным морозам в Европе.