Капитал страны
ENGLISH
13 НОЯ, 12:20 МСК
USD (ЦБ) 75,5379
EUR (ЦБ) 88,9960
16+
Экспортеры нефти и газа перестали возвращать доллары в Россию
13 Ноября 2020 362 0 Экономика
Центробанк зафиксировал рекордный отток капитала в октябре. За один месяц из страны вывезли 8,8 млрд долларов. При этом с января по октябрь Россия потеряла в общей сложности 44,4 млрд долларов, что в полтора раза больше, чем в 2019 году. Комментируя свежую статистику, аналитики ЦБ назвали причину ускорения вывоза капитала. Она заключается в том, что сырьевые компании-экспортеры не возвращают в страну твердую валюту, оставляя ее на счетах в иностранных банках.
Госкорпорации вызвали валютный голод
- В конце сентября правительство Михаила Мишустина обязало крупнейших экспортеров продавать валюту на Московской бирже и поддерживать курс рубля. Это позволило избежать более глубокой девальвации и уже в первой декаде октября корпорации прекратили выполнять предписание кабмина.
- По итогу месяца Центробанк выявил, что после помощи правительству сырьевые экспортеры перестали возвращать доллары и евро в Россию. Вместо этого, как выразились аналитики регулятора, они стали «аккумулировать иностранные активы». Другими словами, экспортеры начали избегать зачисления валютной выручки на счета отечественных банков. Возможно, чтобы больше не продавать их в принудительном порядке на бирже.
- Валютная выручка, которая остается за рубежом, считается Центробанком оттоком капитала. Именно поэтому в октябре он усилился до 8,8 млрд долларов и побил рекорд мая. По сравнению с сентябрем отток ускорился в 9 раз. Всего же за десять месяцев Россия потеряла 44,4 млрд долларов.
- Таким образом, оставшаяся за рубежом выручка экспортеров свела почти на нет профицит торгового баланса, который составил 10,1 млрд долларов. С учетом этого фактора он не превысил 1,3 млрд долларов. Между тем, спрос на доллары превышал эту сумму и Центробанку пришлось потратить 2,5 млрд долларов из резервов. Если бы деньги экспортеров вернулись в Россию, резервы можно было бы сберечь. С начала года Россия потратила 15 млрд долларов, оплачивая отток капитала.
- В ближайшее время из России продолжат вывозить капитал. Этому будут способствовать: повышение НДФЛ до 15% на доходы выше 5 млн руб., разрыв соглашений с офшорами, прежде всего с Кипром и Мальтой, дальнейшая девальвация рубля и спрос на валюту. При этом у банковского сектора почти не осталось свободной валюты, чтобы компенсировать вывоз капитала из страны. Поэтому его «оплатит» курс рубля.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
12 НОЯ, 18:26 Держатели криптовалют могут попасть в тюрьму
12 НОЯ, 17:56 Международные резервы России выросли на $3,6 млрд
12 НОЯ, 17:13 Россия возобновит авиасообщение с Кипром
12 НОЯ, 18:33 Строительство нового трубопровода для обеспечения пресной водой Симферополя началось в Крыму
12 НОЯ, 18:10 Создание экологически чистого производства пластиков за $1,5 млрд стартовало в Астраханской области
12 НОЯ, 17:36 Петербургские корабелы спустили на воду новый ярусолов-процессор для архангельских рыбаков
12 НОЯ, 16:15 Владимир Маслов: Цифровое развитие Арктики
11 НОЯ, 20:13 Мария Трубникова: сохраняем действующее, создаем новые возможности для сотрудничества ЦМТ
11 НОЯ, 11:43 Глубоководную спасательную субмарину «АС-28» доставили для флота Севастополя после модернизации
11 НОЯ, 11:01 Первый лайнер МС-21-310 с российскими двигателями подготовили к летным испытаниям в Иркутске
10 НОЯ, 14:47 Николай Комлев: культура будет прирастать цифрой
Написать комментарий