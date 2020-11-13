Экспортеры нефти и газа перестали возвращать доллары в Россию 362 0 Экономика

Центробанк зафиксировал рекордный отток капитала в октябре. За один месяц из страны вывезли 8,8 млрд долларов. При этом с января по октябрь Россия потеряла в общей сложности 44,4 млрд долларов, что в полтора раза больше, чем в 2019 году. Комментируя свежую статистику, аналитики ЦБ назвали причину ускорения вывоза капитала. Она заключается в том, что сырьевые компании-экспортеры не возвращают в страну твердую валюту, оставляя ее на счетах в иностранных банках.