Эксперт: У «Газпрома» нет газа, который он пообещал Китаю 965 4 Экономика

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на первой личной встрече за два года рассказали о подписании нового контракта на поставки в Китай 10 млрд кубометров российского газа в год по дальневосточному маршруту. Известно, что контракт рассчитан на 25 лет, но когда он вступит в силу – умалчивается. Неизвестна и стоимость поставок. По мнению нефтегазового эксперта Михаил Крутихина, у этого есть объяснение – у «Газпрома» на текущий момент может не быть указанных объемов газа.