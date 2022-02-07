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Эксперт: У «Газпрома» нет газа, который он пообещал Китаю

7 Февраля 2022 965 4 Экономика
Эксперт: У «Газпрома» нет газа, который он пообещал Китаю

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на первой личной встрече за два года рассказали о подписании нового контракта на поставки в Китай 10 млрд кубометров российского газа в год по дальневосточному маршруту. Известно, что контракт рассчитан на 25 лет, но когда он вступит в силу – умалчивается. Неизвестна и стоимость поставок. По мнению нефтегазового эксперта Михаил Крутихина, у этого есть объяснение – у «Газпрома» на текущий момент может не быть указанных объемов газа.

Контракт без подробностей

  • С контрактом «Газпрома» и CNPC о поставках 10 млрд кубометров в год в течение 25 лет не все так ясно, пишет эксперт Михаил Крутихин в Gas & Money. По его словам, под дальневосточным маршрутом поставок подразумевается магистраль Сахалин – Хабаровск – Владивосток. Она может пропускать до 33-35 млрд кубометров в год. Однако для этого нужно построить 12 компрессорных станций, так как сейчас по магистрали прокачивается до Владивостока всего 1,5 млрд кубометров.
  • Также необходимо построить один или два трубопроводных перехода через границу для выхода на территорию КНР. Это не сложно, но вопрос заключается в другом, подчеркивает Крутихин, – где «Газпром» возьмет 10 млрд кубометров газа в год. По словам эксперта, на Сахалине у «Газпрома» нет таких объемов. В консорциуме «Сахалин-2» компания работает над сжижением и экспортом газа. Но запасов газа консорциуму не хватает даже на третью линию, поэтому «Газпром» просил у «Сахалин-1», где главную роль играет ExxonMobil, дополнительные поставки топлива. Однако «Сахалин-1» не готов делиться газом и сам намерен построить еще один завод СПГ в Де-Кастри.
  • «Газпром» мог пообещать Китаю газ с проекта «Сахалин-3», приходит к выводу Крутихин. Основной источник для этого проекта – Южно-Киринское месторождение с запасами почти в 1 трлн кубометров. Но это месторождение нефтегазоконденсатное и из-за наличия нефти месторождение попало под санкции США, что делает невозможным работу с платформ или с берега. Поэтому остается налаживать добычу подводными комплексами. Однако все компании, которые способны на такие работы – американские или не желают нарушать режим санкций. По этой причине освоение месторождения отложено на неопределенный срок.
  • «Газпром» также может построить «Силу Сибири-2», чтобы соединить Ямало-Ненецкий автономный округ с Китаем через Монголию. Правда, Китай наотрез отказывается от транзитного маршрута, несмотря на согласие Монголии. В случае если газопровод построят, он пройдет через Монголию в Иркутскую область, а не Китай и соединится с «Силой Сибири-1». Далее в Амурской области труба дойдет до Хабаровска. Это, по мнению Крутихина, поможет выполнить подписанный контракт и обеспечит «Силу Сибири-1» газом, поскольку ей не хватает топлива Ковыктинского и Чаяндинского месторождений.

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  • В итоге «Газпром» с новым контрактом упирается в два тупика: газ с Сахалина еще долго не получится добывать и поставлять в Китай, а строительство «Силы Сибири-2» до Хабаровска дорого обойдется компании. Учитывая, что Китай платит самую низкую цену в мире за российский газ (около 120 долларов за тысячу кубометров в 2021 году), то такой проект никогда не окупится.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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В
19:17 0 0
Владимир:

Автор, газа нет, а собираются строить Сила Сибири 3, это для чего? наверное воду будут качать.

В
16:16 0 0
Вячеслав ВВ:

Непатриотичненько. Однако, по делу возразить нечего. С Сахалина-1 газ в Китай не дадут (там 30% - у Exxon, 30% - у японцев, 20% - у Индии, им Китай на фиг не сдался). Сахалин-2 (там у амеров и японцев - 50%, но контроль всё же у Газпрома - 50%+1 акция) - мог бы поделиться газом, но заточен на СПГ. Вся надежда - на Сахалин-3. Там Китай участвует, может, получится мимо санкций протащить оборудование и технологии.

Г
14:50 3 2
геолог:

КС не стоит пользоваться мнением "эксперта", ненавидящего все , что идет на пользу России

V
14:02 3 3
VV:

эксперт не умен

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