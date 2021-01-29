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«Дворец Путина» будет готов через 5-6 лет. Журналисты посетили самый обсуждаемый дом

29 Января 2021 770 2 Политика
«Дворец Путина» будет готов через 5-6 лет. Журналисты посетили самый обсуждаемый дом

Сотрудник технического надзора организовал посещение «дворца Путина» для журналистов телеграм-канала Mash. По словам неназванного человека, он следит за строительством резиденции уже шесть лет и предполагает, что на ее достройку уйдет еще пять-шесть. Пока же журналисты констатировали, что объект представляет собой «один сплошной бетон».

«Нулевой этап строительства»

  • Журналисты телеграм-канала Mash попали в «дворец Путина» из расследования оппозиционера Алексея Навального, которое набрало уже более 100 млн просмотров в YouTube. В опубликованном видео можно видеть, что фасад здания завершен, но интерьеров нет.
  • Как отметил главный редактор Mash Максим Иксанов, внутри «это один сплошной бетон». Он охарактеризовал ремонтные работы как «нулевой этап строительства». Также журналисты показали, что у резиденции нет ворот с копией орла из Зимнего дворца. Нет и аквадискотеки – она еще не построена.
  • Ворота и аквадискотека, на которые обратил внимание Алексей Навальный, были на снимках дворца, сделанных десять лет назад экологами. Тогда группа активистов попала в здание и сделала кадры, которые пришлось прятать на флешке перед задержанием охраной.
  • Как утверждается, дворец был построен до 2010 года за 100 млрд руб. Позднее он покрылся плесенью, что и потребовало начать ремонтные работы. Видимо, поэтому журналисты обнаружили кальянную и комнату для грязи, которые представляют собой голые бетонные стены.
  • Сам по себе бетон тоже вызывает вопросы. В недавнем объявлении на ЦИАНе резиденция продается за 1 млрд руб. и подается как полностью кирпичное здание.
  • Как отметил главный редактор Mash, представитель технического надзора сказал журналистам, что дворец будет полностью готов только через пять-шесть лет. Кому он принадлежит, журналисты по какой-то причине не спросили.

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  • Президент Владимир Путин категорически заявил – ни ему, ни его близким дворец никогда не принадлежал. Оппозиционер Навальный в расследовании утверждал, что схема владения носит непрямой характер. Кремль позднее раскрыл, что дворцом владеет бизнесмен или несколько бизнесменов, но отказался раскрыть их имена

     

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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16:27 0 0
cthut:

Заказуха -причем очень дешевая клюква....Один час......пустили на сверхсекретный объект -вранье от писькова...

14:30 2 1
Владимир:

Думаю, что эта статья очередная "отмазка" и ещё один вариант глупого вранья, которого уже нагородили в оправдание с три короба. Да и какое россиянам дело до того, отделан этот дворец или не отделан? Сам факт того, что он существует, ничего, кроме омерзения не вызывает.

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