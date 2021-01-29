«Дворец Путина» будет готов через 5-6 лет. Журналисты посетили самый обсуждаемый дом 770 2 Политика

Сотрудник технического надзора организовал посещение «дворца Путина» для журналистов телеграм-канала Mash. По словам неназванного человека, он следит за строительством резиденции уже шесть лет и предполагает, что на ее достройку уйдет еще пять-шесть. Пока же журналисты констатировали, что объект представляет собой «один сплошной бетон».