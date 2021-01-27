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«Дворец Путина» решили продать за 1 млрд рублей. Объявление появилось на ЦИАНе
27 Января 2021 1 0 Политика
После того как президент Владимир Путин открестился от приписываемого ему дворца в Геленджике объявление о его продаже появилось на сервисе ЦИАН. В тексте объявления объект преподносится как «шикарная резиденция» на берегу Черного моря в поселке Праковеевка. Цена за квадратный метр установлена в 56,524 руб.
Дворец на продажу
- Фильм-расследование оппозиционера Алексея Навального о «дворце Путина» набрал 93 млн просмотров и вынудил президента Владимира Путина публично от него откреститься. Сразу после этого на сервисе ЦИАН было вывешено объявление о его продаже.
- В описании объекта говорится следующее: это 4-этажный кирпичный дом 2015 года постройки площадью 17,691 тыс. квадратных метра с прилегающим участком на 678 соток. Стоимость объекта – 1 млрд руб. из расчета 56,524 руб. за квадратный метр.
- Автор объявления – Максим Григорян, «частный маклер», работающий с 2012 года. Он занимается продажей недвижимости, а также консультированием, страхованием, ипотечным кредитованием и управлением объектами.
- Объект он представляет как «шикарную резиденцию» на мысе Идокопас на берегу Черного моря в поселке Прасковеевка. «Дворец строго охраняется, но любой местный житель сразу сможет подсказать любопытному туристу, как лучше подобраться к комплексу, чтобы более тщательно его рассмотреть», – утверждается в тексте.
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- В расследовании Навального говорилось, что дворец стоил почти 1,5 млрд долларов. Президент Владимир Путин публично отказался от связи с дворцом после масштабных митингов 23 января. По его словам, строение никогда не принадлежало ни ему, ни его родственникам. Пресс-секретарь Путина заявил, что им владеют некий бизнесмен или группа бизнесменов. Имена он отказался называть.
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