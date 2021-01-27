«Дворец Путина» решили продать за 1 млрд рублей. Объявление появилось на ЦИАНе 1 0 Политика

После того как президент Владимир Путин открестился от приписываемого ему дворца в Геленджике объявление о его продаже появилось на сервисе ЦИАН. В тексте объявления объект преподносится как «шикарная резиденция» на берегу Черного моря в поселке Праковеевка. Цена за квадратный метр установлена в 56,524 руб.