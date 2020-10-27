Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
27 ОКТ, 21:30 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

27 ОКТ, 21:30 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Доллары у госкомпаний закончились. Третья волна девальвации ждет рубль

27 Октября 2020 753 0 Экономика

Российские госкорпорации месяц поддерживали рубль по поручению правительства и продавали валютную выручку на внутреннем рынке. Благодаря скоординированным действиям они укрепили курс национальной валюты на 5% по отношению к доллару и евро, отыграв часть сентябрьской девальвации. Но все хорошее когда-нибудь кончается – 27 октября на Московской бирже вдвое упали заявки на продажу валюты, большие игроки ушли, а аналитики тревожно заговорили о третьей волне девальвации.

Рубль остался без плеча «Газпрома» и «Роснефти»

  • В конце сентября правительству надоело смотреть на ползучую девальвацию рубля. Кабинет министров издал директиву для трех госкомпаний – «Газпрома», «Роснефти» и «Алросы», – в которой поручил возвращать из-за рубежа экспортную выручку и продавать ее на внутреннем рынке для поддержания рубля.
  • О директиве публично не сообщалось, а о ее существовании стало известно из протоколов заседания совета директоров всех трех госкомпаний, которые одобрили выполнение правительственного поручения. Поскольку документ с директивой не просочился в открытый доступ, точно неизвестно, какой объем валюты и в течение какого времени должны были продавать госкомпании.
  • Однако с конца сентября количество лотов на продажу держалось ежедневно на уровне от 120 до 150 тыс. лотов. При этом один лот равняется 1 млн долларов. С 27 же октября этот объем упал до 60 тыс. лотов, как и было в сентябре, когда рубль девальвировался на 7% и вошел в число худших валют развивающихся стран. Таким образом, можно заключить, что компании продавали по 60-90 млн долларов в день.
  • При деятельном участии госкомпаний правительству удалось добиться доллара по 76 руб. и евро ниже 90 руб. Но сразу после их ухода с биржи рубль потерял 45 копеек к доллару и 35 копеек к евро. Вполне вероятно, что в ближайшее время курс рубля снова пойдет вниз. Сдерживать его будет Центробанк, который реализует валюты от продажи «Аэрофлота», страхуя рубль от волатильности, вызванной приближением президентских выборов в США.
  • По словам аналитиков, у рубля нет другого варианта, кроме как сдавать позиции и двигаться в сторону 80 руб. за доллар и выше 90 за евро. К этому располагает высокий отток валюты (57 млрд долларов за год), рекордный дефицит бюджета (4,4 трлн руб.), а также потребность промышленности получить преимущество на внешних рынках за счет девальвации. По крайней мере, две волны девальвации – в марте и сентябре – рубль уже пережил. Ухудшающаяся ситуация с коронавирусом готовит страну к третьей.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Россия станет Туркменией по доходам граждан через 5 лет

Россия станет Туркменией по доходам граждан через 5 лет
Экономика

«Народ начнет умирать прямо на улицах». Россия расплачивается за отказ от карантина

«Народ начнет умирать прямо на улицах». Россия расплачивается за отказ от карантина
Политика 2

Путин давно победил бедность. Кудрин заявил о решении проблемы

Путин давно победил бедность. Кудрин заявил о решении проблемы
Экономика

Карантин в России ужесточили. Третья волна на подходе

Карантин в России ужесточили. Третья волна на подходе
Политика 6

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Досрочно выполнил гособоронзаказ по поставкам грузовых парашютных систем мехзавод в Подмосковье

Досрочно выполнил гособоронзаказ по поставкам грузовых парашютных систем мехзавод в Подмосковье

Обновление парка тепловозов самой северной железной дороги РФ в Норильске составит 6,5 млрд рублей

Обновление парка тепловозов самой северной железной дороги РФ в Норильске составит 6,5 млрд рублей

Новости дня

20:58 Лавров ушел на самоизоляцию Лавров ушел на самоизоляцию
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
16:27 Россиянам не стоит хранить свои сбережения только в долларах Россиянам не стоит хранить свои сбережения только в долларах
15:44 Лукашенко: Белоруссия столкнулась с проявлениями терроризма Лукашенко: Белоруссия столкнулась с проявлениями терроризма
15:16 Началось производство второй российской вакцины от COVID-19 Началось производство второй российской вакцины от COVID-19
14:42 Песков ответил на жалобу о дефиците лекарств для онкобольных Песков ответил на жалобу о дефиците лекарств для онкобольных
14:27 Попова: в России могут быть введены новые ограничения Попова: в России могут быть введены новые ограничения
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
12:47 В РФ число заболевших COVID-19 увеличилось на 16550 человек В РФ число заболевших COVID-19 увеличилось на 16550 человек

Узнай, страна!

18:41 Досрочно выполнил гособоронзаказ по поставкам грузовых парашютных систем мехзавод в Подмосковье Досрочно выполнил гособоронзаказ по поставкам грузовых парашютных систем мехзавод в Подмосковье
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
18:17 Обновление парка тепловозов самой северной железной дороги РФ в Норильске составит 6,5 млрд рублей Обновление парка тепловозов самой северной железной дороги РФ в Норильске составит 6,5 млрд рублей
17:47 Новый винзавод с собственными плантациями винограда построили под Новороссийском Новый винзавод с собственными плантациями винограда построили под Новороссийском
26 ОКТ, 20:39 Самую высокогорную в РФ взлетную полосу построил для своей авиакомпании оборонный завод в Дагестане Самую высокогорную в РФ взлетную полосу построил для своей авиакомпании оборонный завод в Дагестане
26 ОКТ, 13:54 Новую дизель-электрическую подводную лодку «Волхов» передали ВМФ России в Петербурге Новую дизель-электрическую подводную лодку «Волхов» передали ВМФ России в Петербурге
26 ОКТ, 12:29 Буровую машину для нефтегазовых компаний, не имеющую аналогов в России, начали выпускать в Кургане Буровую машину для нефтегазовых компаний, не имеющую аналогов в России, начали выпускать в Кургане
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
23 ОКТ, 18:54 ТОП-10 достижений недели: как в России открывали уникальные производства и доступ к месторождениям? ТОП-10 достижений недели: как в России открывали уникальные производства и доступ к месторождениям?
23 ОКТ, 17:51 В десять раз быстрее регулируются на дистанционном управлении три центра питания Вологодской области В десять раз быстрее регулируются на дистанционном управлении три центра питания Вологодской области
23 ОКТ, 17:30 Первые киловатт-часы выдал новый энергоблок мощностью 1200 МВт на Ленинградской АЭС-2 Первые киловатт-часы выдал новый энергоблок мощностью 1200 МВт на Ленинградской АЭС-2
23 ОКТ, 11:06 ТПП РФ: развитие искусственного интеллекта может потребовать поправок в ГК РФ ТПП РФ: развитие искусственного интеллекта может потребовать поправок в ГК РФ
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter