Доллары у госкомпаний закончились. Третья волна девальвации ждет рубль 753 0 Экономика

Российские госкорпорации месяц поддерживали рубль по поручению правительства и продавали валютную выручку на внутреннем рынке. Благодаря скоординированным действиям они укрепили курс национальной валюты на 5% по отношению к доллару и евро, отыграв часть сентябрьской девальвации. Но все хорошее когда-нибудь кончается – 27 октября на Московской бирже вдвое упали заявки на продажу валюты, большие игроки ушли, а аналитики тревожно заговорили о третьей волне девальвации.