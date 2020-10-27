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Доллары у госкомпаний закончились. Третья волна девальвации ждет рубль
27 Октября 2020 753 0 Экономика
Российские госкорпорации месяц поддерживали рубль по поручению правительства и продавали валютную выручку на внутреннем рынке. Благодаря скоординированным действиям они укрепили курс национальной валюты на 5% по отношению к доллару и евро, отыграв часть сентябрьской девальвации. Но все хорошее когда-нибудь кончается – 27 октября на Московской бирже вдвое упали заявки на продажу валюты, большие игроки ушли, а аналитики тревожно заговорили о третьей волне девальвации.
Рубль остался без плеча «Газпрома» и «Роснефти»
- В конце сентября правительству надоело смотреть на ползучую девальвацию рубля. Кабинет министров издал директиву для трех госкомпаний – «Газпрома», «Роснефти» и «Алросы», – в которой поручил возвращать из-за рубежа экспортную выручку и продавать ее на внутреннем рынке для поддержания рубля.
- О директиве публично не сообщалось, а о ее существовании стало известно из протоколов заседания совета директоров всех трех госкомпаний, которые одобрили выполнение правительственного поручения. Поскольку документ с директивой не просочился в открытый доступ, точно неизвестно, какой объем валюты и в течение какого времени должны были продавать госкомпании.
- Однако с конца сентября количество лотов на продажу держалось ежедневно на уровне от 120 до 150 тыс. лотов. При этом один лот равняется 1 млн долларов. С 27 же октября этот объем упал до 60 тыс. лотов, как и было в сентябре, когда рубль девальвировался на 7% и вошел в число худших валют развивающихся стран. Таким образом, можно заключить, что компании продавали по 60-90 млн долларов в день.
- При деятельном участии госкомпаний правительству удалось добиться доллара по 76 руб. и евро ниже 90 руб. Но сразу после их ухода с биржи рубль потерял 45 копеек к доллару и 35 копеек к евро. Вполне вероятно, что в ближайшее время курс рубля снова пойдет вниз. Сдерживать его будет Центробанк, который реализует валюты от продажи «Аэрофлота», страхуя рубль от волатильности, вызванной приближением президентских выборов в США.
- По словам аналитиков, у рубля нет другого варианта, кроме как сдавать позиции и двигаться в сторону 80 руб. за доллар и выше 90 за евро. К этому располагает высокий отток валюты (57 млрд долларов за год), рекордный дефицит бюджета (4,4 трлн руб.), а также потребность промышленности получить преимущество на внешних рынках за счет девальвации. По крайней мере, две волны девальвации – в марте и сентябре – рубль уже пережил. Ухудшающаяся ситуация с коронавирусом готовит страну к третьей.
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