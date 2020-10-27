«Народ начнет умирать прямо на улицах». Россия расплачивается за отказ от карантина 174 0 Политика

Большинство россиян негативно относятся к идее карантина. Не в последнюю очередь из-за того, что власти отказываются финансово помочь гражданам пережить период пандемии. Около 9 трлн руб. лежат в «кубышки» на черный день, и никто в высоких кабинетах не признает, что он настал. Тем временем вторая волна коронавируса ведет к коллапсу «оптимизированной» за 20 лет системы здравоохранения. Регионы терпят бедствие и просят Владимира Путина не слушать местных чиновников, а присылать комиссии из Москвы, чтобы они «воочию» убедились в том, какой «творится ад» на местах.