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«Народ начнет умирать прямо на улицах». Россия расплачивается за отказ от карантина

27 Октября 2020 174 0 Политика
«Народ начнет умирать прямо на улицах». Россия расплачивается за отказ от карантина

Большинство россиян негативно относятся к идее карантина. Не в последнюю очередь из-за того, что власти отказываются финансово помочь гражданам пережить период пандемии. Около 9 трлн руб. лежат в «кубышки» на черный день, и никто в высоких кабинетах не признает, что он настал. Тем временем вторая волна коронавируса ведет к коллапсу «оптимизированной» за 20 лет системы здравоохранения. Регионы терпят бедствие и просят Владимира Путина не слушать местных чиновников, а присылать комиссии из Москвы, чтобы они «воочию» убедились в том, какой «творится ад» на местах.

Коллапс российского здравоохранения

  • Вторая волна коронавируса по всем показателям превзошла первую: установлен рекорд по количеству заболеваний – 17,3 тыс. случаев, рекорд по смертности – 320 человек в сутки, рекорд по активному числу случаев – 362 тыс. Разгон всех показателей напрямую связан с отказом от полноценного карантина, что способствует более быстрому распространению пандемии.
  • Здравоохранительная система уже не справляется: на середину октября было заполнено 90% коек. Чтобы дальше лечить больных, по словам замглавы Минздрава РФ Олега Гриднева, придется освобождать 20% коек, занятых больными с легкой степенью тяжести. Им предстоит лечиться дома.
  • Впрочем, во многих регионах люди вынужденно лечатся дома. В Челябинские врачей «скорой помощи» ждут в течение 7 дней. По словам жительницы города Оксаны Трушиной, которую цитируют «Открытые медиа», ее муж заразил всю семью и получил поражение 45% легких, пока к ним доехала бригада медиков. Такую же историю рассказывает челябинец Иван Калинин – к нему скорая доехала с одним фельдшером на седьмые сутки после вызова.
  • Попасть на компьютерную томографию легких в городе можно не раньше, чем через месяц. И это при том, что томографы работают теперь круглосуточно. Усугубляется все отсутствием лекарств, которые можно достать только в Москве. В итоге жители регионов заказывают себе необходимые лекарства через столичных знакомых.
  • В отсутствие активных действий региональных властей, которые боятся социальных протестов, многие больницы берут инициативу в свои руки. В Калуге городская больница №5 попросила автолюбителей помочь с развозом врачей по больным – «скорая помощь» не справляется. В сутки поступает 450-500 вызовов, на одного доктора приходится 65 человек, сообщили в больнице. Однако местный Минздрав заставил удалить «крик о помощи» и заявил, что врачи «погорячились».
  • Но замолчать катастрофу у властей не выходит. Врачи в Кургане обратились напрямую к президенту Путину и призвали его «не оценивать ситуацию со слов наших чиновников». Скорая в Кургане выезжает на 500-700 вызовов, а власти докладывают о 75 случаях заражения в день. Врачи говорят об «огромной неконтролируемой эпидемии», которую власти скрывают, чтобы не лишиться своих нагретых мест.
  • Врачи просят Путина присылать военных медиков, «пока народ не стал умирать у нас прямо на улицах», пишет Би-би-си со ссылкой на обращение коллектива городской больницы №2, областной клинической больницы, больницы скорой медицинской помощи и поликлиники №2 города Кургана. Медики характеризуют ситуацию однозначно: «У нас творится ад с медицинской помощью населению».
  • Очевидно, что региональную систему постиг коллапс, и она больше не может справляться с пандемией коронавируса. При этом спад пандемии не произойдет раньше лета 2021 года, прогнозируют в Роспотребнадзоре, а жесткие карантинные меры не будут введены. Все говорит о том, что Россию ждет увеличение потерь, и речь идет не о деньгах, которые есть у государства, а о жизнях людей.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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