Доллары потекли в Россию рекой. ЦБ обнаружил профицит в 7,7 млрд долларов 48 0 Экономика

Российская экономика в текущем году может установить рекорд по чистому притоку валюты. По данным Центробанка, профицит платежного баланса по итогам мая составил 7,7 млрд долларов. Эта сумма представляет собой разницу между притоком и оттоком валюты по всем видам операций. Добиться такого успеха помог сырьевой сектор, в частности выросшие продажи «Газпрома» и металлургов.