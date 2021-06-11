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Доллары потекли в Россию рекой. ЦБ обнаружил профицит в 7,7 млрд долларов

11 Июня 2021 48 0 Экономика
Доллары потекли в Россию рекой. ЦБ обнаружил профицит в 7,7 млрд долларов

Российская экономика в текущем году может установить рекорд по чистому притоку валюты. По данным Центробанка, профицит платежного баланса по итогам мая составил 7,7 млрд долларов. Эта сумма представляет собой разницу между притоком и оттоком валюты по всем видам операций. Добиться такого успеха помог сырьевой сектор, в частности выросшие продажи «Газпрома» и металлургов.

Валютные доходы бьют рекорды

  • Валютные доходы российской экономики резко выросли в 2021 году. Этому поспособствовали рост цен на газ и металлы, а также закрытые границы. В итоге платежный баланс в мае получил 7,7 млрд долларов профицита, сообщает Finanz со ссылкой на данные Центробанка. «Валютная прибыль» России за пять месяцев выросла до 35,8 млрд долларов. При этом 19 млрд из них пришли всего за два месяца – апрель и май.
  • По словам аналитика Райффайзенбанка Станислава Мурашова, традиционно наибольший объем валюты Россия получает в первом квартале из-за высокого спроса на энергоносители. Летом же платежный баланс смещается в сторону минуса, поскольку становится меньше доходов от экспорта и возрастает спрос на валюту из-за отпусков и дивидендов.
  • В 2021 году все складывается иначе – в апреле и мае Россия получила рекордную «валютную прибыль» с 2011 года. Все это благодаря увеличению доходов от экспорта газа на 49% за январь – апрель (13 млрд долларов) и от вывоза плоского проката и нелегированной стали на 72% (1,72 млрд долларов). Также сказался рост экспорта полуфабрикатов из железа на 28% (2,43 млрд долларов) и алюминия на 35,5% (1,56 млрд).

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  • В то же время россиян не могут вывозить валюту – границы для отпускников закрыты. В год россияне тратят на выездной туризм в среднем около 30 млрд долларов. Тем не менее закрытые границы не мешают тем, кто выводит из страны капиталы. По данным ЦБ, в мае отток капитала из России составил 5,9 млрд долларов, а с начала года – 24,6 млрд долларов. Это три четверти от всего притока, говорит экономист ING Дмитрий Долгин. Отток может усилиться в июне и июле, когда иностранным акционерам выплатят 1,9 и 2,2 млрд долларов соответственно.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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