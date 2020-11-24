Капитал страны
ENGLISH
24 НОЯ, 20:19 МСК
USD (ЦБ) 75,5379
EUR (ЦБ) 88,9960
16+
Доллар рухнет до 70 рублей до конца этого года
24 Ноября 2020 129 0 Экономика
Российская валюта имеет все шансы укрепиться по отношению к доллару до 70-72 руб. уже к концу 2020 года. С таким прогнозом выступили аналитики швейцарского банка Credit Suisse. При этом они отметили, что динамика курса рубля в текущем году стала главным разочарованием. Обесценившись на 25%, или 15 руб. к доллару, рубль стал одной из худших валют развивающихся стран.
Рубль будет укрепляться
- На ослабление рубля в 2020 году играло много факторов. По мнению аналитиков Credit Suisse, негативно сказался пересмотр правительство России соглашения об избежании двойного налогообложения с некоторыми офшорами, в частности Кипром. Это ускорило бегство капитала и ударило по рублю. Однако новые соглашения аналитики скорее хвалят – они приведут к увеличению эффективной ставки налога на операции с дивидендами и кредитами.
- Также по курсу рубля ударило изменение структуры сбережений домохозяйств. Под этим аналитики подразумевают переток средств с банковских депозитов на брокерские счета и вложения россиян сбережений в иностранную валюту, а также в акции и еврооблигации. Все это плохо влияло на стабильность рубля – общий спрос на валюту в первом полугодии 2020 года вырос на 1,5-2 млрд долларов. Во втором полугодии может наблюдаться такая же картина.
- Наконец, била по рублю и традиционная для путинской России геополитика – политический кризис в Белоруссии, война в Нагорном Карабахе, отравление оппозиционера Алексея Навального, выборы президента США – все это было поводом для вывода капитала из России и распродаж рублей.
- Тем не менее, все эти факторы носили временный характер и ближе к концу года перестанут влиять на курс рубля. Поэтому у российской валюты появляется потенциал для укрепления до 70-72 руб. за доллар. Об этом свидетельствуют фундаментальные показатели, в частности, стабильный профицит по счету текущих операций. Хотя, оговариваются швейцарские аналитики, нельзя полностью исключать геополитических сюрпризов.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
23 НОЯ, 15:34 Хабаровчане примут участие в VI Национальном чемпионате по профмастерству "Абилимпикс"
23 НОЯ, 14:43 Бурятия развивает туристическую отрасль
20 НОЯ, 13:24 ТОП-10 достижений недели: как в России строили дороги, возводили мосты и развивали АПК?
20 НОЯ, 12:03 Дагестан собрал богатый урожай хурмы
Написать комментарий