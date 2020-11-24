Доллар рухнет до 70 рублей до конца этого года 129 0 Экономика

Российская валюта имеет все шансы укрепиться по отношению к доллару до 70-72 руб. уже к концу 2020 года. С таким прогнозом выступили аналитики швейцарского банка Credit Suisse. При этом они отметили, что динамика курса рубля в текущем году стала главным разочарованием. Обесценившись на 25%, или 15 руб. к доллару, рубль стал одной из худших валют развивающихся стран.