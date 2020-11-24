Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
24 НОЯ, 20:19 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

24 НОЯ, 20:19 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Доллар рухнет до 70 рублей до конца этого года

24 Ноября 2020 129 0 Экономика
Доллар рухнет до 70 рублей до конца этого года

Российская валюта имеет все шансы укрепиться по отношению к доллару до 70-72 руб. уже к концу 2020 года. С таким прогнозом выступили аналитики швейцарского банка Credit Suisse. При этом они отметили, что динамика курса рубля в текущем году стала главным разочарованием. Обесценившись на 25%, или 15 руб. к доллару, рубль стал одной из худших валют развивающихся стран.

Рубль будет укрепляться

  • На ослабление рубля в 2020 году играло много факторов. По мнению аналитиков Credit Suisse, негативно сказался пересмотр правительство России соглашения об избежании двойного налогообложения с некоторыми офшорами, в частности Кипром. Это ускорило бегство капитала и ударило по рублю. Однако новые соглашения аналитики скорее хвалят – они приведут к увеличению эффективной ставки налога на операции с дивидендами и кредитами.
  • Также по курсу рубля ударило изменение структуры сбережений домохозяйств. Под этим аналитики подразумевают переток средств с банковских депозитов на брокерские счета и вложения россиян сбережений в иностранную валюту, а также в акции и еврооблигации. Все это плохо влияло на стабильность рубля – общий спрос на валюту в первом полугодии 2020 года вырос на 1,5-2 млрд долларов. Во втором полугодии может наблюдаться такая же картина.
  • Наконец, била по рублю и традиционная для путинской России геополитика – политический кризис в Белоруссии, война в Нагорном Карабахе, отравление оппозиционера Алексея Навального, выборы президента США – все это было поводом для вывода капитала из России и распродаж рублей.
  • Тем не менее, все эти факторы носили временный характер и ближе к концу года перестанут влиять на курс рубля. Поэтому у российской валюты появляется потенциал для укрепления до 70-72 руб. за доллар. Об этом свидетельствуют фундаментальные показатели, в частности, стабильный профицит по счету текущих операций. Хотя, оговариваются швейцарские аналитики, нельзя полностью исключать геополитических сюрпризов.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Дефицит рублей грозит банкам. Власти заберут из них 2 трлн руб.

Дефицит рублей грозит банкам. Власти заберут из них 2 трлн руб.
Экономика

Китай отказался выполнять контракт с «Газпромом»

Китай отказался выполнять контракт с «Газпромом»
Экономика

Европа откажется от российской нефти. Россию призвали готовиться

Европа откажется от российской нефти. Россию призвали готовиться
Экономика

Путин отобрал у Набиуллиной деньги от продажи Сбербанка

Путин отобрал у Набиуллиной деньги от продажи Сбербанка
Экономика 1

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Фермеры Саратовской области получили гранты для развития животноводства

Фермеры Саратовской области получили гранты для развития животноводства

Два крупных комплекса для авиационной отрасти запущены во Владимирской области

Два крупных комплекса для авиационной отрасти запущены во Владимирской области

Новости дня

19:07 Названо условие для остановки эпидемии коронавируса Названо условие для остановки эпидемии коронавируса
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
17:16 Студентам могут начать выплачивать по 500 тыс. рублей после окончания вуза Студентам могут начать выплачивать по 500 тыс. рублей после окончания вуза
16:55 Путин: ситуация в Карабахе стабилизируется Путин: ситуация в Карабахе стабилизируется
16:32 Песков: Путин не может вакцинироваться от COVID-19 как доброволец Песков: Путин не может вакцинироваться от COVID-19 как доброволец
13:21 Попова: коронавирус будет ослабевать Попова: коронавирус будет ослабевать
12:49 В 2021 году в России размер пенсий увеличится В 2021 году в России размер пенсий увеличится
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
12:16 Голикова рассказала о сложной ситуации с коронавирусом в РФ Голикова рассказала о сложной ситуации с коронавирусом в РФ

Узнай, страна!

16:05 Фермеры Саратовской области получили гранты для развития животноводства Фермеры Саратовской области получили гранты для развития животноводства
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
14:36 Два крупных комплекса для авиационной отрасти запущены во Владимирской области Два крупных комплекса для авиационной отрасти запущены во Владимирской области
12:11 Жители интинского округа получил сверхпроходимый вездеход «Трэкол» Жители интинского округа получил сверхпроходимый вездеход «Трэкол»
23 НОЯ, 15:34 Хабаровчане примут участие в VI Национальном чемпионате по профмастерству "Абилимпикс" Хабаровчане примут участие в VI Национальном чемпионате по профмастерству "Абилимпикс"
23 НОЯ, 14:43 Бурятия развивает туристическую отрасль Бурятия развивает туристическую отрасль
23 НОЯ, 11:12 Первый в России межрегиональный Центр управления сетями начал работу в Курске Первый в России межрегиональный Центр управления сетями начал работу в Курске
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
20 НОЯ, 13:24 ТОП-10 достижений недели: как в России строили дороги, возводили мосты и развивали АПК? ТОП-10 достижений недели: как в России строили дороги, возводили мосты и развивали АПК?
20 НОЯ, 12:03 Дагестан собрал богатый урожай хурмы Дагестан собрал богатый урожай хурмы
20 НОЯ, 10:45 Arctic open. Кинофестиваль в Архангельске покажет картины из четырех стран Arctic open. Кинофестиваль в Архангельске покажет картины из четырех стран
19 НОЯ, 20:39 Освоение Арктики. Первые резиденты Карелии готовы отправиться в Арктическую зону Освоение Арктики. Первые резиденты Карелии готовы отправиться в Арктическую зону
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter