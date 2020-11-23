Набиуллина ударила по вкладам. Россияне забрали больше 1 трлн руб. из банков 61 0 Экономика

Центробанк продолжает фиксировать отток вкладов из российских банков. За десять месяцев 2020 года россияне забрали рекордную сумму – 1,154 трлн руб. Все из-за низких ставок: на сегодняшний день они не превышают 3,9% годовых при инфляции в 4,2%. Иначе говоря, в банках установились отрицательные ставки – вкладчики теряют 0,3% от суммы, доверяя накопления кредитным организациям. Это прямое следствие политики самого Центробанка – желая поддержать экономику «дешевыми» деньгами, глава ЦБ Эльвира Набиуллина опустила ключевую ставку до исторических 4,25%. Следом вниз пошли и ставки по депозитам. Таким образом, экономический рост решили профинансировать за счет средств населения.