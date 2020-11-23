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Набиуллина ударила по вкладам. Россияне забрали больше 1 трлн руб. из банков
23 Ноября 2020 61 0 Экономика
Центробанк продолжает фиксировать отток вкладов из российских банков. За десять месяцев 2020 года россияне забрали рекордную сумму – 1,154 трлн руб. Все из-за низких ставок: на сегодняшний день они не превышают 3,9% годовых при инфляции в 4,2%. Иначе говоря, в банках установились отрицательные ставки – вкладчики теряют 0,3% от суммы, доверяя накопления кредитным организациям. Это прямое следствие политики самого Центробанка – желая поддержать экономику «дешевыми» деньгами, глава ЦБ Эльвира Набиуллина опустила ключевую ставку до исторических 4,25%. Следом вниз пошли и ставки по депозитам. Таким образом, экономический рост решили профинансировать за счет средств населения.
Россияне спасают деньги из банков
- Когда глава ЦБ Эльвира Набиуллина снижала ключевую ставку до самого низкого уровня в современной истории, она не задумывалась о вкладах россиян. На нее давили из правительства, требуя предоставить экономике кредиты под низкий процент. В результате снижение ставки ЦБ до 4,25% годовых усилило отток вкладов, который до этого спровоцировал президент Владимир Путин, введя налог на депозиты от 1 млн руб.
- Согласно свежей статистике ЦБ, за десять месяцев 2020 года размер срочных депозитов физических лиц в российских банках сократился на 1,154 трлн руб. Однако наибольший отток произошел в октябре – банки потеряли 469 млрд руб.
- Почему октябрь стал переломным моментом? Потому что в этом месяце, по данным Frank RG, ставка в 54 ведущих банках упала до 3,9% при инфляции в 4,2%. Вкладчики поняли, что происходит то, о чем их еще летом предупреждали экономисты – они начали терять деньги на вкладах.
- Что же сделали люди? Они перевели средства с депозитов на текущие, в том числе карточные, счета, которые выросли на 319 млрд руб., до 10,832 трлн руб. Также граждане вложили 156 млрд руб. в ипотеку, а остальные средства были выведены из банковской системы в виде наличных, объем которых с начала года вырос на 3 трлн руб., достигнув рекордных 13 трлн.
- По словам аналитиков, банки теряют средства вкладчиков именно в тот момент, когда им острее всего необходимо дополнительное фондирование, чтобы удовлетворить спрос на кредиты от населения, корпораций и государства. Однако повышать ставки по депозитам в массе своей они не спешат – на помощь снова приходит Центробанк.
- Эльвира Набиуллина еще в октябре пообещала напечатать 600 млрд руб. для крупнейших банков. Когда ее спросили в Госдуме, возникнут ли из-за запуска «печатного станка» проблемы, она заверила депутатов – никаких рисков нет, новые деньги экономика вберет в себя до конца года.
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