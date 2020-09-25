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Путин заплатит личным богатством. США приготовили санкции за Навального

25 Сентября 2020 2204 6 Политика
Путин заплатит личным богатством. США приготовили санкции за Навального

Конгресс США обсудит санкции против России за отравление оппозиционера Алексея Навального. Законопроект внес республиканец от Флориды Марк Рубио. Он носит название «Акт о привлечении России к ответственности за враждебную деятельность». В пояснении к закону Рубио пишет, что российский президент Владимир Путин не остановится ни перед чем, чтобы заставить замолчать и подавить российских граждан.

США хотят найти богатство Путина

  • Сенатор-республиканец от Флориды Марк Рубио внес в Конгресс США законопроект новых санкций против России – Акт о привлечении России к ответственности за враждебную деятельность (Holding Russia Accountable for Malign Activities Act of 2020). Он предполагает введение санкций против российских чиновников, которые были замешаны «в наглых нарушениях международного права, включая покушение на Навального».
  • Также санкции предписывают американским властям представить доклад о личном богатстве Путина, которое он нажил за счет коррупции его ближайшего круга. Администрация США должна оценить, было ли со стороны Кремля нарушения законов, запрещающих использование химического и биологического оружия.
  • Необходимость введения санкций Марк Рубио обосновал тем, что Путин не остановится ни перед чем, чтобы заставить «замолчать и подавить российских граждан, который открыто высказываются против его злоупотреблений и вопиющей коррупции». Сенатор уверен – в результате санкций Путина «и его сообщники» заплатят за свои действия. Также санкции прольют свет на «богатство Путина и коррупцию».
  • Соавтором законопроекта выступил сенатор от Юты Митт Ромни, который заявил, что попытка убить Навального «высветил коррупцию и беззаконие режима Путина». По его словам, США должны привлечь к ответственности тех, кто стоит за этой «трусливой атакой», поскольку их целью было «задушить борьбу людей за свободу и демократию».
  • Главный российский оппозиционера был отравлен в Томске, где он собирал материал для своего расследования о коррупции местных депутатов и чиновников. При перелете в Москву ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске, где его спасли врачи скорой помощи, вколов атропин. После этого он впал в кому и двое суток провел в омской больнице, откуда его не хотели отпускать в Германию, в берлинскую клинику «Шарите».
  • В результате давления на Путина со стороны канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона и президента Финляндии Саули Нийнистё, Навального вывезли на лечение в Германию, где он стал «личным гостем» Меркель. Исследование нескольких ведущих мировых токсикологических лабораторий показало, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим ядом «Новичок».
  • 23 сентября Навальный выписался из берлинской клиники после 32 дней восстановительной терапии. В течение следующего месяца он будет проходить дальнейший курс реабилитации. В Россию Навальный пока возвращаться не будет.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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11:37 1 0
Ангелина:

Уже пять лет ищут. Ну пусть попробуют еще. Сомневаюсь, что что-нибудь найдут. Чтоже, флаг Вам в руки

11:34 0 0
Жоровков Алексей Михайлович:

Как говорил Воланд это не сумма.

11:27 1 0
Владимир:

Ну уже не первый раз ищут, успехов им и вам кументаторы! Сумма в сорок миллиардов конечно впечатляет, тем более, что до сих пор не нашли, значит это наличные, в банках и закопаны в огороде. Адрес дать, где копать?

10:28 2 2
владимир николаевич ершов:

да-это на наш взгляд правильный шаг ваш в связи с его эго*-можно как то и на его ботов кремлёвских понаддавливать также в сторону уменьшения их жополажества в сторону путина*-сми

10:13 3 2
Виктор:

Ну по данным ,,Таимс,, на декабрь 2017 г. личные активы В.В. Путина составляли более 40 миллиардов долл. Правда это или нет.... Но дыма без огня не бывает.

09:10 7 1
olga kremlebotova:

Отличная новость

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