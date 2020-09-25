Путин заплатит личным богатством. США приготовили санкции за Навального 2204 6 Политика

Конгресс США обсудит санкции против России за отравление оппозиционера Алексея Навального. Законопроект внес республиканец от Флориды Марк Рубио. Он носит название «Акт о привлечении России к ответственности за враждебную деятельность». В пояснении к закону Рубио пишет, что российский президент Владимир Путин не остановится ни перед чем, чтобы заставить замолчать и подавить российских граждан.