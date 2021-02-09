Доходы россиян будут расти ежегодно на 876 рублей до 2030 года 197 0 Экономика

Власти раскрыли, на какой рост доходов могут рассчитывать россияне в ближайшие десять лет. Глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая в Госдуме, пообещал, что до 2030 года реальные располагаемые доходы будут увеличиваться на 2,5% ежегодно. Таким образом они вырастут за десятилетие на 25%, или на 8760 рублей, если исходить из данных Росстата о средней зарплате в России, которая в 2020 году составила 35043 рубля в месяц.