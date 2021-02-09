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Доходы россиян будут расти ежегодно на 876 рублей до 2030 года
9 Февраля 2021 197 0 Экономика
Власти раскрыли, на какой рост доходов могут рассчитывать россияне в ближайшие десять лет. Глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая в Госдуме, пообещал, что до 2030 года реальные располагаемые доходы будут увеличиваться на 2,5% ежегодно. Таким образом они вырастут за десятилетие на 25%, или на 8760 рублей, если исходить из данных Росстата о средней зарплате в России, которая в 2020 году составила 35043 рубля в месяц.
Рост доходов не обгонит инфляцию
- Через десять лет средняя зарплата в России увеличится на 8760 рублей и достигнет 43803 рублей. Такой вывод можно сделать из заявления главы Минэкономразвития Максима Решетникова, который выступил в Госдуме 9 февраля. По словам министра, которые приводит «Интерфакс», в ближайшие десять лет реальные располагаемые доходы россиян будут расти на 2,5% в год.
- Для сравнения: в 2020 году доходы россиян упали на 3,5% и откатились до уровня 2010 года. В результате экономисты заговорили о 2010-2020 годах, как о «потерянном десятилетии» для экономики и благосостояния россиян.
- Номинальные доходы по сравнению с 2014 годом выросли на 7631 рубль, или на 27,8%. Но инфляция за шесть лет достигла 53,1%, что делает людей гораздо беднее. В 2020 году средняя зарплата в России, по данным Росстата, равнялась 35043 рублям в месяц.
- Если исходить из этого, то 2,5% в год, которые обещает правительство, – это 876 руб. в реальном выражении. Как следствие, за десять лет доходы должны будут вырасти на 25%, или на 8760 рублей. Важно отметить, что инфляция на ближайшие несколько лет прогнозируются в пределах 4%. Это означает, что номинальные доходы должны расти темпами 6,5% минимум, чтобы обгонять рост цен.
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- Впрочем, роста доходов в 2,5% в год нужно еще добиться. По словам Решетникова, для этого «крайне важно, как можно скорее восстановить докризисную занятость, обеспечить снижение непроизводительных издержек и рост производительности труда в экономике». Только на этой основе в правительстве видят рост зарплат. Также для этого нужно, чтобы экономика росла на 3% ВВП в год. Но, как считают аналитики агентства Fitch, после восстановления российскую экономику ждет привычный для нее застой.
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