После кризиса застой. России предрекли сваливание в привычное состояние 465 0 Экономика

После экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, Россию ждет привычный для нее застой. Такого мнения придерживаются аналитики международного рейтингового агентства Fitch. По их оценке, в 2021 году российская экономика увеличится на 3%, полностью восстановившись от потерь прошлого года. Но уже через два года темпы роста будут ограничены в пределах 1,2%, пишут аналитики.