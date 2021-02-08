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После кризиса застой. России предрекли сваливание в привычное состояние
8 Февраля 2021 465 0 Экономика
После экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, Россию ждет привычный для нее застой. Такого мнения придерживаются аналитики международного рейтингового агентства Fitch. По их оценке, в 2021 году российская экономика увеличится на 3%, полностью восстановившись от потерь прошлого года. Но уже через два года темпы роста будут ограничены в пределах 1,2%, пишут аналитики.
Год на восстановление – и снова застой
- Аналитики международного рейтингового агентства Fitch прогнозируют почти полное восстановление экономики России в 2021 году. По данным Росстата, в 2020 году Россия потеряла 3,1% ВВП. Как полагают в Fitch, в текущем году экономика вырастет на 3%, пишет finanz.ru.
- Рост продолжится и в 2022 году, но уже замедлится до 2,7%, а после упадет до планки в 1,2% и не сможет ее преодолеть. Замедление экономики аналитики связывают с отсутствием реформ права собственности, судебной системы и институциональных ограничений для инвестиций частного сектора. Все это и будет ограничивать потенциал экономики.
- Между тем агентство подчеркивает положительные стороны российской политики – приверженность курсу на таргетирование инфляции, осторожную бюджетную политику, низкий уровень госдолга по отношению к ВВП. Он, по прогнозу Fitch, вырастет до 21% ВВП в 2021-22 годах. В то же время инфляция замедлится до 3,9% уже в этом году и стабилизируется в следующем на уровне 4%.
- Однако для России сохраняется «высокий геополитический риск». Новых санкций США в ближайшее время против России не будет, считают в Fitch. Поскольку администрации президента Джо Байдена необходимо время для проработки поступательной политики, которая будет скоординирована на международном уровне.
- Несмотря на фокус американских санкций на газопроводе «Северный поток-2», текущее американское законодательство позволяет ввести ограничение в отношении иностранных инвестиций в госдолг России или против банковского и нефтегазового сектора.
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- Министр финансов Антон Силуанов назвал оценку Fitch «еще одним свидетельством успешного преодоления российского экономикой негативных последствий коронакризиса». Он также выразил надежду, что агентство пересмотрит рейтинг ВВВ на более высокий.
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