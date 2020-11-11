Девальвация рубля привела к росту цен до 40% 399 0 Экономика

В ответ на очередное обесценение рубля в октябре президент Владимир Путин заявил о неважности курса национальной валюты, а его подчиненные в правительстве назвали девальвацию на 25% «восхитительной» и полезной для промышленности. Последовавший за этим социологический опрос показал, что пропаганда убедила россиян с низкими доходами – они перестали беспокоиться по поводу курса рубля. Но цены не «прислушиваются» к пропагандистским заявлениям властей. В октябре Росстат зафиксировал рекордный за год рост ценников по всем категориям.