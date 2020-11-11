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Девальвация рубля привела к росту цен до 40%
11 Ноября 2020 399 0 Экономика
В ответ на очередное обесценение рубля в октябре президент Владимир Путин заявил о неважности курса национальной валюты, а его подчиненные в правительстве назвали девальвацию на 25% «восхитительной» и полезной для промышленности. Последовавший за этим социологический опрос показал, что пропаганда убедила россиян с низкими доходами – они перестали беспокоиться по поводу курса рубля. Но цены не «прислушиваются» к пропагандистским заявлениям властей. В октябре Росстат зафиксировал рекордный за год рост ценников по всем категориям.
Цены толкает вверх девальвация
- Российские власти создают альтернативную реальность, в которой курс рубля не важен. Но достаточно отвлечься от телевизора и сходить в магазин, чтобы вернуться в реальный мир. В этом мире девальвация рубля разгоняет цены, несмотря на слабый спрос. По данным Росстата, в октябре выявлен самый высокий рост цен за весь прошедший год.
- В целом за месяц индекс потребительских цен увеличился на 4% в годовом выражении. Такого показателя не было последний год. Так, например, продовольствие в феврале подорожало на 1,77% год к году, а в октябре – на 4,83%. Другими словами, инфляция ускорилась втрое.
- Согласно усредненным данным, рост цен за 10 месяцев составил 3,84%. Но даже эта, казалось бы, скромная цифра – самая высокая с 2016 года. При этом если смотреть по отдельным категориям, то инфляция станет двузначной: сахар-песок, к примеру, подорожал на 39,8% (за октябрь на 20,2%), крупы – на 22%, овощи и фрукты – на 9%, макароны – на 9,3%, подсолнечное масло – на 14,5%.
- По словам аналитиков, к росту цен на продовольствие привело окончание эффекта сезонной дефляции и введение мягкого карантина, а также девальвация рубля. Последняя, кстати, увеличила стоимость пшеницы на 40-50% год к году. В результате общий уровень инфляции вверх тянут продукты питания.
- Цены в непродовольственном сегменте в октябре выросли на 4,15%, а за десять месяцев – на 3,8%. Это рекорд за два последних года. Отдельно стоит отметить подорожание медикаментов – цены на них выросли на 9,3% из-за действий властей, которые решили во время пандемии ввести обязательную маркировку, чтобы собирать скрытый налог с продаж. Как итог – поставки из-за рубежа рухнули на 58%, что вызвало дефицит и подтолкнуло цены.
- Сдерживает инфляцию отнюдь не Центробанк, а слабый спрос со стороны граждан. Тем не менее рост цен к концу года достигнет 4,2%, что не позволит ЦБ дальше снижать ключевую ставку и делать доступнее деньги для экономики. Впрочем, регулятор кому нужно предоставляет доступные деньги по своим каналам – три госбанка получат 2 трлн руб. за счет «печатного станка».
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