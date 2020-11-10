Набиуллина раздала еще 600 млрд рублей госбанкам. Им не хватало денег 395 0 Экономика

Центробанк не выключает «печатный станок» и накачивает деньгами российские госбанки, которые вновь получили от регулятора 600 млрд руб. В начале октября им уже было выдано 630 млрд, а до конца года они могут рассчитывать еще на 800 млрд. В сумме Эльвира Набиуллина зальет в госбанки 2 трлн руб., чтобы поддержать их ликвидность. Кредитные организации сильно потратились, выполняя просьбу Минфина – они скупили госдолг России после того, как иностранные инвесторы объявили ему бойкот. Дефицит бюджета в 2,7 трлн руб. пришлось покрывать усилиями крупных банков и при деятельном участии Центробанка.