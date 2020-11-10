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Набиуллина раздала еще 600 млрд рублей госбанкам. Им не хватало денег

10 Ноября 2020 395 0 Экономика
Набиуллина раздала еще 600 млрд рублей госбанкам. Им не хватало денег

Центробанк не выключает «печатный станок» и накачивает деньгами российские госбанки, которые вновь получили от регулятора 600 млрд руб. В начале октября им уже было выдано 630 млрд, а до конца года они могут рассчитывать еще на 800 млрд. В сумме Эльвира Набиуллина зальет в госбанки 2 трлн руб., чтобы поддержать их ликвидность. Кредитные организации сильно потратились, выполняя просьбу Минфина – они скупили госдолг России после того, как иностранные инвесторы объявили ему бойкот. Дефицит бюджета в 2,7 трлн руб. пришлось покрывать усилиями крупных банков и при деятельном участии Центробанка.

Для госбанков ничего не жалко

  • Центробанк на прошлой неделе объявил о намерении напечатать 1,5 трлн руб. для поддержки трех российских госбанков. Деньги понадобились кредитным организациям после того, как они поучаствовали в скупке госдолга России, средства от продажи которого пошли на финансирование дефицита бюджета в 2,7 трлн руб.
  • С сентября Минфин привлек госбанки к покупке облигаций федерального займа: Сбербанк купил их на 512 млрд руб., Газпромбанк – на 84 млрд, а ВТБ – на 82 млрд. В октябре Сбербанк занял еще 800 млрд, а на два других банка пришлось 700 млрд. В ноябре три банка принесли Минфину более 400 млрд руб. Таким образом, банки заняли правительству 1,7 трлн руб. за два месяца, что стало историческим рекордом.
  • Однако это привело к проблеме для самих банков – они потратили почти всю рублевую ликвидность и остались без денег. На помощь пришла Эльвира Набиуллина: в октябре она выдала банкам 630 млрд руб. на покупку госдолга, а 9 ноября предоставила дополнительные 600 млрд руб.
  • Хотя 1,2 трлн руб. банки получили под 4,35% годовых, они остаются в плюсе – ЦБ не только «компенсирует» им расходы на покупку госдолга, но и дает деньги по ставке ниже, чем банки получают от Минфина за вложения в долговые облигации. В результате банки получают 1,5-1,7% – это разница между стоимостью денег, которые дает ЦБ и доходностью облигаций. В денежном выражении разница составляет 60 млрд руб., которые банки получат за участие в схеме Минфина и ЦБ по финансированию бюджетного дефицита.
  • Еще 800 млрд руб. банки смогут получить от ЦБ в начале декабря. Сумма будет больше, поскольку Минфин под конец года потратит около 8,7 трлн руб. из бюджета. При этом 3 трлн руб. он возьмет со счетов в банках, где он их хранит. Поэтому, чтобы не остановить кредитование экономики и не лишать банки денег, ЦБ поможет им свежеотпечатанными рублями. В общей сложности Набиуллина раздаст госбанкам 2 трлн руб.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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