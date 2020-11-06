Девальвация довела. Россияне продают жилье за доллары 538 0 Экономика

Из-за девальвации рубля на 25% с начала года все больше собственников квартир начинают выставлять цены в долларах. Риэлторы вспоминают аналогичную ситуацию в 2008 году, когда Россию накрыл мировой финансовый кризис. Однако на сегодняшний день сделки купли-продажи с использованием иностранной валюты в России запрещены. В случае их обнаружения нарушители должны будут заплатить штраф в размере 75-100% от суммы незаконной валютной операции. Также россияне повышают цены на жилье по причине обвала рубля и спасают деньги, вкладывая их в строящиеся дома.