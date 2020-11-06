Капитал страны
ENGLISH
06 НОЯ, 15:56 МСК
USD (ЦБ) 75,5379
EUR (ЦБ) 88,9960
16+
Девальвация довела. Россияне продают жилье за доллары
6 Ноября 2020 538 0 Экономика
Из-за девальвации рубля на 25% с начала года все больше собственников квартир начинают выставлять цены в долларах. Риэлторы вспоминают аналогичную ситуацию в 2008 году, когда Россию накрыл мировой финансовый кризис. Однако на сегодняшний день сделки купли-продажи с использованием иностранной валюты в России запрещены. В случае их обнаружения нарушители должны будут заплатить штраф в размере 75-100% от суммы незаконной валютной операции. Также россияне повышают цены на жилье по причине обвала рубля и спасают деньги, вкладывая их в строящиеся дома.
Россиянам нужна твердая валюта
- Многие собственники жилья на вторичном рынке из-за девальвации рубля начали требовать оплату за квартиры в долларах, а не в рублях. Об этом рассказало агентство недвижимости «Невский Простор». Как пояснили риэлторы, в большинстве случаев валюту от покупателей требуют граждане, которые на текущий момент проживают за границей, но существенна и доля тех, кто сейчас находится в России.
- В целом доля операций купли-продажи недвижимости с использованием долларов пока не очень велика и касается лишь вторичного рынка. Но с кризиса 2008 года подобные условия собственники жилья до сих пор массово не выставляли.
- Сама схема продажи выглядит следующим образом: стороны сделки указывают в договоре сумму в рублях, а в банковскую ячейку закладывают доллары. Как и в случае с обычной продажей за наличные рубли, деньги из ячейки переходят продавцу после перехода права на недвижимость покупателю.
- Сделка выглядит безопасно, но при возникновении проблем и сложностей могут быть серьезные последствия. Так, например, если покупатель окажется ненадежным и привлечет правоохранительные органы к проверке сделки, то по закону за продажу имущества на территории России за валюту продавец должен будет заплатить штраф в размере 75-100% от суммы запрещенной законом операции.
- Вместе с тем девальвация рубля привела и к ажиотажному спросу на жилье: по словам представителя компании «Этажи», количество инвестиционных сделок с жильем увеличилось в 2,6 раза с начала 2020 года из-за обвала рубля. Россияне вложили в строящееся жилье 15-16% от общего количества сделок с недвижимостью (до этого было 5-6%). К концу года каждая пятая квартира будет продана в строящемся жилье.
- Также девальвация подстегнула и рост цен на жилье. По словам представителя агентства «Азбука жилья», средняя стоимость квадратного метра на рынке новостроек в пределах Москвы выросла на 7,9%, до 231,2 тыс. руб. Вторичное жилье в Москве подорожало на 12,4%, до 335,9 тыс. руб. за квадратный метр. Ничего нового не происходит – собственники жилья компенсируют девальвацию рубля за счет повышения цен. Но последний раз такая ситуация наблюдалась в 2015 году.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
13:59 ТОП-10 достижений недели: как в РФ покоряли Арктику и получали рекордные результаты в море и небе?
12:38 Завершен первый этап морских исследований проекта прокладки подводной линии связи из Европы в Азию
11:34 Модернизированный бомбардировщик Ту-160М с новыми двигателями выполнил первый полет в Татарстане
05 НОЯ, 17:05 Серийное производство новейшего двигателя для вертолетов марок Миля и Камова начали в Петербурге
03 НОЯ, 16:00 В ТПП РФ убеждены в перспективности бизнеса по франшизе
03 НОЯ, 10:14 Первую партию новых бронеавтомобилей «Патруль» передали военной полиции ВС РФ в Подмосковье
Написать комментарий