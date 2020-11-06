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Девальвация довела. Россияне продают жилье за доллары

6 Ноября 2020 538 0 Экономика
Девальвация довела. Россияне продают жилье за доллары

Из-за девальвации рубля на 25% с начала года все больше собственников квартир начинают выставлять цены в долларах. Риэлторы вспоминают аналогичную ситуацию в 2008 году, когда Россию накрыл мировой финансовый кризис. Однако на сегодняшний день сделки купли-продажи с использованием иностранной валюты в России запрещены. В случае их обнаружения нарушители должны будут заплатить штраф в размере 75-100% от суммы незаконной валютной операции. Также россияне повышают цены на жилье по причине обвала рубля и спасают деньги, вкладывая их в строящиеся дома.

Россиянам нужна твердая валюта

  • Многие собственники жилья на вторичном рынке из-за девальвации рубля начали требовать оплату за квартиры в долларах, а не в рублях. Об этом рассказало агентство недвижимости «Невский Простор». Как пояснили риэлторы, в большинстве случаев валюту от покупателей требуют граждане, которые на текущий момент проживают за границей, но существенна и доля тех, кто сейчас находится в России.
  • В целом доля операций купли-продажи недвижимости с использованием долларов пока не очень велика и касается лишь вторичного рынка. Но с кризиса 2008 года подобные условия собственники жилья до сих пор массово не выставляли.
  • Сама схема продажи выглядит следующим образом: стороны сделки указывают в договоре сумму в рублях, а в банковскую ячейку закладывают доллары. Как и в случае с обычной продажей за наличные рубли, деньги из ячейки переходят продавцу после перехода права на недвижимость покупателю.
  • Сделка выглядит безопасно, но при возникновении проблем и сложностей могут быть серьезные последствия. Так, например, если покупатель окажется ненадежным и привлечет правоохранительные органы к проверке сделки, то по закону за продажу имущества на территории России за валюту продавец должен будет заплатить штраф в размере 75-100% от суммы запрещенной законом операции.
  • Вместе с тем девальвация рубля привела и к ажиотажному спросу на жилье: по словам представителя компании «Этажи», количество инвестиционных сделок с жильем увеличилось в 2,6 раза с начала 2020 года из-за обвала рубля. Россияне вложили в строящееся жилье 15-16% от общего количества сделок с недвижимостью (до этого было 5-6%). К концу года каждая пятая квартира будет продана в строящемся жилье.
  • Также девальвация подстегнула и рост цен на жилье. По словам представителя агентства «Азбука жилья», средняя стоимость квадратного метра на рынке новостроек в пределах Москвы выросла на 7,9%, до 231,2 тыс. руб. Вторичное жилье в Москве подорожало на 12,4%, до 335,9 тыс. руб. за квадратный метр. Ничего нового не происходит – собственники жилья компенсируют девальвацию рубля за счет повышения цен. Но последний раз такая ситуация наблюдалась в 2015 году.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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