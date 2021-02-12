Дети от первого брака и новый партнер: как выстроить отношения?

Расставания и разводы – не редкость в современном мире, ведь в нашем обществе уже не считается необходимым изо всех сил держаться за неудачные отношения. Но жизнь продолжается, и на смену разрушенным отношениям рано или поздно приходят новые. Так появляются «лоскутные» – смешанные семьи, в которых у одного или обоих партнёров уже есть дети от прошлых союзов. Как же наладить отношения между ребёнком и новым партнёром, чтобы семья стала гармоничной и счастливой?

Многое в этом вопросе зависит от конкретных условий: от того, живёт ребёнок в вашей семье или гостит, от его пола, возраста, характера, опыта жизни в первой семье, истории расставания родителей, чадолюбия нового партнёра. Но есть и общие моменты, которые необходимо учитывать в любом случае.

Начните знакомство правильно

Знакомить нового партнёра и ребёнка стоит, лишь если вы уверены, что у ваших формирующихся отношений есть будущее, иначе это станет ненужным стрессом для всех вовлечённых. Начать можно с увлекательных историй о вашем новом «друге» или «подруге», формируя симпатию ребёнка. Привести мужчину домой со словами: «Вот твой новый папа» – плохая идея. Ребёнок может принять такое «вторжение» за угрозу сложившейся жизни. Лучше организовать знакомство на нейтральной территории, сделав регулярными совместные прогулки или игры, которые позволят новым знакомцам узнать друг друга лучше. И не стоит поначалу особенно «нежничать» на глазах у ребёнка, чтобы не спровоцировать его ревность.

Не завышайте ожидания

Никто не обязан любить кого бы то ни было, а тем более – не может полюбить мгновенно. Нельзя с уверенностью рассчитывать на то, что новый супруг примет вашего ребёнка как своего. Не забывайте, что партнёр в первую очередь выбрал отношения с вами, а не с вашим ребёнком. Также нельзя заставлять сына или дочь называть вашего любимого человека папой или мамой. «Новичок» в любом случае ещё должен будет заслужить место в семейной иерархии собственными усилиями, своим вкладом.

Взаимопонимание нужно терпеливо выстраивать. Например, новому партнёру нельзя раньше времени вмешиваться в процесс воспитания – ребёнок не обрадуется «командам чужака». Дети чувствуют очень тонко, не стоит пытаться и «купить» их любовь подарками. Лишь взрастив в себе хорошее отношение к «частичке» любимого человека, можно надеяться и на ответное тёплое чувство со стороны ребёнка.

Договоритесь обо всём заранее

Создавая новую семью, некоторые вопросы важно предварительно проговорить. Например, стоит спросить, хочет ли новый партнёр в перспективе стать вашему ребёнку родителем, со всеми правами и обязанностями по его воспитанию, или предпочтёт «приятельские» отношения с ним. И не забывайте, что роль, скажем, «нового папы» вашего малыша будет означать не только ответственность, но и серьёзные полномочия: направлять обучение ребёнка, наказывать его, регулируя поведение, и так далее. А если ребёнок, например, живёт с матерью, а ответственный «воскресный папа» навещает его, приглашает в гости, помогает финансово, то новой подруге отца имеет смысл поинтересоваться, о каком графике встреч и какой сумме идёт речь, чтобы это не стало неприятным сюрпризом.

Справляйтесь с ревностью

Обида, ревность и злость мешают здраво рассуждать что взрослому, что ребёнку. Ревность может возникнуть, к примеру, если ребёнок уже привык владеть всем вниманием матери и внезапно обретает «соперника». Вдобавок, с появлением «чужака» ребёнок понимает, что «как раньше» уже точно не будет, его биологические родители не сойдутся вновь. Преодолеть возникшее неприятие со стороны ребёнка может помочь лишь терпение взрослых, постепенное сближение с ребёнком, искреннее желание подружиться с ним, завоевать авторитет и доверие.

Ревновать к ребёнку может начать и новый партнёр родителя, особенно если у него нет своих детей, а также если отец или мать тратят на своего ребёнка от первого брака много времени, крупные суммы денег из бюджета новой семьи. Своё негативное отношение к этому нужно признать и постараться сдерживать, ради мира в семье и любимого партнёра, который, конечно, не может и не должен отказываться от собственного ребёнка. Скажем, создавая семью с женщиной, у которой уже есть ребёнок, мужчина должен понимать, что, скорее всего, сын или дочь останется для неё на первом месте. Это вовсе не значит, что муж будет чем-то обделён, но к этому нужно быть готовым.

Создайте комфортную среду для всех

От выяснения отношений между взрослыми детей в любом случае необходимо оградить, оберегая их психику. Нельзя переносить негативные чувства к «бывшему» или «бывшей» любимого человека на их ребёнка, препятствовать его отношениям с родителем. Если нет желания или необходимости стать этому ребёнку новым папой или новой мамой, хорошо бы стать ему другом.

Гостит ли ребёнок или живёт в вашем доме, он должен чувствовать безопасность и комфорт. Не гиперопекайте и не балуйте ребёнка, пытаясь загладить «вину» за то, что изменили его жизнь. Главное, не меняйте сразу быт ребёнка, не нарушайте его любимые ритуалы, вроде сказки и поцелуя на ночь. Лучше найдите общие увлечения для вашей новой семьи: интересные хобби, путешествия – то, что подарит позитивные эмоции всем – и большим, и маленьким. В общих прогулках и играх к собственным детям и детям партнёра нужно относиться одинаково, ведь они – братья и сёстры, и должны понимать и чувствовать это. Вспомните, как всё закончилось в сказке «Золушка», и не ставьте себя на место злой мачехи.

Не спрашивайте у ребёнка «разрешения»

Не перекладывайте своё взрослое решение о собственных отношениях на сына или дочь. В определённый момент ребёнка необходимо поставить перед фактом: он – ваша главная ценность, вы будете любить его как прежде, но вы имеете право и на личную жизнь. Объясните ребёнку, что даже если этот человек не нравится ему, его любите вы, и относиться к новому члену семьи нужно уважительно и вежливо.

Взаимоотношения детей от первого брака и нового супруга в любом случае будут отражаться на эмоциональном климате семьи. Старания подружиться потребуются от всех вовлечённых сторон. Но не нужно и взращивать в себе лишние страхи, вроде: «Кто же примет меня с таким багажом?» Зачастую любящие партнёры вполне способны смириться даже с выходками «трудных подростков». Со стороны им виднее, какое ребячество этот подростковый бунт.

«Притирка» новой семьи может занять до пяти лет. Но если вы видите, что прогресса нет – не бойтесь обратиться за советом к психологу или психотерапевту, который поможет всем членам семьи понять друг друга и начать выстраивать гармоничные отношения.