Дерипаска предложил сажать на 20 лет за призывы к санкциям против олигархов 233 2 Политика

Российский миллиардер Олег Дерипаска предложил властям ввести уголовную ответственность для россиян за призывы к санкциям против России или конкретных физических лиц. Сам Дерипаска находится под санкциями Минфина США с 2018 года, в результате которых он потерял контроль над одним из крупнейших в мире производителей алюминия. По мнению бизнесмена, входящего в число самых богатых людей страны, «провоцирование» санкций следует приравнять к измене родине и закрепить это в Уголовном кодексе.