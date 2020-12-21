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Дерипаска предложил сажать на 20 лет за призывы к санкциям против олигархов

21 Декабря 2020 233 2 Политика
Дерипаска предложил сажать на 20 лет за призывы к санкциям против олигархов

Российский миллиардер Олег Дерипаска предложил властям ввести уголовную ответственность для россиян за призывы к санкциям против России или конкретных физических лиц. Сам Дерипаска находится под санкциями Минфина США с 2018 года, в результате которых он потерял контроль над одним из крупнейших в мире производителей алюминия. По мнению бизнесмена, входящего в число самых богатых людей страны, «провоцирование» санкций следует приравнять к измене родине и закрепить это в Уголовном кодексе.

Олигарх призывает сажать за призывы против себя

  • Миллиардер Олег Дерипаска выступил за уголовное наказание для тех, кто «провоцирует» санкции против России и российских граждан. Об этом он написал в телеграм-канале, подчеркнув, что санкции – «это орудие самой настоящей современной гибридной войны». По мнению Дерипаски, их можно сравнить с бомбардировками городов и прямой атакой на «пограничные рубежи». При этом мирному населению они приносят больший ущерб, уверен олигарх.
  • В связи с этим, считает Дерипаска, действия граждан, которые «прямо или косвенно» «провоцируют» санкции против российских физических или юридических лиц «логично квалифицировать как измену Родине». По мнению Дерипаски, Уголовный кодекс РФ «давно уже необходимо поправить».
  • Ввести санкции не против секторов экономики, от чего страдают российские граждане, а против близких к Кремлю бизнесменов в ноябре в Европарламенте призывали российские оппозиционеры. В том числе Алексей Навальный, которого отравили в России, и его соратник Владимир Милов. По словам представителей оппозиции, Запад не должен позволять обескровившим Россию олигархам держать вывезенные из страны миллиарды на счетах в европейских банках, принимать в своих портах их яхты, а их семьям позволять пользоваться всеми благами Евросоюза, пока в России творится беззаконие.
  • Дерипаска считает, что подобные призывы должны караться как уголовное преступление. Государственной изменой до сих пор считался шпионаж, выдача сведений третьим государствам гостайны, финансирование или консультирование иностранного государства с целью подорвать безопасность России. За все это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
  • Кремль поддержал идею Дерипаски. Пресс-секретарь Путина заметил, что эта тема «безусловно, актуальна». Но подготовка законопроекта – это дело президента или Госдумы. Представитель Путина понадеялся, что депутаты услышат об инициативе олигарха и подготовят «какой-либо документ».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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17:51 0 0
Андрей:

Призываю Дерипску помочь бедным россиянам в пандемию.

15:08 1 0
Лина:

Как себя,любимого, жалко...А чего уж не призвал сразу к расстрелу, как врагов олигархов? Фу. Охамели совсем.

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