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Дефицит рублей грозит банкам. Власти заберут из них 2 трлн руб.

24 Ноября 2020 74 0 Экономика
Дефицит рублей грозит банкам. Власти заберут из них 2 трлн руб.

Российские банки должны будут вернуть правительству 2 трлн руб. в декабре. Деньги федерального бюджета, хранящиеся на счетах, поддерживали объем рублевой ликвидности кредитных организаций, но теперь они понадобились властям для финансирования бюджетных обязательств. За два месяца – ноябрь и декабрь – банки должны потратить 6,9 трлн руб. Аналитики «ВТБ Капитала» предупреждают – из-за большого оттока средств у банков может наблюдаться «кратковременные дефициты рублевой ликвидности».

Правительство забирает бюджетные деньги из банков

  • Минфин хранит свободные остатки бюджета на счетах в российских банках. По состоянию на конец ноября, в банковской системе находится 2,893 трлн руб. федерального бюджета. Из них 2,04 трлн руб. размещены на срочных депозитах, пишут аналитики «ВТБ Капитала». В декабре Минфин собирается забрать эти средства для финансирования расходов.
  • Отток сразу 2 трлн руб. из банковской системы сильно ударит по ней, поскольку банки, в свою очередь, потратили около 2 трлн руб. на покупку государственного долга в октябре и начале ноября. К этому их привлек Минфин, разместив часть занятых средств временно на счетах в тех же банках.
  • Всего Минфин должен потратить 6,9 трлн руб. в ноябре-декабре – это треть от годового бюджета. В течение декабря финансовое ведомство будет предлагать банкам остатки денег. Так, например, на этой неделе оно готово разместить на депозиты 100 млрд руб. на 19 дней, еще столько же на 34 дня и 130 млрд – на 13 дней. Есть и небольшие лоты – на 10 млрд руб. сроком до 27 дней. Однако все средства Минфин дает ровно до последних чисел декабря.
  • Как пишут аналитики, банкам может не хватать рублей в период, когда Минфин будет изымать бюджетные деньги со счетов. На межбанковском рынке могут резко вырасти ставки. Вместе с тем россияне продолжают забирать деньги с вкладов, чем только усугубляют ситуацию. С начала года граждане вынесли из банков 1,1 трлн руб. Пустеют и счета корпоративных клиентов – они забрали в октябре 248 млрд руб. Все это гарантирует тяжелое время для банков.
  • Власти, в свою очередь, не раз обещали тратить деньги равномерно и не оставлять большие суммы на конец года, чтобы не нарушать баланс банковской системы. Но в 2020 году Минфин сильно осторожничал и зажимал деньги, поэтому накопил рекордную сумму для расходов. К примеру, в 2019 году расходы в декабре были на уровне 2,162 трлн руб., а в этом превысят 3 трлн.
  • Видимо, на помощь снова придется приходить Центробанку. Ведомство Эльвиры Набиуллиной уже напечатало 1,2 трлн руб. и готово предоставить банкам еще 800 млрд, чтобы у них были рубли для проведения операций.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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