Дефицит рублей грозит банкам. Власти заберут из них 2 трлн руб. 74 0 Экономика

Российские банки должны будут вернуть правительству 2 трлн руб. в декабре. Деньги федерального бюджета, хранящиеся на счетах, поддерживали объем рублевой ликвидности кредитных организаций, но теперь они понадобились властям для финансирования бюджетных обязательств. За два месяца – ноябрь и декабрь – банки должны потратить 6,9 трлн руб. Аналитики «ВТБ Капитала» предупреждают – из-за большого оттока средств у банков может наблюдаться «кратковременные дефициты рублевой ликвидности».