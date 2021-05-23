Дефицит бензина в России может возникнуть уже этим летом. Предупреждение АЗС 261 1 Экономика

Летом текущего года в России может возникнуть дефицит автомобильного топлива, если правительство не примет дополнительные меры по стабилизации цен. Об этом заявили в «Российском топливом союзе», в который входят независимые сети АЗС. Дефицит может вызвать повышение спроса на 10-20% в период отпусков.