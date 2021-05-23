Дефицит бензина в России может возникнуть уже этим летом. Предупреждение АЗС
23 Мая 2021 261 1 Экономика
Летом текущего года в России может возникнуть дефицит автомобильного топлива, если правительство не примет дополнительные меры по стабилизации цен. Об этом заявили в «Российском топливом союзе», в который входят независимые сети АЗС. Дефицит может вызвать повышение спроса на 10-20% в период отпусков.
Внутренний рынок ждет насыщения
- Глава «Российского топливного союза» (РТС) Евгений Аркуши написал письмо вице-премьеру Александру Новаку, в котором предупредил о риске дефицита автомобильного топлива в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо.
- По мнению главы РТС, принятых правительством мер по стабилизации рынка недостаточно. Необходимо насыщать внутренний рынок топливом, поскольку в противном случае летом цены вырастут на 10-20%, особенно на Аи-95, а из-за высокого спроса в сезон отпусков может возникнуть дефицит автомобильного топлива. Представитель АЗС прямо отмечает: если правительство не примет срочные меры, оптовые цены продолжат расти, а на рынке появится «суррогат для замещения недостающих объемов».
- Также глава РТС напомнил и о сохраняющейся проблеме АЗС – маржинальная доходность розничных продаж топлива должна составлять 10-12%, чтобы заправки могли платить налоги и нести эксплуатационные затраты. Но в первом квартале 2021 года доходность была существенно ниже. На Дальнем Востоке и в Восточной Сибири она и вовсе была отрицательной. Если правительство стабилизирует цены на топливо, АЗС смогут выйти на приемлемую доходность.
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- РТС предлагает правительству ограничить экспорт бензина до 1 октября и увеличить норматив продажи топлива на бирже до 15%. С 14 декабря 2020 года по 20 мая цены на бирже из-за экспортной альтернативы выросли на Аи-92 на 20,8%, а на Аи-95 – на 27,5%. Между тем розничные увеличились только на 6% и 7% соответственно. Это привело к тяжелому положению АЗС. Но в правительстве на это отвечают одно – все необходимые меры приняты, ситуация стабильна, а вводить запрет на экспорт бензина не требуется.
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поставки ГСМ в МО РФ, на войны и поддержку изгоев-НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ. как известно, дефицит чего либо в госмонополии заканчивается повышением цен для населения, которое есть дойная корова государства.