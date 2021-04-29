Путин поручил ужесточить наказание за «серые» зарплаты 267 0 Экономика

По итогам послания федеральному собранию президента Владимира Путина сенаторам Совета федерации поручили подготовить предложения по ужесточению ответственности за «серые» зарплаты россиян. Фонд таких зарплат оценивается более чем в 10 трлн руб. ежегодно. Неофициальные заработные платы могут получать 30-40% россиян, пишет ТАСС.