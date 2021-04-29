Путин поручил ужесточить наказание за «серые» зарплаты
29 Апреля 2021 267 0 Экономика
По итогам послания федеральному собранию президента Владимира Путина сенаторам Совета федерации поручили подготовить предложения по ужесточению ответственности за «серые» зарплаты россиян. Фонд таких зарплат оценивается более чем в 10 трлн руб. ежегодно. Неофициальные заработные платы могут получать 30-40% россиян, пишет ТАСС.
Очередная борьба с «серыми» зарплатами
- Сенаторы Совфеда разработают в ближайшее время меры, которые усилят ответственность работодателей за выплату неофициальных заработных плат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на перечень поручений сенаторам по итогам послания Федеральному собранию президента Владимира Путина.
- В частности, Путин потребовал от законодателей «продолжить работу по совершенствованию законодательства в части противодействия выплате неофициальной заработной платы». Кроме этого, властям необходимо «обеспечить постоянный мониторинг ситуации на рынке труда». Это нужно для выработки «мотивации наемных работников к легализации их трудовой деятельности».
- Помимо повышения официальных зарплат работодатели не должны уклоняться от уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, подчеркивается в поручении президента. Речь идет о налогах и сборах, которые за россиян платят работодатели: 22% от зарплаты в Пенсионный фонд, 2,9% – в Фонд соцстрахования, 5,1% – в Федеральный фонд обязательного медстрахования и до 8,5% на страхование от несчастных случаев.
- По словам главы комитета Совфеда по бюджету и финрынкам Анатолия Артамонова, объем «серых» зарплат в России может превышать 10 трлн руб. ежегодно. Около 30-40% россиян получают «серую» зарплату. Это порядка 25 млн человек, которые вовлечены в теневую занятость или почти треть (32,5%) экономического активного населения России.
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- На текущий момент уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов грозит руководству организации лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности до 3 лет.
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