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Путин поручил ужесточить наказание за «серые» зарплаты

29 Апреля 2021 267 0 Экономика
Путин поручил ужесточить наказание за «серые» зарплаты

По итогам послания федеральному собранию президента Владимира Путина сенаторам Совета федерации поручили подготовить предложения по ужесточению ответственности за «серые» зарплаты россиян. Фонд таких зарплат оценивается более чем в 10 трлн руб. ежегодно. Неофициальные заработные платы могут получать 30-40% россиян, пишет ТАСС.

Очередная борьба с «серыми» зарплатами

  • Сенаторы Совфеда разработают в ближайшее время меры, которые усилят ответственность работодателей за выплату неофициальных заработных плат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на перечень поручений сенаторам по итогам послания Федеральному собранию президента Владимира Путина.
  • В частности, Путин потребовал от законодателей «продолжить работу по совершенствованию законодательства в части противодействия выплате неофициальной заработной платы». Кроме этого, властям необходимо «обеспечить постоянный мониторинг ситуации на рынке труда». Это нужно для выработки «мотивации наемных работников к легализации их трудовой деятельности».
  • Помимо повышения официальных зарплат работодатели не должны уклоняться от уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, подчеркивается в поручении президента. Речь идет о налогах и сборах, которые за россиян платят работодатели: 22% от зарплаты в Пенсионный фонд, 2,9% – в Фонд соцстрахования, 5,1% – в Федеральный фонд обязательного медстрахования и до 8,5% на страхование от несчастных случаев.
  • По словам главы комитета Совфеда по бюджету и финрынкам Анатолия Артамонова, объем «серых» зарплат в России может превышать 10 трлн руб. ежегодно. Около 30-40% россиян получают «серую» зарплату. Это порядка 25 млн человек, которые вовлечены в теневую занятость или почти треть (32,5%) экономического активного населения России.

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  • На текущий момент уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов грозит руководству организации лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности до 3 лет.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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