Зарплаты упали на 17% у россиян, работающих в малом бизнесе

Россияне, занятые в малом бизнесе, в первом квартале 2021 года потеряли 17% от зарплаты. Таким образом, средняя зарплата упала с 37 тыс. до 30,7 тыс. руб.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бизнес-омбудсмена при президенте РФ Бориса Титова. Он ежеквартально на основе аналитики Сбербанка составляет «Индекс роста МСП». Исследование за первый квартал 2021 года показало, что субъекты МСП:

увеличили выручку на одну компанию в среднем до 7,44 млн руб. против 6,7 млн руб. за тот же период прошлого года ;

; увеличили количество занятых с 6,7 до 7,17 человек на компанию (7%-ный рост);

(7%-ный рост); снизили среднюю зарплату с 37 до 30,7 тыс. руб. (или на 17%).

По словам Титова, сектор «обелился» благодаря поддержке государства во время пандемии. Начался перевод сотрудников в правовое поле. Поэтому «картина с заработными платами стала более реалистичной». Зарплаты у россиян в малом бизнесе оказались реально ниже, чем «декларировался ранее», подчеркнул Титов.