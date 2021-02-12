Чиновников предложили освободить от наказания за коррупцию во время пандемии и после 396 1 Политика

Законопроект правительства об освобождении чиновников, депутатов, судей и прочих представителей власти от ответственности за коррупцию в «вынужденных обстоятельствах» нашел поддержку комитета Госдумы по местному самоуправлению, пишет «Коммерсант». Депутаты рекомендовали принять законопроект и придать ему обратную силу – освободить чиновников от наказания за коррупцию с 1 марта 2020 года, когда в России началась пандемия.