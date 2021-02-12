Капитал страны
ENGLISH
12 ФЕВ, 16:39 МСК
USD (ЦБ) 75,5379
EUR (ЦБ) 88,9960
16+
Чиновников предложили освободить от наказания за коррупцию во время пандемии и после
12 Февраля 2021 396 1 Политика
Законопроект правительства об освобождении чиновников, депутатов, судей и прочих представителей власти от ответственности за коррупцию в «вынужденных обстоятельствах» нашел поддержку комитета Госдумы по местному самоуправлению, пишет «Коммерсант». Депутаты рекомендовали принять законопроект и придать ему обратную силу – освободить чиновников от наказания за коррупцию с 1 марта 2020 года, когда в России началась пандемия.
«Вынужденные обстоятельства» избавят от наказания
- В России может появиться закон, который будет освобождать чиновников и госслужащих от наказания за коррупцию, если преступление было совершено по «вынужденным обстоятельствам», пишет «Коммерсант». Его предложило правительство в декабре 2020 года, а комитет Госдумы по местному самоуправлению дал на него положительное заключение.
- Более того, комитет рекомендовал придать законопроекту обратную силу – освобождать от ответственности чиновников с 1 марта 2020 года. Именно с этого времени в России началась пандемия коронавируса. Она может считаться «вынужденным» обстоятельством в случае нарушения антикоррупционного законодательства. Так, например, из-за пандемии чиновники могли не сдать декларации о доходах или не сообщить о конфликте интересов.
- Поскольку в представлении депутатов государственные органы сегодня по какой-то причине не работают (в действительности они все работают в штатном режиме), чиновникам разрешат не уведомлять ведомства о «невозможности исполнить требование закона» и не посылать в их адрес документы, которые подтверждают «обстоятельства непреодолимой силы».
- Случаи «непреодолимой силы» в документе названы следующие: ЧП, катаклизмы, пожары, эпидемии, военное положение, забастовки, террористические акты и ограничения, которые принимают власти, в том числе – иностранных государств (это фактически освобождение от наказания за коррупцию для тех, кто попал в санкционные списки).
Читайте первыми эксклюзивные материалы в Telegram-канале «Капитала страны»
- Депутат Анатолий Выборной заявил «Коммерсанту», что закон защитит чиновников от провокаций, когда они могут не подозревать о конфликте интересов, а депутат Денис Парфенов объяснил, что закон защитит чиновников, которые часто становятся «жертвами бюрократического общества». Но он же признал – закон является уступкой коррупционерам. Юристы также предупредили – коррупционеры получат возможность прикрывать свои преступления «вынужденными обстоятельствами».
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
11 ФЕВ, 22:45 Недвижимость как тренд
10 ФЕВ, 15:52 Андрей Разбродин: потребитель должен быть уверен в качестве и безопасности приобретаемых товаров
09 ФЕВ, 18:48 Арктический научно-технологический IT-парк «Digital Arctic» создадут в Архангельской области
08 ФЕВ, 20:47 Новая линия мытых яиц запущена в Смоленской области
Написать комментарий
Вконец обнаглели. Ну и как мне относиться к власти после этого?!