Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
15 СЕН, 00:34 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

15 СЕН, 00:34 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Чиновников кризис не затронул. Их доходы выросли на 2,6%

14 Сентября 2020 1109 0 Экономика
Чиновников кризис не затронул. Их доходы выросли на 2,6%

Российские чиновники и военные обладают иммунитетом если не к коронавирусу, то к кризису, который он вызвал. На фоне падения доходов россиян самым драматичным образом с 1999 года на 8% во втором квартале сектор государственного управления и обеспечения военной безопасности показал рост на 2,6%.

Кризис показал, кто в приоритете

  • По данным Росстата, государственное управление и обеспечение военной безопасности – один из двух секторов российской экономики, который не затронул кризис. Реальный размер ВВП России упал до 2011 года, доходы россиян – на 8%, а бюрократы и военные произвели «добавленную стоимость» на 2,6%. Даже до кризиса в первом квартале 2020 года сектор прибавил меньше – 1,4%.
  • При этом другие области госсектора за пределами управления показали падение – это здравоохранение и образование, на которых традиционно экономят российские власти, коммерциализируя медицину и деградируя общее образование. Вместе с тем в России давно есть проблема раздутого бюрократического аппарата – по сравнению с 1990-ми чиновников стало в два раза больше.
  • Несмотря на обвал нефтегазовых доходов, власти не сократили расходы на силовиков и чиновников, но повысили им выплаты. В целом дефицит бюджета в 4 трлн руб. не помешал Минфину увеличить расходы на чиновников и военных на 188 млрд руб., до 2,017 трлн руб., на национальную безопасность и полицию – на 119 млрд руб., до 1,301 трлн руб. В частности Росгавардия получила дополнительно 14 млрд руб., МВД – 34 млрд, спецслубжы – 16 млрд. Для сравнения, на социальные выплаты в кризис, по данным Росстата, россиянам выделили всего 190 млрд руб.
  • Расходы на аппарат органов власти увеличился на 147 млрд руб. Только финансирование администрации президента выросло до 19,2 млрд руб., хотя за весь 2019 год на нее было потрачено меньше 10 млрд. Бюджет МИДа вырос на 20 млрд, судебной системы – на 10 млрд, несмотря на то, что многие суды не работали большую часть карантина.
  • Второй сектор российской экономики, который так же заработал на кризисе – банковский. Он произвел добавленной стоимости на 6,1% больше, чем в предыдущем квартале. И, хотя банки потеряли существенную часть прибыли, они смогли заработать на разнице ключевой ставки и ставкам по кредитам.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Путин занял 1,5 млрд долларов Лукашенко

Путин занял 1,5 млрд долларов Лукашенко
Экономика 3

Арабы решили обвалить цены на нефть. Россию ждут проблемы

Арабы решили обвалить цены на нефть. Россию ждут проблемы
Экономика

Набиуллина нанесет новый удар по вкладам в эту пятницу

Набиуллина нанесет новый удар по вкладам в эту пятницу
Экономика 8

Власти отказались помогать россиянам. Они не могут себе этого позволить

Власти отказались помогать россиянам. Они не могут себе этого позволить
Экономика 8

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

В Белгородской области запущен уникальный комплекс сушки руды на горно-обогатительном комбинате

В Белгородской области запущен уникальный комплекс сушки руды на горно-обогатительном комбинате

В Хабаровском крае запустили первую очередь одного из крупнейших угольных терминалов России

В Хабаровском крае запустили первую очередь одного из крупнейших угольных терминалов России

Новости дня

14 СЕН, 18:49 Оператор СП-2 отреагировал на попытки связать газопровод с Навальным Оператор СП-2 отреагировал на попытки связать газопровод с Навальным
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
14 СЕН, 17:46 Москва предоставит Минску кредит в размере $1,5 млрд Москва предоставит Минску кредит в размере $1,5 млрд
14 СЕН, 16:35 Макрон рассказал Путину, что Навального отравили "Новичком" Макрон рассказал Путину, что Навального отравили "Новичком"
14 СЕН, 16:00 Россия и Франция обеспокоены отсутствием прогресса по Минским соглашениям Россия и Франция обеспокоены отсутствием прогресса по Минским соглашениям
14 СЕН, 15:01 Песков: переговоры Путина и Лукашенко начались Песков: переговоры Путина и Лукашенко начались
14 СЕН, 13:25 Россияне оформили рекордное число ипотечных кредитов в августе Россияне оформили рекордное число ипотечных кредитов в августе
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
14 СЕН, 12:44 Проведен повторный анализ проб Навального Проведен повторный анализ проб Навального

Узнай, страна!

14 СЕН, 18:33 В Белгородской области запущен уникальный комплекс сушки руды на горно-обогатительном комбинате В Белгородской области запущен уникальный комплекс сушки руды на горно-обогатительном комбинате
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
14 СЕН, 18:08 В Хабаровском крае запустили первую очередь одного из крупнейших угольных терминалов России В Хабаровском крае запустили первую очередь одного из крупнейших угольных терминалов России
14 СЕН, 17:39 В Мурманской области открыли мощный рыбоперерабатывающий завод мирового уровня В Мурманской области открыли мощный рыбоперерабатывающий завод мирового уровня
11 СЕН, 15:14 ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали недра и леса, обновляли энергетику и судоходство? ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали недра и леса, обновляли энергетику и судоходство?
11 СЕН, 14:26 Президент ТПП РФ Сергей Катырин: женское предпринимательство в БРИКС заслуживает особого внимания Президент ТПП РФ Сергей Катырин: женское предпринимательство в БРИКС заслуживает особого внимания
11 СЕН, 12:23 В Свердловской области заложили новый ГОК, обеспеченный полиметаллическими рудами на 10 лет вперёд В Свердловской области заложили новый ГОК, обеспеченный полиметаллическими рудами на 10 лет вперёд
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
11 СЕН, 11:39 В Тверской области начали строить крупное пищевое предприятие, которое обеспечит работой 350 человек В Тверской области начали строить крупное пищевое предприятие, которое обеспечит работой 350 человек
11 СЕН, 11:13 В Ленобласти сдали заказчику первый за 30 лет российский крупнотоннажный траулер «Баренцево море» В Ленобласти сдали заказчику первый за 30 лет российский крупнотоннажный траулер «Баренцево море»
10 СЕН, 18:34 Под Вологдой открыли финальный участок автомобильного обхода города, строившегося 20 лет Под Вологдой открыли финальный участок автомобильного обхода города, строившегося 20 лет
10 СЕН, 18:08 В Хабаровском крае запустили новую ТЭЦ в три раза мощнее ГРЭС, отработавшей 84 года В Хабаровском крае запустили новую ТЭЦ в три раза мощнее ГРЭС, отработавшей 84 года
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter