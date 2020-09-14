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Чиновников кризис не затронул. Их доходы выросли на 2,6%
14 Сентября 2020 1109 0 Экономика
Российские чиновники и военные обладают иммунитетом если не к коронавирусу, то к кризису, который он вызвал. На фоне падения доходов россиян самым драматичным образом с 1999 года на 8% во втором квартале сектор государственного управления и обеспечения военной безопасности показал рост на 2,6%.
Кризис показал, кто в приоритете
- По данным Росстата, государственное управление и обеспечение военной безопасности – один из двух секторов российской экономики, который не затронул кризис. Реальный размер ВВП России упал до 2011 года, доходы россиян – на 8%, а бюрократы и военные произвели «добавленную стоимость» на 2,6%. Даже до кризиса в первом квартале 2020 года сектор прибавил меньше – 1,4%.
- При этом другие области госсектора за пределами управления показали падение – это здравоохранение и образование, на которых традиционно экономят российские власти, коммерциализируя медицину и деградируя общее образование. Вместе с тем в России давно есть проблема раздутого бюрократического аппарата – по сравнению с 1990-ми чиновников стало в два раза больше.
- Несмотря на обвал нефтегазовых доходов, власти не сократили расходы на силовиков и чиновников, но повысили им выплаты. В целом дефицит бюджета в 4 трлн руб. не помешал Минфину увеличить расходы на чиновников и военных на 188 млрд руб., до 2,017 трлн руб., на национальную безопасность и полицию – на 119 млрд руб., до 1,301 трлн руб. В частности Росгавардия получила дополнительно 14 млрд руб., МВД – 34 млрд, спецслубжы – 16 млрд. Для сравнения, на социальные выплаты в кризис, по данным Росстата, россиянам выделили всего 190 млрд руб.
- Расходы на аппарат органов власти увеличился на 147 млрд руб. Только финансирование администрации президента выросло до 19,2 млрд руб., хотя за весь 2019 год на нее было потрачено меньше 10 млрд. Бюджет МИДа вырос на 20 млрд, судебной системы – на 10 млрд, несмотря на то, что многие суды не работали большую часть карантина.
- Второй сектор российской экономики, который так же заработал на кризисе – банковский. Он произвел добавленной стоимости на 6,1% больше, чем в предыдущем квартале. И, хотя банки потеряли существенную часть прибыли, они смогли заработать на разнице ключевой ставки и ставкам по кредитам.
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