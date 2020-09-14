Чиновников кризис не затронул. Их доходы выросли на 2,6% 1109 0 Экономика

Российские чиновники и военные обладают иммунитетом если не к коронавирусу, то к кризису, который он вызвал. На фоне падения доходов россиян самым драматичным образом с 1999 года на 8% во втором квартале сектор государственного управления и обеспечения военной безопасности показал рост на 2,6%.