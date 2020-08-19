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Центробанк России – самый непредсказуемый в мире. Все из-за геополитики
19 Августа 2020 245 0 Экономика
Центробанк под руководством Эльвиры Набиуллиной стал самым непредсказуемым в мире. Об этом, ссылаясь на данные МВФ, заявил главный экономист «ВТБ Капитала» Александр Исаков на съезде ACI Russia. Он пояснил, что ЦБ РФ чаще других регуляторов преподносит «сюрпризы», но и сами «сюрпризы» бывают неожиданного размера. Центробанк на это ответил тем, что непонимание аналитиками логики его решений – проблема самих аналитиков. Однако все же признали – причина непредсказуемости кроется во многом в геополитическом факторе.
Самый непредсказуемый в мире
- Центробанк России чаще других мировых регуляторов преподносит рынку «сюрпризы» – аналитики не могут предугадать движение ключевой ставки и редко угадывают мотивы решений руководства ЦБ. По словам главного экономиста «ВТБ Капитала» Александра Исакова, это не потому, что в России макрэкономика волатильна, а потому, что сообщество аналитиков не понимает, как макроэкономическая статистика «транслируется в решения по ставке».
- Согласно исследованию МВФ, которое охватило политику 22 центробанков мира с 2010 по 2018 годы, решения Банка России расходились с ожиданиями рынка в 27% случаях. К примеру, у ЦБ Бразилии этот показатель находится на уровне 19%, у ЦБ Турции и Индии – 13%, у ЦБ Мексики – 10%, у ЦБ Таиланда – 9%. Даже у ЦБ Великобритании был 1% неожиданных решений.
- Самый стабильный регулятор в мире – Федеральная резервная система США, которая в последние 8 лет четко работала с рынком и не делала непредсказуемых и необъяснимых шагов.
- В ЦБ России подчеркивают, что стремятся наладить коммуникацию с рынком, но инвесторы не понимают действий регулятора. Опрос на съезде ACI показал, что 41% считают возможным снижение ключевой ставки до 4% в этом году, 24%, что она останется неизменной – 4,25%. Еще 11% ждут ставку 3,5% и столько же, что ставка будет выше 4,25%. Разброс мнений говорит о непонимании инвесторов, куда двинется вектор ЦБ.
- «Это обидно для аналитиков, понимаю», – прокомментировал ситуацию главный по денежно-кредитной политике зампред ЦБ Алексей Заботкин. Но подчеркнул: «На наши решения влияет много факторов, в том числе геополитика». Прямо сейчас это Белоруссия и теряющий легитимность президент Александр Лукашенко, который просит Россию ввести войска.
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