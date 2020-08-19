Центробанк России – самый непредсказуемый в мире. Все из-за геополитики 245 0 Экономика

Центробанк под руководством Эльвиры Набиуллиной стал самым непредсказуемым в мире. Об этом, ссылаясь на данные МВФ, заявил главный экономист «ВТБ Капитала» Александр Исаков на съезде ACI Russia. Он пояснил, что ЦБ РФ чаще других регуляторов преподносит «сюрпризы», но и сами «сюрпризы» бывают неожиданного размера. Центробанк на это ответил тем, что непонимание аналитиками логики его решений – проблема самих аналитиков. Однако все же признали – причина непредсказуемости кроется во многом в геополитическом факторе.